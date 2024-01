Quelle est la prochaine étape pour les Aigles ?

Ils ont commencé 10-1. Ils ont terminé 1-6.

Alors, quelle est la prochaine étape pour l’équipe qui avait une avance à deux chiffres lors de la seconde moitié du Super Bowl LVII il y a un peu plus de 11 mois ?

Même avant ce soir, des rumeurs faisaient état d’un éventuel changement d’entraîneur. Les Eagles, autant que je sache, voulaient tuer ce récit avant qu’il ne puisse démarrer. Maintenant, ça va.

Que fera ensuite le propriétaire des Eagles, Jeffrey Lurie ?

Au cours du quatrième trimestre, il avait l’air impassible et abasourdi. Ce n’était pas vraiment un visage de poker. Cela ressemblait plus au visage de quelqu’un qui voulait donner un poker brûlant à quelqu’un d’autre.

Est-ce que ce sera l’entraîneur-chef ? Nick Sirianni a trois ans d’expérience. Il a emmené les Eagles en séries éliminatoires à trois reprises. À deux reprises, la route s’est terminée lors de la ronde des wild-cards à Tampa. Ce soir, la défaite éclatante de 32-9 a été le signe de ponctuation d’une séquence mettant en vedette une équipe qui semblait apathique et désintéressée.

C’est peut-être le fait que les deux coordinateurs ont obtenu un poste d’entraîneur-chef après la saison 2022. Même quand tout allait bien, la défense bafouillait. Des changements discrets ont apparemment été apportés, le coordinateur défensif Sean Desai ayant apparemment perdu son autorité sur la planification du match en troisième tentative. En attaque, la perte de Shane Steichen face aux Colts n’a pas été suffisamment contrée par Sirianni (un ancien coordinateur) et le nouveau coordinateur Brian Johnson.

C’est peut-être dû au fait qu’à une époque où les Eagles débutaient avec 10 victoires en 11 matchs, ils ont été piétinés à domicile par les 49ers, 42-19. Il est facile pour une équipe de conclure sur-le-champ que cette année ne sera tout simplement pas la leur. Si les joueurs ont eu cette pensée, le personnel d’entraîneurs ne les a jamais sortis du funk qui a suivi.

Quoi qu’il en soit, le funk est venu. Et c’est resté. Au minimum, il y aura un nouveau coordinateur défensif en 2023. Il pourrait y avoir un nouveau coordinateur offensif. De nombreux fans voudront un nouvel entraîneur.

Tout dépend de ce que veut le propriétaire Jeffrey Lurie. Il prendra sa décision en sachant parfaitement que le plus grand entraîneur de l’histoire de la NFL est disponible pour tous ceux qui le souhaitent. Déjà, Bill Belichick a interviewé les Falcons. Tous les regards sont tournés vers Dallas depuis que les Cowboys ont été embarrassés par les Packers, pour le possible licenciement de l’entraîneur Mike McCarthy – éventuellement suivi de l’embauche de Belichick.

Si Lurie pense que sa seule chance à Belichick pourrait rapidement passer, Lurie fera-t-il le pas ?

Il se pourrait qu’il ne licencierait Sirianni que s’il pensait que Belichick accepterait le poste. Malgré les recherches formelles, bon nombre de ces arrangements sont pris en coulisses. Si Lurie sait qu’il veut Belichick et si Lurie sait que Belichick veut le poste, il suffit d’activer le processus en créant un poste vacant.

Quoi qu’il en soit, Lurie doit réfléchir à une saison spéciale qui a échoué, suivie d’un départ spécial suivi d’un effondrement pur et simple au moment où cela comptait le plus. Qu’est ce qu’il va faire?

Le temps nous le dira à Philadelphie. Et à Dallas. Avec huit ouvertures déjà (et une comblée), il pourrait encore y en avoir une ou deux de plus dans la NFC Est.