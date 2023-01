Quelle est la prochaine étape pour les vaccins à ARNm

De la même manière que nous pouvons entraîner notre système immunitaire à reconnaître les protéines virales, nous pourrions également les entraîner à reconnaître les protéines des cellules cancéreuses. En théorie, cette approche pourrait être totalement personnalisée – les scientifiques pourraient étudier les cellules de la tumeur d’une personne spécifique et créer un traitement sur mesure qui aiderait le système immunitaire de cette personne à vaincre le cancer. “C’est une application fantastique de l’ARN”, déclare Blakney. “Je pense qu’il y a un énorme potentiel là-bas.”

Les vaccins contre le cancer ont été plus difficiles à fabriquer, en partie parce qu’il n’y a souvent pas de cible protéique claire. Nous pouvons fabriquer de l’ARNm pour une protéine sur l’enveloppe externe d’un virus, comme la protéine de pointe sur le virus qui cause le covid-19. Mais lorsque nos propres cellules forment des tumeurs, il n’y a souvent pas de cible aussi évidente, dit Karikó.

Les cellules cancéreuses nécessitent probablement un type de réponse immunitaire différent de celui requis pour se protéger contre un coronavirus, ajoute Pardi : « Nous devrons proposer des vaccins à ARNm légèrement différents. Plusieurs essais cliniques sont en cours, mais « la percée n’a pas encore eu lieu », ajoute-t-il.

La prochaine pandémie

Malgré leur énorme promesse, il est peu probable que les vaccins à ARNm préviennent ou traitent toutes les maladies, du moins dans l’état actuel de la technologie. Pour commencer, certains de ces vaccins doivent être stockés dans des congélateurs à basse température, explique Karin Loré, immunologiste à l’Institut Karolinska de Stockholm, en Suède. Ce n’est tout simplement pas une option dans certaines parties du monde.

Et certaines maladies posent plus de problèmes que d’autres. Pour se protéger contre une maladie infectieuse, l’ARNm d’un vaccin devra coder pour une protéine pertinente – un signal clé qui donnera au système immunitaire quelque chose à reconnaître et à défendre contre. Pour certains virus, comme le covid-19, trouver une telle protéine est assez simple.

Mais ce n’est pas si facile pour les autres. Il pourrait être plus difficile de trouver de bonnes cibles pour les vaccins qui nous protègent contre les infections bactériennes, par exemple, dit Blakney. Le VIH a également été difficile. « Ils n’ont jamais trouvé cette forme de protéine qui induit une réponse immunitaire qui fonctionne vraiment bien pour le VIH », dit Blakney.

« Je ne veux pas donner l’impression que les vaccins à ARNm seront la solution à tout », déclare Loré. Blakney est d’accord. « Nous avons vu les effets que ces vaccins peuvent [have], et c’est vraiment excitant », dit-elle. “Mais je ne pense pas que, du jour au lendemain, tous les vaccins vont devenir des vaccins à ARN.”

Pourtant, il y a beaucoup à attendre. En 2023, nous pouvons nous attendre à une mise à jour du vaccin covid-19. Et les chercheurs espèrent que davantage de vaccins à ARNm entreront dans les cliniques dans un proche avenir. “J’espère vraiment que dans les deux prochaines années, nous aurons d’autres vaccins à ARNm approuvés contre les maladies infectieuses”, déclare Pardi.

Il planifie à l’avance la prochaine épidémie mondiale de maladie, qui pourrait bien impliquer un virus de la grippe. Nous ne savons pas quand la prochaine pandémie frappera, « mais nous devons y être prêts », dit-il. “Il est clair que si vous commencez le développement d’un vaccin au milieu d’une pandémie, il est déjà trop tard.”