Quelle est la prochaine étape pour l’informatique quantique

Comme pour souligner à quel point les chercheurs veulent sortir du train hype, IBM devrait annoncer un processeur en 2023 cela va à l’encontre de la tendance à mettre toujours plus de bits quantiques, ou « qubits », en jeu. Les qubits, les unités de traitement des ordinateurs quantiques, peuvent être construits à partir de diverses technologies, notamment des circuits supraconducteurs, des ions piégés et des photons, les particules quantiques de lumière.

IBM recherche depuis longtemps les qubits supraconducteurs et, au fil des ans, la société a fait des progrès constants pour augmenter le nombre qu’elle peut contenir sur une puce. En 2021, par exemple, IBM en a dévoilé un avec un record de 127 d’entre eux. En novembre, il a lancé son Processeur Osprey 433 qubitset la société vise à lancer un processeur de 1 121 qubits appelé Condor en 2023.

Mais cette année, IBM devrait également lancer son processeur Heron, qui n’aura que 133 qubits. Cela peut ressembler à un pas en arrière, mais comme la société tient à le souligner, les qubits de Heron seront de la plus haute qualité. Et, surtout, chaque puce pourra se connecter directement à d’autres processeurs Heron, annonçant le passage de puces informatiques quantiques uniques à des ordinateurs quantiques “modulaires” construits à partir de plusieurs processeurs connectés ensemble, une évolution qui devrait aider les ordinateurs quantiques à évoluer de manière significative. .

Heron est le signe de changements plus importants dans l’industrie de l’informatique quantique. Grâce à certaines percées récentes, à une feuille de route agressive et à des niveaux de financement élevés, nous pourrions voir des ordinateurs quantiques à usage général plus tôt que beaucoup ne l’auraient prévu il y a quelques années à peine, suggèrent certains experts. « Dans l’ensemble, les choses progressent certainement à un rythme rapide », déclare Michele Mosca, directrice adjointe de l’Institute for Quantum Computing de l’Université de Waterloo.

Voici quelques domaines dans lesquels les experts s’attendent à voir des progrès.

Relier les ordinateurs quantiques ensemble

Le projet Heron d’IBM n’est qu’un premier pas dans le monde de l’informatique quantique modulaire. Les puces seront connectées à l’électronique conventionnelle, de sorte qu’elles ne pourront pas maintenir la “quantité” de l’information lorsqu’elle se déplace d’un processeur à l’autre. Mais l’espoir est que de telles puces, finalement reliées à des connexions à fibre optique ou à micro-ondes respectueuses du quantum, ouvriront la voie vers des ordinateurs quantiques distribués à grande échelle avec jusqu’à un million de qubits connectés. C’est peut-être le nombre nécessaire pour exécuter des algorithmes quantiques utiles et corrigés des erreurs. “Nous avons besoin de technologies qui évoluent à la fois en taille et en coût, la modularité est donc essentielle”, déclare Jerry Chow, directeur chez IBM Quantum Hardware System Development.