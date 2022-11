Quelle est la prochaine étape pour les Bears à Arlington ? Un processus d’examen susceptible de prendre des années, selon les responsables – Shaw Local

Appelez cela à l’intérieur du baseball – euh, football – mais les responsables de la mairie d’Arlington Heights ont décrit un processus d’approbation en plusieurs étapes qui prendrait des mois et probablement des années avant que les Bears de Chicago ne puissent inaugurer un nouveau stade potentiel à Arlington Park.

C’est un processus impliquant des politiciens, des avocats, des architectes, des ingénieurs et d’autres pour un projet comme celui que la municipalité de banlieue du Nord-Ouest – sans parler de la plupart des autres villes – n’a jamais vu.

Alors, comment mieux organiser tout cela ? “Nous comprenons que cet organigramme est assez chargé, mais il s’agit d’un projet complexe”, a déclaré le directeur du village, Randy Recklaus, lors de la récente réunion au cours de laquelle le conseil du village a signé un accord de pré-développement avec les Bears.

Voici de plus près le feuille de jeu pour le prochain processus d’examen réglementaire.

Révisions de plans

Si et quand les Bears terminent leur diligence raisonnable et concluent leur achat en attente de 197,2 millions de dollars de la propriété de l’hippodrome de 326 acres de Churchill Downs Inc. – actuellement prévu pour le premier trimestre de 2023 – les consultants de l’équipe devront préparer et soumettre à la salle des fêtes toute une série de plans et d’études. Cela inclura les plans de circulation, de transport et de stationnement, la faisabilité économique du projet pour les ours, ainsi que les impacts économiques et les avantages du projet pour le village et les autres gouvernements locaux, ont déclaré des responsables.

Ces documents seront examinés par le personnel interne du département des finances et du développement communautaire du village, mais également par deux cabinets de conseil qu’ils ont retenus en septembre pour travailler sur l’examen massif du plan.

« Le marché peut-il soutenir ce qui est proposé ? Ces études doivent être fournies et toutes doivent être évaluées », a déclaré Charles Witherington-Perkins, directeur de la planification et du développement communautaire du village.

Dans le même temps, un certain nombre d’agences gouvernementales devraient apporter leur contribution, notamment le ministère des Transports de l’Illinois, le comté de Cook, Metra, Union Pacific, la Commission du commerce de l’Illinois, le Metropolitan Water Reclamation District, ComEd, les districts scolaires et les villes voisines. Prairies et Palatin. Certains ont compétence sur les routes, les voies ferrées et d’autres infrastructures, et leur bénédiction serait nécessaire pour que le réaménagement puisse aller de l’avant.

Le directeur du village d’Arlington Heights, Randy Recklaus, de gauche à droite, et Charles Witherington-Perkins, le directeur de la planification et du développement communautaire du village, superviseront ce qui devrait être un processus d’examen réglementaire pluriannuel des plans des Bears à Arlington Park. – John Stark | Photographe personnel

Après un examen initial, les Bears peaufineraient leurs plans et leurs études, ont déclaré les responsables du village.

«L’analyse qui doit être faite comprend bien sûr l’examen des impacts sur nos écoles, nos entreprises et la communauté dans son ensemble. Nous ne bénirons aucun plan tant que les études appropriées ne seront pas terminées, et nous voulons tous savoir quels seront les impacts de tout développement sur cette communauté », a déclaré Recklaus. “Mais quiconque essaie de faire une analyse sérieuse de ces impacts sur la base des dessins que nous avons vus seuls sur des choses comme les taxes, les écoles et les services à ce stade précoce prend juste un peu d’avance sur lui-même.”

« Il y aura très certainement un moment et un endroit pour plonger dans ces détails avec les deux pieds. Et nous entrerons dans ces détails publiquement. Mais ce moment n’est pas encore arrivé parce que nous n’avons tout simplement pas encore les informations », a déclaré Recklaus.

Régime complet

Le village pourrait alors envisager un amendement à son plan global de 2015, qui envisage actuellement un développement à usage mixte à Arlington Park, mais pas un stade NFL. Cela nécessiterait davantage d’études sur la circulation et le stationnement, une analyse fiscale et de marché et une évaluation de l’impact sur les services du village.

Nouveau quartier de zonage

Ensuite, le village créerait un nouveau district de zonage spécialisé pour la propriété, qui a été zonée pour une utilisation de type commercial / automobile depuis son annexe en 1969. Perkins a déclaré que des réglementations seraient élaborées englobant les retraits de construction, les hauteurs, la densité, la couverture du terrain et Rapport de surface du plancher.

Il y aurait une série de réunions publiques pour les modifications du plan global et du code de zonage impliquant des sous-comités de la commission du plan, puis la commission du plan complet et enfin le conseil du village.

La dernière ligne droite ?

Enfin, les Bears pourraient soumettre tous leurs plans détaillés pour lancer le processus formel d’autorisation de zonage. Il y aurait plus d’études nécessaires, bien sûr, et un examen par encore plus de commissions villageoises, comme les commissions de conception et de logement.

La feuille de route de pré-développement prévoit également un accord sur les avantages communautaires, qui pourrait inclure le parrainage d’événements communautaires par l’équipe et un partenariat avec des organisations locales.

Bien qu’il soit négocié tout au long du processus, tout “partenariat public-privé” se concrétisera une fois que les plans de développement seront plus solides. Les Bears ont déclaré qu’ils prévoyaient de demander officiellement au village et à d’autres entités gouvernementales d’aider à payer une partie des coûts d’infrastructure du stade proposé de 5 milliards de dollars et du quartier à usage mixte.

Tout au long du chemin, ont souligné les responsables du village, il y aura possibilité de commentaires du public lors des diverses réunions et auditions.

En fin de compte, le conseil du village a le dernier mot sur tout réaménagement qui se produit sur le site de l’hippodrome fermé. Mais cela pourrait prendre un certain temps.

“Je ne pense pas que nous serons en mesure d’avoir quoi que ce soit de proche d’un vote final en 2023”, a déclaré Recklaus. “Je pense qu’il s’agit d’un effort pluriannuel, et c’est s’ils sont intéressés à avancer relativement rapidement.”

