Quelle est la prochaine étape pour les Vikings, et à quel point sont-ils proches d’être de vrais prétendants ?

La poussière s’est un peu retombée depuis la sortie précoce des Vikings du Minnesota en séries éliminatoires aux mains des Giants de Brian Daboll. Une nouvelle série de questions a émergé : Qui sont ces Vikings ? Sont-ils terriblement différents de l’équipe intermédiaire à laquelle le Minnesota s’est habitué – une équipe pas assez bonne pour remporter un trophée Lombardi, mais pas assez mauvaise pour avoir un choix de repêchage élevé? Y a-t-il une raison pour dire “l’année prochaine” avec toute votre poitrine ?

Pardonnez-moi d’être l’éternel optimiste, mais je le pense.

Écoute, je sais que je suis nouveau sur ce rythme. Je n’ai pas eu à subir de multiples défaites angoissantes et déroutantes. Je n’ai pas eu à venir “aussi près” année après année. Je n’ai pas eu à vivre la réalité de “tirer un Vikings” pendant une longue période. Je comprends donc pourquoi ceux d’entre vous qui l’ont fait s’en fichent pour le soleil et les arcs-en-ciel du petit nouveau sur le bloc.

Mais parfois, une nouvelle perspective est exactement ce qu’il faut pour voir la lumière.

Et si je vous disais que lors de la première saison d’un entraîneur-chef et d’un directeur général, ils conduiraient une équipe à un dossier de 13-4, un titre de division pour la première fois en six ans et une place en séries éliminatoires ?

Cela sonnerait plutôt bien, objectivement. C’est exactement ce que Minnesota a fait. Et ce n’est pas parce que cette équipe porte du violet et de l’or qu’elle n’est pas encore très bonne.

Aussi maigre que soit la patience pour une franchise affamée du Super Bowl, vous ne pouvez pas tenir les péchés des régimes précédents contre ce nouveau. Non pas que quoi que ce soit dans cette industrie soit juste, mais ils n’ont littéralement rien à voir avec cela. Ils ont hérité d’une bonne équipe, pas géniale, et ont trouvé des moyens de gagner tout au long de la saison. Ils ne commettent pas non plus les mêmes erreurs qu’eux. Kirk Cousins ​​avait une cote de passeur de 112,9 dans un match éliminatoire télévisé à l’échelle nationale, pour avoir pleuré à haute voix.

Cette saison a présenté différents problèmes. Ce qui était autrefois une équipe défensive dirigée par l’entraîneur-chef Mike Zimmer a maintenant eu du mal dans la plupart des principales catégories défensives. Ils ont terminé la saison régulière en laissant le deuxième plus grand nombre de verges au total. La ruée vers les passes était tout sauf cohérente malgré la présence de Za’Darius Smith et Danielle Hunter de chaque côté. Le secondaire était un casting de personnages en rotation constante qui a cédé en moyenne 209,3 points par match.

La grâce salvatrice pour les Vikings en saison régulière était que leur défense pouvait encore générer des plats à emporter. Ils ont terminé la saison à égalité au huitième rang au total des plats à emporter avec 25 (15 interceptions, 10 échappés). Ces plats à emporter semblaient également arriver juste à temps pour les aider à remporter des matchs serrés.

La défensive du Minnesota était la raison pour laquelle les Vikings étaient dans tant de matchs à un score. Mais ils étaient aussi la raison pour laquelle les Vikings ont remporté tant de matchs à un score.

Jusqu’à ce qu’ils ne le soient plus.

Ce programme de couverture 2 stable d’Eddie déployé pendant la majeure partie de l’année a manqué de jus au premier tour des éliminatoires de la NFC. Le Minnesota n’a pas réussi à enregistrer un plat à emporter pour la première fois depuis sa défaite contre les Packers de Green Bay lors de la semaine 17. Avant cela, c’était leur défaite contre les Lions de Detroit. Les Vikings sont allés 1-3 en échouant à enregistrer un plat à emporter cette année.

Cela signifie qu’ils ont enregistré au moins un plat à emporter dans tous les matchs à un score qu’ils ont disputés cette saison. C’est 10 sur 11. Donc, il ne faut pas s’étonner que lorsqu’ils n’ont pas réussi à le faire, ils ont perdu.

Pourquoi la plus grande préoccupation des Vikings tourne autour de l’avenir de Justin Jefferson Les Vikings du Minnesota ont échoué contre les Giants de New York avec une défaite de 31-24 à domicile. Malgré le jeu solide de Cousins, Colin Cowherd exprime une plus grande préoccupation pour le Minnesota : l’avenir de Justin Jefferson, avec une énorme demande de contrat imminente.

Le changement doit venir du côté défensif du ballon. Après le match, O’Connell n’a pas voulu parler de changement au niveau du coordinateur, mais vous devez penser que c’est sur la table. Ce n’est rien contre Ed Donatell, qui a conçu des défenses dominantes au cours de ses 31 ans de carrière d’entraîneur dans la NFL. Mais avec un manque frustrant d’ajustements au cours de la saison écoulée, il est juste de se demander si le jeu l’a dépassé.

Les Vikings peuvent également se servir du personnel, ce qui devrait être la priorité absolue de Kwesi Adofo-Mensah. Leur ligne défensive intérieure pourrait utiliser une meilleure rotation et ils ont certainement besoin de plus d’aide secondaire.

Le demi de coin vétéran Patrick Peterson devrait être un agent libre cette intersaison. Spotrac estime que sa valeur marchande est d’environ 6,4 millions de dollars par an sur la base de joueurs et de performances comparables. Est-ce que ça vaut le coup ? Surtout quand cela semble être une classe de cornerback assez décente (surtout au sommet) sortant de l’université?

Les Vikings sont entre le marteau et l’enclume dans la capitale globale cette intersaison. Ils sont estimés à 8 millions de dollars au-dessus du plafond salarial pour la saison prochaine et n’ont que quatre choix dans le repêchage de cette année.

Ils vont devoir prendre des décisions difficiles sur les contrats des vétérans et Peterson, 34 ans, pourrait être la première victime.

Le receveur large Adam Thielen pourrait en être un autre, ce qui handicaperait sans aucun doute l’attaque. Thielen, bien que plus âgé, était en quelque sorte une couverture de sécurité pour Cousins, lui donnant une option viable lorsque Justin Jefferson était couvert en double. Le trio de Jefferson, Thielen et TJ Hockenson a fini par être une combinaison assez mortelle, avec Dalvin Cook aidant à lancer le jeu d’action. L’infraction n’était pas le problème cette année, et idéalement, vous aimeriez en garder le plus intact possible.

Le plafond de Thielen devrait atteindre 19,9 millions de dollars en 2023. Cependant, si le Minnesota le libérait ou l’échangeait après le 1er juin, ils pourraient économiser 13,4 millions de dollars en 2023 sur le plafond. Thielen et sa famille semblent également voir l’écriture sur le mur. Sa femme a posté que leur temps au Minnesota pourrait être terminé.

Les Vikings doivent également prendre une décision sur le centre Garrett Bradbury, qui devrait être agent libre. Sa valeur marchande est cotée à 11,2 millions de dollars, selon Spotrac, mais sa valeur pour cette équipe en particulier est probablement plus élevée que cela. Bradbury a raté les cinq dernières semaines de la saison et pendant ce temps, Cousins ​​​​a été limogé 16 fois. Le plaqueur gauche Christian Darrisaw a également raté une partie de la même période, et le plaqueur droit Brian O’Neill a été perdu pour la saison de la semaine 17 lors du match des Packers. O’Neill sera, espérons-le, de retour en bonne santé et Darrisaw semble déjà être l’un des meilleurs à son poste pour la saison prochaine, mais un centre pour ancrer le tout – de préférence un qui connaît déjà Cousins ​​- sera primordial pour l’attaque. Succès.

Voici où cela devient encore plus intéressant, cependant. Les cousins ​​prennent la part du lion du plafond l’année prochaine, sans surprise, mais s’ils devaient l’échanger après le 1er juin, ils pourraient réduire de 30 millions de dollars le plafond en 2023, selon Spotrac.

La question qui demeure est, pour qui pourraient-ils l’échanger? Comme indiqué précédemment, Cousins ​​n’était pas le problème cette année. Il semble s’épanouir dans la version d’O’Connell de cette infraction et a tout le soutien dont il a besoin. Le déplacer maintenant résoudrait leurs problèmes de plafond, bien sûr, mais ils auraient du mal à trouver une meilleure alternative à ce système offensif. Et s’ils cherchaient un nouveau QB, il ne serait pas bon marché.

La bonne nouvelle est, et je sais que la plupart des fans de Vikings vont détester entendre cela, mais le Minnesota est proche. Ils n’ont pas besoin d’une tonne d’ajouts cette intersaison pour résoudre leurs problèmes. O’Connell et Adofo-Mensah ont gagné la chance de réussir durablement. Les fans n’ont qu’à les laisser faire.

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .

