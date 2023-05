Quelle est la prochaine étape pour les Knicks après la déception du deuxième tour?

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

Il y a un sentiment de douleur pour les New York Knicks en ce moment. Ce qui a commencé comme une post-saison avec peu ou pas d’attentes après une saison régulière en dents de scie s’est transformé en une série de séries éliminatoires potentiellement prometteuse et une occasion en or d’avoir l’avantage sur le terrain en tant que tête de série 5 dans une série de demi-finales de la Conférence de l’Est.

Le problème? Le Miami Heat, 8e tête de série, était une image miroir des Knicks et a la superstar la plus chaude de la ligue en ce moment. Miami a épuisé New York après un démarrage lent pour se qualifier pour la finale de la Conférence de l’Est avec une victoire 96-92. Pour le Heat, la finale de la conférence est une surprise, mais témoigne de la grandeur d’Erik Spoelstra, du jeu de superstar de Jimmy Butler et du physique que Bam Adebayo impose nuit après nuit.

Mais pour les Knicks, il y a une grande image cette fois-ci. Gagner une série éliminatoire pour seulement la deuxième fois en 23 ans n’était pas un hasard. Il y a un espoir réel et matériel avant une intersaison pour le basket-ball de New York, et une fenêtre est ouverte.

Leon Rose et Scott Perry méritent d’être félicités pour avoir poursuivi Jalen Brunson, qui a fermement pris le volant de cette franchise et accéléré dans le rôle principal à un niveau que personne n’aurait pu voir venir. Vendredi soir, a suivi sa performance de 38 points de mercredi avec 41 dans un deuxième match éliminatoire consécutif. Les pouvoirs du front office ont recherché une aile dynamique et polyvalente à Josh Hart pour renforcer leur liste avant la date limite des échanges, en faisant appel à un joueur avec qui Brunson est ami depuis l’époque de Villanova.

Mais comme toutes les choses en NBA, en particulier à New York, la question est simple maintenant : que feront réellement les Knicks avec ce succès ? Pas le temps pour Rose, Perry et Thibodeau de faire un tour d’honneur.

Cette intersaison consiste à viser un titre.

Oui, c’est ainsi que le front office de New York devrait penser en ce moment. Aussi formidable que Brunson ait semblé en séries éliminatoires, et autant de fois que nous avons vu RJ Barrett faire des progrès au cours des dernières semaines, ils ont besoin d’aide. Dans la série, Miami a battu les Knicks 183-88 en points de banc – 183-88 !

Maintenant, Rose et Perry vont devoir faire preuve de créativité dans la façon dont ils gèrent leurs affaires. Ils ne peuvent pas sortir et faire une signature importante à cause de l’espace qu’ils ont dédié à Brunson, Barrett et Julius Randle.

Ma suggestion au niveau de la surface au début de l’intersaison ? Les Knicks devraient envisager de déplacer Randle.

Il ne fait aucun doute qu’il est un joueur talentueux, ayant décroché deux nominations All Star au cours des trois dernières années. Mais le joueur de 28 ans, dont le contrat est sous le contrôle de l’équipe jusqu’en 2025 avant une option de joueur en 2025-26, ne sera peut-être jamais plus précieux qu’il ne l’est maintenant tout en poursuivant son parcours à New York. Il y a eu des questions d’effort parfois de Randle en séries éliminatoires. Et pour une équipe qui essaie de progresser par rapport à ce qu’elle est actuellement, vous devez échanger de la valeur pour l’acquérir.

Avec Barrett sous le contrôle de l’équipe jusqu’en 2027 et la montée certaine de Brunson au rang de pièce maîtresse de cette équipe, Randle est peut-être la puce commerciale que New York doit traiter. Après s’être rapprochés l’été dernier de Donovan Mitchell, les Knicks doivent être agressifs cette intersaison. Ils ont une formule qui est liée entre Thibodeau, Brunson, Barrett, Hart et compagnie. Tapoter debout ne suffira pas. Poursuivre un championnat est la prochaine étape, une étape rafraîchissante pour une ville qui avait faim de l’entendre.

Quelques autres éléments sur la liste de choses à faire pendant l’intersaison des Knicks :

Obtenez un accord pluriannuel avec Josh Hart

Alors que l’ailier de 28 ans est sous contrat pour 12,9 millions de dollars la saison prochaine, Hart est susceptible de décliner son option de joueur. Cela étant dit, tous les signes indiquent que Hart souhaite être à New York après ses séjours à la Nouvelle-Orléans et à Portland.

Avec une moyenne de 9,8 points, 7,8 rebonds et 3,8 passes décisives par match sur 53% du sol, Hart est devenu un couteau suisse pour Tom Thibodeau et est allé comme un gant avec les Knicks. Bien que New York puisse avoir des problèmes de plafond salarial à résoudre, attendez-vous à ce que Leon Rose et Scott Perry concluent un accord. Ils n’auraient pas échangé Cam Reddish et un choix de premier tour protégé à Portland si l’intention n’était pas présente de faire de Hart une option à long terme.

Dans une interview de mars avec Marc Spears, Hart a déclaré ce qui suit : « Je veux de plus grandes choses pour ma femme et moi-même. Il suffit de trouver une maison quelque part où nous sommes valorisés et où nous aimons vraiment vivre. Et je pense que cela peut être New York. J’adore que ce soit New York et j’espère que l’organisation ressent la même chose. À venir, ce contrat est, espérons-le, mon plus gros contrat, celui où je m’assure que ma famille est entièrement prise en charge. Donc, je dois aussi prendre cela en compte aussi. »

Gestion des accords avec Emmanuel Quickley et Obi Toppin

Le garde de 23 ans s’est épanoui cette saison en tant que sixième homme clé à New York tout en se démarquant pour quatre performances de 36 points ou plus. Avec l’intensité défensive avec laquelle il joue et la façon dont il a assumé son rôle derrière Brunson, il y a beaucoup à aimer dans sa forme. La question pour les Knicks : avec de l’argent engagé pour Brunson, Randle et Barrett, verrons-nous Quickley devenir une pièce commerciale, ou New York trouvera-t-il un moyen de le garder à long terme ? Nous verrons.

Quant à Toppin, les Knicks pourraient exercer son option de club, mais cela les limiterait à ce qu’ils peuvent faire avec Quickley. Avec les problèmes de plafond salarial de New York, la façon dont ils vont devoir construire pendant cette intersaison passe par les échanges. Avec Toppin, il est clair que Thibodeau n’aime pas lui jouer de longues minutes. Nous avons pu le voir bouger cette intersaison, après avoir joué un minimum de minutes après le retour de Randle.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .