Quelle est la prochaine étape pour les prix du pétrole et du gaz alors que les tensions au Moyen-Orient s’intensifient ?

Les prix du pétrole ont grimpé cette semaine en raison des tensions dans le Moyen-Orient a dégénéré. L’Iran a lancé des missiles sur Israël et les Israéliens ont menacé de riposter, évoquant la possibilité d’une perturbation du flux de pétrole en provenance de la région. Une hausse des prix du pétrole fait automatiquement craindre une hausse des prix du gaz, mais les experts voient des raisons pour lesquelles cela pourrait ne pas se produire.

Voici un aperçu de la situation actuelle et des perspectives concernant les prix du pétrole et du gaz :

Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 6 dollars le baril (5,47 euros) cette semaine et les prix à la pompe ont également augmenté. Le prix moyen du gallon d’essence a augmenté de 5 cents par rapport à la semaine dernière. Toute escalade majeure des tensions au Moyen-Orient évoque le souvenir de l’embargo pétrolier qui a suivi le début de la guerre du Kippour en 1973, qui a quadruplé les prix du pétrole.

Cependant, l’offre mondiale de pétrole a été radicalement modifiée depuis les années 1970, les États-Unis étant devenus le plus grand producteur mondial de pétrole. Des mois de guerre entre Israël, le Hamas et le Hezbollah, deux mandataires iraniens, n’ont guère fait grimper les prix de l’OPEP et de ses 12 pays producteurs de pétrole. Seule la possibilité d’une confrontation directe entre Israël et l’Iran a fait bouger les choses.

Les prix du gaz aux États-Unis augmentent généralement avec le prix du brut, car le prix du pétrole représente la moitié du prix d’un gallon d’essence.

La moyenne nationale du gaz est passée à environ 3,18 dollars le gallon, selon AAA. Mais cela représente toujours 13 cents de moins qu’il y a un mois et 60 cents de moins qu’il y a un an. Le record national moyen de 5 $ le gallon a été atteint en juin 2022.

« Malgré la menace de guerre et une saison d’ouragans qui se propagent encore, les prix intérieurs de l’essence sont en légère baisse », a déclaré jeudi le porte-parole de l’AAA, Andrew Gross, dans un communiqué. « Il y a maintenant 18 États à l’est des Rocheuses avec des moyennes inférieures à 3 $ le gallon. »

AAA estime également qu’environ 1,2 million de ses membres vivent dans des ménages équipés d’un ou plusieurs véhicules électriques. L’organisation estime que la demande tiède de gaz et les faibles coûts du pétrole continueront probablement à faire baisser les prix à la pompe.

On s’attend à long terme à une baisse des prix du pétrole, et non à une hausse. En effet, l’équilibre entre l’offre et la demande penche du côté de l’offre, une dynamique qui pèse généralement sur les prix du pétrole.

Dans sa dernière mise à jour sur les marchés de l’énergie, l’Agence internationale de l’énergie a déclaré que la demande de pétrole au premier semestre de cette année avait augmenté de la plus faible quantité depuis 2020. Pendant ce temps, les approvisionnements ont continué d’augmenter et le Alliance OPEP+composé de membres du cartel de producteurs et de pays alliés, dont la Russie, a annoncé son intention de mettre davantage de pétrole sur le marché à partir de décembre.

« Les tensions géopolitiques se sont accrues ces derniers temps et pourtant les fondamentaux semblent évoluer dans la direction opposée, les exportations de pétrole iranien se rapprochant de leur plus haut niveau depuis des années », a déclaré l’analyste de Barclays, Amarpreet Singh, dans une note adressée à ses clients. « L’issue du débat n’est pas claire sur le principal moteur de la dérive géopolitique, mais il convient de se garder d’adopter une opinion ferme sur une perturbation durable. »

Le pays produit 3,99 millions de barils par jour, soit 4 % du total mondial. À titre de comparaison, l’Arabie Saoudite produit environ 9 millions de barils par jour.

Malgré les sanctions imposées par l’Occident qui ont entravé les niveaux de production et d’exportation, l’Iran continue de trouver des moyens de maintenir son secteur pétrolier, en utilisant parfois des méthodes créatives comme le mélange et le réétiquetage du pétrole pour le vendre à des marchés comme la Chine. Au milieu de cette année, l’Iran exportait environ 2 millions de barils de pétrole par jour, contre 500 000 en 2020 mais en dessous des 2,5 millions de barils qu’il exportait chaque jour en 2018.

Les terminaux d’exportation comme l’île de Kharg dans le golfe Persique pourraient être la cible d’une frappe israélienne. Ils jouent un rôle clé dans l’expédition de pétrole brut à l’étranger, principalement vers les pays asiatiques, dont la Chine.

Les prix du pétrole ont augmenté jeudi après que le président Joe Biden a déclaré que les responsables américains et israéliens discutaient d’une éventuelle frappe israélienne sur les installations pétrolières iraniennes. Vendredi, Biden a déclaré que la nature exacte de toute mesure de représailles de la part d’Israël était « en discussion ». Mais il a ajouté : « Je pense que si j’étais à leur place, je réfléchirais à d’autres alternatives que la frappe des champs pétroliers. »

Tom Kloza, responsable mondial de l’analyse énergétique au sein du service d’information sur les prix du pétrole, estime que les prix du pétrole se rapprochent d’un sommet, le pétrole brut américain étant à 74,38 dollars et le brut Brent, la référence internationale, à 78,05 dollars. « Peut-être que le Brent pourrait prendre une tasse de café à 80 dollars le baril ou plus », a-t-il écrit dans un e-mail, mais les perspectives à long terme sont celles d’une baisse des prix.

« Dès que les choses se calmeront, les négociants en pétrole se concentreront sur 2025 et 2025 semble très problématique en raison des prix élevés, l’offre dépassant presque certainement la demande de 500 000 à 1 million de barils par jour », a déclaré Kloza.