Quelle est la prochaine étape pour l’IA | Examen de la technologie MIT

En Chine, les autorités ont récemment banni créer des deepfakes sans le consentement du sujet. Par le biais de la loi sur l’IA, les Européens veulent ajouter des panneaux d’avertissement pour indiquer que les gens interagissent avec des deepfakes ou des images, audio ou vidéo générés par l’IA.

Toutes ces réglementations pourraient façonner la façon dont les entreprises technologiques construisent, utilisent et vendent les technologies d’IA. Cependant, les régulateurs doivent trouver un équilibre délicat entre protéger les consommateurs et ne pas entraver l’innovation, ce que les lobbyistes de la technologie n’ont pas peur de leur rappeler.

L’IA est un domaine qui se développe à la vitesse de l’éclair, et le défi sera de garder des règles suffisamment précises pour être efficaces, mais pas si spécifiques qu’elles deviennent rapidement obsolètes. Comme pour les efforts de l’UE pour réglementer la protection des données, si les nouvelles lois sont correctement mises en œuvre, l’année prochaine pourrait inaugurer une ère de développement de l’IA attendue depuis longtemps avec plus de respect pour la vie privée et l’équité.

—Melissa Heikkila

La grande technologie pourrait perdre son emprise sur la recherche fondamentale en IA

Les startups de l’IA montrent leurs muscles

Les entreprises Big Tech ne sont pas les seuls acteurs à la pointe de l’IA ; une révolution open source a commencé à égaler, et parfois à dépasser, ce que font les laboratoires les plus riches.

En 2022, nous avons vu le premier grand modèle de langue multilingue construit par la communauté, BLOOM, publié par Hugging Face. Nous avons également assisté à une explosion de l’innovation autour du modèle d’IA open source texte-image Stable Diffusion, qui rivalisait avec le DALL-E 2 d’OpenAI.