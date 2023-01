Quelle est la prochaine étape pour les batteries en 2023

Les batteries à semi-conducteurs peuvent utiliser une large gamme de chimies, mais un candidat majeur pour la commercialisation utilise le lithium métal. Quantumscape, pour sa part, se concentre sur cette technologie et a levé des centaines de millions de dollars avant de devenir publique en 2020. La société a un accord avec Volkswagen qui pourrait mettre ses batteries dans les voitures d’ici 2025.

Mais réinventer complètement les batteries s’est avéré difficile, et les batteries au lithium-métal ont suscité des inquiétudes quant à la dégradation au fil du temps, ainsi qu’aux défis de fabrication. Quantumscape a annoncé fin décembre avoir livré des échantillons à des partenaires automobiles pour les tester, une étape importante sur la voie de l’introduction de batteries à semi-conducteurs dans les voitures. D’autres lecteurs de batteries à semi-conducteurs, comme Solid Power, travaillent également à construire et à tester leurs batteries. Mais même s’ils pourraient également franchir des étapes importantes cette année, leurs batteries ne seront pas intégrées aux véhicules sur la route en 2023.

Les batteries à semi-conducteurs ne sont pas la seule nouvelle technologie à surveiller. Les batteries sodium-ion s’écartent également fortement des chimies lithium-ion courantes aujourd’hui. Ces batteries ont une conception similaire à celle des batteries lithium-ion, y compris un électrolyte liquide, mais au lieu de compter sur le lithium, elles utilisent le sodium comme ingrédient chimique principal. Le géant chinois des batteries CATL aurait prévu de commencer à les produire en masse en 2023.

Les batteries sodium-ion n’améliorent peut-être pas les performances, mais elles pourraient réduire les coûts car elles reposent sur des matériaux moins chers et plus largement disponibles que les chimies lithium-ion. Mais il n’est pas clair si ces batteries seront en mesure de répondre aux besoins d’autonomie et de temps de charge des véhicules électriques, c’est pourquoi plusieurs entreprises qui recherchent la technologie, comme la société américaine Natron, ciblent des applications moins exigeantes pour démarrer, comme le stockage stationnaire ou les dispositifs de micromobilité. tels que les vélos électriques et les scooters.

Aujourd’hui, le marché des batteries destinées au stockage sur réseau fixe est petit – environ un dixième de la taille du marché des batteries pour véhicules électriques, selon Yayoi Sekine, responsable du stockage de l’énergie à la société de recherche énergétique BloombergNEF. Mais la demande de stockage d’électricité augmente à mesure que de plus en plus d’énergie renouvelable est installée, car les principales sources d’énergie renouvelables comme l’éolien et le solaire sont variables, et les batteries peuvent aider à stocker l’énergie en cas de besoin.

Les batteries lithium-ion ne sont pas idéales pour le stockage stationnaire, même si elles y sont couramment utilisées aujourd’hui. Alors que les batteries pour véhicules électriques deviennent plus petites, plus légères et plus rapides, l’objectif principal du stockage stationnaire est de réduire les coûts. La taille et le poids n’ont pas autant d’importance pour le stockage en grille, ce qui signifie que différentes chimies l’emporteront probablement.

L’une des étoiles montantes du stockage stationnaire est le fer, et deux acteurs pourraient voir des progrès dans l’année à venir. Form Energy développe une batterie fer-air qui utilise un électrolyte à base d’eau et stocke essentiellement l’énergie en utilisant la rouille réversible. La société a récemment annoncé une usine de fabrication de 760 millions de dollars à Weirton, en Virginie-Occidentale, dont la construction devrait commencer en 2023. Une autre société, ESS, construit un type différent de batterie au fer qui utilise une chimie similaire ; il a commencé la fabrication à son siège social à Wilsonville, Oregon.

Changements dans la norme

Les batteries lithium-ion ne cessent de s’améliorer et de devenir moins chères, mais les chercheurs peaufinent encore la technologie pour obtenir de meilleures performances et des coûts réduits.