Quelle est la prochaine étape pour les frères Menendez ?

Frères Menendez : l’affaire de meurtre qui a divisé l’Amérique prend une nouvelle tournure

Erik et Lyle Menendez, deux frères reconnus coupables du meurtre de leurs parents il y a plus de trente ans, sont sur le point d’être libérés de prison. Les frères purgent actuellement la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en Californie. Le procureur du comté de Los Angeles a officiellement recommandé leur nouvelle condamnation dans un dossier déposé au tribunal vendredi, plaidant pour une peine moindre pour les deux hommes. Si elle est approuvée, la demande rendrait les frères éligibles à la libération conditionnelle. Bien qu’il s’agisse d’un développement important dans une affaire qui a saisi le pays, il s’agit d’une étape sur ce qui pourrait être un long chemin. Et tout le monde n’est pas content à l’idée de pouvoir retrouver leur liberté.

La demande de nouvelle condamnation comprend des détails sur le temps passé en prison

La requête judiciaire de 57 pages déposée par le bureau du procureur, obtenue par BBC News, comprend une chronologie de l’affaire, un argument expliquant pourquoi les frères Menendez devraient être condamnés à nouveau et des détails sur leur temps derrière les barreaux. Le dossier comprend des recommandations élogieuses de la part des responsables de la prison et divers programmes lancés par les frères derrière les barreaux visant à aider d’autres détenus, notamment ceux victimes de traumatismes infantiles et les détenus handicapés ou âgés. Il comprend également les diplômes que les deux frères ont reçus pendant qu’ils purgeaient leur peine. Tout cela a été fait, note le rapport, « sans aucune attente ni espoir d’être jamais libéré ». Il comprend également les records de discipline sur 30 ans d’Erik Menendez et de Lyle Menendez. Les deux frères ont été cités pour possession d’un téléphone portable dans une cellule qu’ils partageaient avec d’autres détenus. Erik Menendez a commis plusieurs autres violations, dont deux bagarres, en 2011 et 1997. Il note que Lyle Menendez n’a jamais été cité pour des bagarres et a dû être transféré de la population générale vers la zone des « besoins spéciaux » de la prison en 1997 parce qu’« il ne riposterait pas s’il était attaqué ». Il a été cité à deux reprises pour contrebande : un briquet en 2013 et une nouvelle paire de baskets Adidas en 1998 qu’une « visiteuse lui avait apportée ». « Pendant leur incarcération, Erik et Lyle Menendez se sont transformés et ont profité d’opportunités significatives pour mûrir, dépasser la pensée criminelle, se repentir et devenir des membres productifs de la communauté », indique le dossier, ajoutant qu’ils sont « prêts à réintégrer la société ».

Que se passe-t-il ensuite ?

Le dossier déposé vendredi constitue la base de l’argumentation du bureau du procureur qui sera présentée devant un juge sur les raisons pour lesquelles les frères devraient être condamnés à nouveau. La prochaine étape consiste à planifier une audience de nouvelle condamnation, au cours de laquelle un juge entendra les arguments pour et contre le changement. Le bureau de George Gascón, procureur du comté de Los Angeles, demande qu’ils soient condamnés pour meurtre. En vertu de la loi californienne – basée sur l’âge qu’ils avaient au moment des crimes – cela les rendrait « immédiatement éligibles à une libération conditionnelle », a déclaré le procureur lors d’une conférence de presse jeudi. Son bureau dit qu’il espère fixer l’audience dans les 30 à 45 prochains jours et dit qu’il est possible que Lyle et Erik Menendez assistent à la procédure. L’audience risque d’être controversée. M. Gascón a souligné que cette affaire avait divisé son bureau et que des membres de son personnel pourraient plaider contre lui devant les tribunaux. Si l’audience aboutit à ce qu’un juge approuve la nouvelle peine, l’attention se portera sur la commission des libérations conditionnelles de Californie. La commission examinera le cas et déterminera si les frères Menendez constituent une menace pour la société s’ils sont libérés. Même si le conseil approuve leur libération, le gouverneur Gavin Newsom pourrait décider de suspendre les procédures.

Regarder : le procureur de Los Angeles recommande de condamner à nouveau les frères Menendez

Qu’a dit la famille Menendez ?

Plus tôt ce mois-ci, plus de deux douzaines de membres de la famille Menendez ont lancé un appel public pour qu’Erik et Lyle soient libérés 35 ans après avoir tué leurs parents, Jose et Kitty Menendez. Ces membres de la famille ont affirmé que les garçons avaient subi d’horribles abus sexuels de la part de leur père et ne constituaient pas une menace pour la société. La sœur de Kitty Menendez, Joan Anderson VanderMolen, a affirmé que « le monde entier n’était pas prêt à croire que les garçons pouvaient être violés ou que les jeunes hommes pouvaient être victimes de violences sexuelles ». Elle a déclaré que désormais « nous savons mieux » et « un jury d’aujourd’hui ne prononcerait jamais une peine aussi sévère ». Mais la famille n’est pas totalement d’accord. L’avocat du frère de Kitty Menendez, Milton Andersen, a qualifié les frères de « de sang-froid » et a déclaré que leurs « actions ont brisé leur famille et laissé une trace de chagrin qui persiste depuis des décennies ». « Jose a reçu six balles et Kitty a reçu dix balles, y compris une balle dans le visage après qu’Erik ait rechargé. » M. Andersen estime que ses neveux devraient rester en prison pour leur « acte odieux », selon son avocate, Kathy Cady.

Pourquoi cela se produit-35 ans après les meurtres ?

Neama Rahmani, avocat de la défense pénale et ancien procureur fédéral, a déclaré à la BBC qu’une « tempête parfaite de relations publiques et de politique » a permis aux frères Menendez d’avoir une véritable chance de liberté. Il a souligné l’attention récente que l’affaire a reçue de la part de célébrités, un drame et des docu-séries Netflix sur l’affaire, et un procureur « en difficulté » luttant pour rester en fonction. « Vous ne verrez jamais un autre cas comme celui-ci. C’est une licorne. » Les frères Menendez ont déposé une requête en mai 2023 détaillant de nouveaux éléments de preuve dans leur affaire et demandant l’annulation de leurs condamnations. M. Gascón a déclaré que son bureau examinait l’affaire depuis plus d’un an, mais il a déclaré qu’il avait pris la décision de recommander leur nouvelle condamnation jeudi, seulement une heure avant la tenue d’une conférence de presse très médiatisée sur cette affaire historique. La décision a été annoncée 12 jours avant le jour du scrutin au cours duquel M. Gascón se présente à la réélection au poste de procureur du comté de Los Angeles et perd 30 points dans certains sondages. Il a nié que son annonce était politique et a déclaré que cela tarderait. La décision est également intervenue dans un contexte de regain d’attention suscité par l’affaire. nouveau drame Netflix, Monsters: The Lyle et Erik Menendez Story ainsi que la sortie du docudrame, The Menendez Brothers. La série a présenté l’affaire à une nouvelle génération et a attiré l’attention de célébrités – dont Kim Kardashian et Rosie O’Donnell – qui ont demandé la libération des frères.

Pourquoi les frères Menendez ont-ils tué leurs parents ?