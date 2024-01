Quelle est la prochaine étape pour les Aigles ?

Jalen Hurts revient sur la saison 2023

C’est une phrase reprise par le quart-arrière Jalen Hurts à plusieurs reprises lors de sa conférence de presse d’après-match après la défaite de lundi soir contre les Buccaneers de Tampa Bay lors du match NFC Wild Card.

“Les choses ne se sont pas terminées comme nous le souhaitions, mais ce n’est tout simplement pas notre tour”, a déclaré Hurts. “Nous en avons eu un avant-goût l’année dernière. Gagner le championnat de conférence et avoir l’opportunité de jouer au Super Bowl, et ce n’était pas notre tour à ce moment-là.”

Ces réalisations la saison dernière placent de grandes attentes sur Hurts et sur cette équipe des Eagles. Cela a rendu le niveau interne plus élevé pour ceux qui sont sur le terrain.

“J’ai beaucoup parlé du standard cette année”, a déclaré Hurts. “Le standard change d’année en année parce que c’est une équipe complètement différente. C’est une chose que j’ai apprise et une chose sur laquelle je continuerai à mûrir. Différentes années nécessitent différentes versions d’une personne et je continuerai simplement à apprendre à être le meilleur leader que je puisse être pour cette équipe et pour cette organisation. »

Hurts, tout comme l’équipe, a connu de nombreux hauts et bas cette saison.

Le quart-arrière a fait face à de nombreux défis, qu’il s’agisse d’une blessure au genou au milieu de la saison, de la participation à plusieurs matchs alors qu’il était malade ou du début des séries éliminatoires une semaine après s’être luxé le majeur de sa main de lanceur.

“Ça a vraiment été un voyage”, a déclaré Hurts. “Chaque année a présenté des joies différentes et des défis différents. J’ai l’impression d’avoir pu utiliser ces choses pour m’améliorer et améliorer les gens autour de moi.”

Dans son message d’après-match, Hurts a cherché à tirer le positif d’une situation négative.

Lors de la première saison du quart-arrière en tant que titulaire en 2021, les Eagles ont perdu sur la route contre les Bucs lors du NFC Wild Card Round. Un an plus tard, l’équipe a connu une saison réussie qui s’est terminée par un championnat de conférence et un voyage au plus grand match de football.

“Aussi fou que cela puisse paraître, vous devez être capable d’utiliser cela à votre avantage et de trouver un positif dans ce négatif”, a déclaré Hurts. “Pour une raison quelconque, la dernière fois que nous étions ici, la toute prochaine opportunité que nous avons eue, nous avons eu une très bonne année. Nous devons juste apprendre de tout cela.”

Même si ce n’était pas le tour des Eagles cette année, Hurts sait ce dont ils ont besoin pour se préparer à leur tour.

Après la défaite, Hurts a déjà accepté l’issue du match et s’est concentré sur la façon dont lui et ses coéquipiers peuvent revenir là où ils veulent être la saison prochaine.

“Je pense que c’est certainement une période d’introspection pendant l’intersaison”, a déclaré Hurts. “Mon message numéro un est de profiter de chaque opportunité pour apprendre et grandir. Cela ne se verra peut-être pas maintenant, mais cela se verra.