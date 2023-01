Quelle est la prochaine étape pour l’industrie des puces en 2023

Les Pays-Bas et le Japon auraient convenu de codifier certaines des règles américaines de contrôle des exportations dans leur propre pays. Mais le diable est dans les petits caractères. “Il y a certainement des voix qui soutiennent les Américains à ce sujet”, déclare Lee, qui est basé en Allemagne. “Mais il y a aussi des voix assez fortes qui soutiennent que simplement suivre les Américains et s’aligner sur cela serait mauvais pour les intérêts européens.” Peter Wennink, PDG de la société néerlandaise d’équipements de lithographie ASML, a déclaré que son entreprise “s’était sacrifiée” pour les contrôles à l’exportation alors que les entreprises américaines en bénéficiaient.

Les fissures entre les pays peuvent s’agrandir avec le temps. “L’histoire de ces coalitions de restriction technologique montre qu’elles sont complexes à gérer dans le temps et qu’elles nécessitent une gestion active pour rester fonctionnelles”, déclare Miller.

Taïwan est dans une position particulièrement délicate. En raison de leur proximité géographique et de leurs relations historiques, son économie est fortement liée à celle de la Chine. De nombreuses sociétés de puces taïwanaises, comme TSMC, vendent à des entreprises chinoises et y construisent des usines. En octobre, les États-Unis ont accordé à TSMC une exemption d’un an des restrictions à l’exportation, mais l’exemption pourrait ne pas être renouvelée lorsqu’elle expirera en 2023. Il est également possible qu’un conflit militaire entre Pékin et Taipei fasse dérailler toutes les activités de fabrication de puces, mais la plupart des experts ne voient pas cela se produire à court terme.

“Les entreprises taïwanaises doivent donc se prémunir contre les incertitudes”, déclare Hsu. Cela ne signifie pas qu’ils se retireront de toutes leurs opérations en Chine, mais ils pourraient envisager d’investir davantage dans des installations à l’étranger, comme les deux usines de puces que TSMC prévoit de construire en Arizona.

Alors que l’industrie des puces taïwanaises se rapproche des États-Unis et qu’une alliance se solidifie autour du régime américain de contrôle des exportations, l’industrie des semi-conducteurs, autrefois mondialisée, se rapproche un peu plus d’être séparée par des lignes idéologiques. “En fait, nous entrerons dans le monde des deux puces”, déclare Hsu, les États-Unis et leurs alliés représentant l’un de ces mondes et l’autre comprenant la Chine et les différents pays d’Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, d’Eurasie et d’Afrique où La Chine fait pression pour que ses technologies soient adoptées. Les pays qui ont traditionnellement compté sur l’aide financière et les accords commerciaux de la Chine avec ce pays accepteront plus probablement les normes chinoises lors de la construction de leur infrastructure numérique, a déclaré Hsu.

Bien que cela se déroulerait très lentement, Hsu dit que ce découplage commence à sembler inévitable. Les gouvernements devront commencer à élaborer des plans d’urgence pour le moment où cela se produira, dit-il : « Le plan B devrait être : quelle est notre stratégie en Chine ?

Cette histoire fait partie de la série What’s Next de MIT Technology Review, où nous examinons les industries, les tendances et les technologies pour vous donner un premier aperçu de l’avenir.