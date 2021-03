« Cette proximité s’est rapidement transformée en ressentiment et en détachement lorsque Charles ne voulait pas s’asseoir et discuter de ce que Harry et Meghan voulaient pour l’avenir au téléphone », a poursuivi Nicholl à propos de la demande de Charles que le duo mette ses conditions par écrit, « et c’est à ce moment-là nous comprenons que la relation s’est effondrée. Mais pour Charles, entendre qu’il se sentait laissé tomber par Harry sera vraiment très, très douloureux. »

Parce que comme Scobie l’a dit à E! News, les reporters royaux ont été continuellement informés par les proches de Charles que le futur roi restait en bons termes avec son cadet: « C’était le palais qui disait souvent à la presse, y compris moi-même, que Charles tenait à financer et soutenir Harry et Meghan. . » Et pendant la période qui a précédé les vœux de la paire en 2018, les Sussex étaient particulièrement serrés avec Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles , A partagé Nicholl, Charles se sentant incroyablement heureux d’aider Meghan à marcher dans l’allée de la chapelle St George de Windsor.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy