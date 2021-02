Quelle est la prochaine étape pour les marchands MAGA d’Etsy? Plus de Trump.

Un partisan de l’ancien président américain Donald Trump porte un chapeau surdimensionné «Make America Great Again» dans le New Hampshire en 2020. | Drew Angerer / Getty Images

Alors que l’ancien président a été banni de Shopify, les vendeurs indépendants poussent toujours les équipements Trump.

Jonathan Babin vend le petit Mont Rushmores en faux marbre sur son compte Etsy pour 19,99 $. À l’extrême droite de la statue, à côté de George Washington, Thomas Jefferson, Teddy Roosevelt et Abraham Lincoln, repose le visage ciselé de Donald Trump.

L’ancien président a l’air comme il l’a fait pendant son séjour à la Maison Blanche, sortant comme un pouce endolori parmi les autres présidents, bien que Babin l’ait équipé d’un menton légèrement plus net et d’une coupe de cheveux trapue et plate. «À l’origine, c’était une idée de cadeau pour mon patron», me dit-il sur la plateforme de messagerie d’Etsy. «Il a envoyé une photo [of the sculpture] à quelques-uns de ses amis et tout à coup j’ai eu 20 commandes. Actuellement, c’est l’un des deux articles de la boutique de Babin – l’autre est un ensemble salière et poivrière fait maison en forme de fusée SpaceX d’Elon Musk – mais l’ensemble Trump Rushmore est de loin l’entreprise la plus réussie de Babin. «Nous en avons vendu plus de 150», dit-il, ajoutant qu’il n’a remarqué qu’une brève baisse des ventes depuis l’élection. «Je pense que la seule raison pour laquelle ils sont tombés était parce que tous mes clients étaient en prison à cause des événements du Capitole.»



L’ère Trump est enfin arrivée à une fin chaotique. Joe Biden est dans le bureau ovale, et les vrilles restantes du mouvement – des porteurs de flambeaux comme Josh Hawley et Madison Cawthorn – sont pour le moment condamnées à la minorité du Congrès. Pourtant, au cours de ces quatre années, l’administration Trump a donné naissance à une classe radicalisée de magasins MAGA, d’influenceurs MAGA et de designers MAGA qui ont fourni les chemises, les tasses à café et les griffonnages qui ont renforcé la corporéité de l’identité MAGA. Maintenant, ils doivent espérer que l’idéologie est suffisamment robuste pour supporter une poussée démocrate globale; que la soif de voir Donald Trump immortalisé sur le mont Rushmore persistera jusqu’en 2021, 2022 et au-delà, prouvant une fois pour toutes que MAGA-ness est viable avec ou sans l’homme lui-même.

Actuellement, il est impossible d’acheter des produits officiels de la campagne Trump sur Internet. Les retombées de l’insurrection du 6 janvier ont motivé le secteur de la technologie à bannir le président en exercice de ses serveurs, et cela inclut le commerce électronique. Trump a vendu la majeure partie de son butin via deux vitrines numériques sur Shopify – dont aucune n’a été laissée debout après la purge. («Nous avons déterminé que les actions du président Donald J. Trump enfreignent notre politique d’utilisation acceptable, qui interdit la promotion ou le soutien d’organisations, de plateformes ou de personnes qui menacent ou tolèrent la violence pour promouvoir une cause», a déclaré un porte-parole de Shopify dans un communiqué. )

En fait, le seul détaillant formel qui vend actuellement du matériel sur Trump est la Trump Organization, principalement apolitique, qui possède un catalogue qui parcourt comme une distorsion temporelle étrange jusqu’au milieu des années 2000, bien avant que l’homme ne devienne définitivement lié à la politique américaine. Il n’y a pas de chapeaux MAGA en vue, mais vous pouvez acheter des verres à champagne dorés avec le mot «Trump» ou un paquet de bonbons à la gelée Trump.

Pour l’instant, l’avenir de la mode MAGA repose entre les mains des commerçants indépendants, désireux de prendre le relais en l’absence du président. Land of the Free Designs est l’un des magasins Trump les plus prolifiques sur Internet. Depuis son lancement en 2020, la société a rendu hommage au 45e président avec d’innombrables accessoires Anthropologie-esque. Le voici, se cachant derrière les paillettes d’un oreiller moelleux. Voici une chemise ornée du classique Beatles Helvetica, avec la mention «Jesus, Trump & Freedom». Vous pouvez trouver des vêtements plus généraux de droite en stock (il y a un t-shirt imprimé avec les mots «0% libéral»), mais le propriétaire du magasin, qui préfère rester anonyme, dit que le butin de Trump surpasse toujours le reste. S’il doit y avoir un ralentissement de la ferveur du MAGA – si les partisans de Trump sont passés de la relance des élections de 2020 et des enquêtes sur la fraude électorale sans fondement qui ont suivi – la plupart des vendeurs n’en ont pas encore été témoins.



«Mes ventes ont augmenté régulièrement, avec mes ventes les plus élevées de tous les temps en décembre», déclare le propriétaire. «Je ne pourrais pas le dire avec certitude, mais il est possible que les ventes de décembre aient augmenté parce que les gens voulaient montrer leur soutien au président Trump après les élections. J’ai réalisé moins de ventes la première semaine de janvier, mais en fait, depuis le 6 janvier, mes ventes ont augmenté. »

Ce n’est pas la voie typique pour les produits de marque présidentiels. Comme l’a rapporté le New York Times, la plupart du temps, les marchandises de campagne sont traitées comme de la malbouffe dès qu’un candidat échoue au collège électoral. Alexander Waters le sait trop bien. Il a dirigé les opérations du comté de Knox, Tennessee, pour Mitt Romney en 2012, et me dit que son bureau a produit une tonne de chemises et de chapeaux pour le candidat républicain qui ont été rendus immédiatement obsolètes après que Barack Obama a obtenu son deuxième mandat. «Il nous restait 300 ou 400 chemises, et ils se sont retrouvés dans mon condo, juste assis là», dit-il. «Ma chambre est devenue beaucoup plus petite.»

Il est devenu clair pour Waters qu’il n’y avait pas de pipeline dédié aux détritus politiques obsolètes. Mitt Romney n’est pas venu appeler pour récupérer ses chemises; personne ne cherchait à porter de sitôt une chemise «America’s Comeback Team». Waters a pris contact avec sa tante, qui dirige un orphelinat à Nairobi, au Kenya. Il lui a demandé si elle pouvait utiliser des chemises pour les enfants et a transmis le butin de Romney vaincu. Sa tante a escorté l’équipement à travers l’Atlantique et a distribué les vêtements le 4 juillet suivant. «Je lui parlais juste ce dernier Thanksgiving, et elle me dit qu’elle voit encore ces chapeaux Romney à Nairobi», dit Waters. C’est l’une des leçons les plus anciennes de la campagne: rien ne se déprécie plus rapidement que les attributs d’une offre ratée.

Il est donc peut-être normal que Donald Trump – l’un des politiciens les moins conventionnels de l’histoire américaine – hérite d’un destin peu orthodoxe pour sa marque civique. Il deviendra probablement l’un des rares présidents, sinon le seul, à recevoir de nouveaux équipements de fabrication de campagne indépendante bien après la fin de son passage à la Maison Blanche. Les boutiques Etsy avec lesquelles j’ai parlé ont précisé cette prérogative, et certains des acteurs de l’extrême droite, comme le comédien / théoricien du complot Terrence K. Williams et nouvellement assermenté Représentant Marjorie Taylor Greene, s’engagent déjà à garder leurs chapeaux MAGA indéfiniment. C’est une tendance qui vous fait réfléchir à la façon dont le mouvement que Trump a curé pourrait être en passe de transcender Trump lui-même – un avenir où la mode MAGA devient une partie concrète de la plus grande mythologie américaine, plus que tout ce qui a été produit pour Clinton, Obama, Bush , ou Reagan.

Déjà, le GOP fléchit sous le poids de nouveaux arrivants relatifs – des membres parvenus du Congrès comme Madison Cawthorn et Lauren Boebert – qui sont impatients de retrouver la résonance persistante de Trump pour leur propre fortune politique. (Greene est apparu sur le sol de la Chambre avec un masque qui dit: «Trump a gagné».) Mais jusqu’à présent, aucun d’entre eux n’a été en mesure de reproduire l’empire de marque de l’ancien président. En fait, je ne trouve qu’un seul élément Greene non dérisoire sur Etsy. C’est une tasse à café, estampillée des initiales MTG. Trump domine toujours le terrain. Sa présidence est peut-être terminée, mais la légende ne fait que commencer.



Alors, y a-t-il quelque chose dans l’histoire politique américaine qui reflète la trajectoire de la mode MAGA? Existe-t-il un précédent pour l’équipement de campagne, construit pour un cycle électoral, se condensant en une déclaration culturelle plus décentralisée? J’ai contacté Jon Grinspan, conservateur au National Museum of American History, qui a désigné le drapeau confédéré comme un analogue utile. Après tout, la présidence Trump et la Confédération sont toutes deux des produits de leur propre époque, et comme la bannière rebelle, il est possible que MAGA-ness hérite d’une nouvelle corrélation moins sur mesure avec la dissidence réactionnaire alors que les quatre années entre 2016 et 2020 s’estompent. en mémoire.

«Je pense que les gens continuent d’acheter et de porter des articles MAGA comme symbole de résistance et de cause perdue. Et quand vous pensez au drapeau confédéré, les gens qui ont peu de liens avec le pays en faillite d’il y a 160 ans l’utiliseront comme autocollant de pare-chocs », explique Grinspan. «Vous le verrez dans le Minnesota ou le New Jersey – des États qui ne faisaient même pas partie de la Confédération. Je pense que pour le reste de nos vies, quand nous verrons quelqu’un avec un chapeau rouge MAGA, nous comprendrons quel genre de déclaration il fait.

Grinspan fait également valoir que les candidats populistes aux États-Unis ont tendance à atteindre un échelon supérieur de la mode. Il note que le sénateur Bernie Sanders s’est transformé en héros populaire lors de ses deux dernières élections présidentielles. Son moment de mitaines largement mémorisé lors de l’inauguration a déjà métastasé via Etsy, certains des articles avec des connotations politiques ouvertement Bernie-ish. («En attendant mon stimulus», lit une chemise, avec la silhouette en tailleur de Sanders devant et au centre.) En remontant beaucoup plus loin, Grinspan met en lumière William Jennings Bryan, un candidat démocrate éternel qui a mobilisé une coalition de la classe ouvrière avec sa plate-forme progressiste en la fin du 19e siècle. Bryan n’a jamais obtenu le bureau ovale, mais ses partisans étaient heureux de totémiser la vision qu’il leur inspirait.

«Les gens ont acheté des bibelots de William Jennings Bryan et avaient de l’argent de William Jennings Bryan. Ils ont appelé leurs enfants William Jennings Bryan Smith ou autre », dit Grinspan. «Pendant toute une vie après ses courses, il est devenu un symbole de cette voie alternative dans la politique américaine.

Imaginez cela, le Red Hat diffusant une profonde mélancolie révolue alors que les magasins Etsy continuent de produire des équipements Trump pour une foule inébranlable de vétérans de MAGA qui refusent d’abandonner le fantôme. Il est bien trop tôt pour voir ce qui nous attend. Trump reste le favori présumé de l’investiture républicaine en 2024. Contrairement à William Jennings Bryan, il existe une véritable voie pour que le mouvement MAGA retrouve son pouvoir. Peut-être auront-ils le dernier mot, lorsque toute la marchandise qu’ils ont achetée dans les années intermédiaires sera justifiée lors de la prochaine inauguration. La seule vérité sur laquelle tout le monde s’accorde est que ces clients ne vont nulle part, et que l’idéologie MAGA s’est fermement ancrée dans notre culture – peu importe qui contrôle le GOP. C’est une excellente nouvelle pour ces détaillants et un présage potentiellement troublant pour le pays.

«Je pense que les partisans de Trump sont déterminés à montrer leur soutien à notre président malgré les critiques constantes des médias», déclare le propriétaire du Land of the Free Shop, quand je leur demande s’ils s’attendent à ce que leurs ventes diminuent un jour. «Cependant, ma boutique est une boutique conservatrice et non une boutique exclusivement Trump. Les valeurs conservatrices seront toujours présentes, que Trump soit sous les feux de la rampe ou non.