Quelle est la prochaine étape pour les supercalculateurs les plus rapides du monde

Pour utiliser Frontier, les scientifiques agréés se connectent à distance au superordinateur et soumettent leurs travaux sur Internet. Pour tirer le meilleur parti de la machine, Oak Ridge vise à ce qu’environ 90 % des processeurs du supercalculateur exécutent des calculs 24 heures sur 24, sept jours sur sept. «Nous entrons dans une sorte d’état stable dans lequel nous effectuons constamment des simulations scientifiques pendant quelques années», explique Messer. Les utilisateurs conservent leurs données à Oak Ridge dans une installation de stockage de données pouvant stocker jusqu’à 700 pétaoctets, l’équivalent d’environ 700 000 disques durs portables.

Bien que Frontier soit le premier supercalculateur exascale, d’autres sont à venir. Aux États-Unis, des chercheurs installent actuellement deux machines capables de réaliser plus de deux exaflops : Aurora, au Argonne National Laboratory dans l’Illinois, et El Capitan, au Lawrence Livermore National Laboratory en Californie. À partir de début 2024, les scientifiques prévoient d’utiliser Aurora pour créer des cartes des neurones du cerveau et rechercher des catalyseurs qui pourraient rendre plus efficaces les processus industriels tels que la production d’engrais. El Capitan, également prévu pour être mis en ligne en 2024, simulera des armes nucléaires afin d’aider le gouvernement à maintenir ses stocks sans essais d’armes. Pendant ce temps, l’Europe prévoit de déployer son premier supercalculateur exascale, Jupiter, fin 2024.

La Chine disposerait également de supercalculateurs exascale, mais elle n’a pas publié les résultats des tests de référence standard sur leurs performances, de sorte que les ordinateurs n’apparaissent pas sur le TOP500, une liste semestrielle des supercalculateurs les plus rapides. « Les Chinois sont préoccupés par le fait que les États-Unis imposent de nouvelles limites en termes de technologie destinée à la Chine, et ils sont réticents à divulguer combien de ces machines hautes performances sont disponibles », explique Dongarra, qui a conçu la référence pour laquelle les supercalculateurs doivent fonctionner. TOP500.

La soif de puissance de calcul ne s’arrête pas à l’exascale. Oak Ridge envisage déjà la prochaine génération d’ordinateurs, explique Messer. Ceux-ci auraient trois à cinq fois la puissance de calcul de Frontier. Mais un défi majeur se profile : l’énorme empreinte énergétique. L’énergie consommée par Frontier, même lorsqu’elle est au ralenti, est suffisante pour faire fonctionner des milliers de foyers. « Il n’est probablement pas viable pour nous de simplement développer des machines de plus en plus grandes », déclare Messer.

Alors qu’Oak Ridge construisait des supercalculateurs de plus en plus grands, les ingénieurs se sont efforcés d’améliorer l’efficacité des machines grâce à des innovations, notamment une nouvelle méthode de refroidissement. Summit, le prédécesseur de Frontier qui fonctionne toujours à Oak Ridge, dépense environ 10 % de sa consommation totale d’énergie pour se refroidir. À titre de comparaison, 3 à 4 % de la consommation d’énergie de Frontier est destinée au refroidissement. Cette amélioration provient de l’utilisation d’eau à température ambiante pour refroidir le supercalculateur, plutôt que d’eau réfrigérée.

Les supercalculateurs de nouvelle génération seraient capables de simuler encore plus d’échelles simultanément. Par exemple, avec Frontier, la simulation de galaxie de Schneider a une résolution allant jusqu’à plusieurs dizaines d’années-lumière. Ce n’est pas encore suffisant pour atteindre l’échelle des supernovas individuelles, les chercheurs doivent donc simuler les explosions individuelles séparément. Un futur supercalculateur pourra peut-être réunir toutes ces échelles.

En simulant de manière plus réaliste la complexité de la nature et de la technologie, ces supercalculateurs repoussent les limites de la science. Une simulation de galaxie plus réaliste met l’immensité de l’univers à la portée des scientifiques. Un modèle précis de la turbulence de l’air autour d’une soufflante d’avion évite la nécessité de construire une soufflerie d’un coût prohibitif. De meilleurs modèles climatiques permettent aux scientifiques de prédire le sort de notre planète. En d’autres termes, ils nous donnent un nouvel outil pour nous préparer à un avenir incertain.