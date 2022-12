Quelle est la prochaine étape pour l’économie et le commerce après un quatrième trimestre “exceptionnellement lent”: Forward Air

Aérien vers l’avant les actions livrent quelque chose que peu d’entreprises ont à la fin de l’année. Le titre bat le Dow Jones Transport Moyenne et le S&P 500 au quatrième trimestre.

L’entreprise de camionnage et de logistique, qui compte Home Depot et Delta Air Lines parmi ses clients, tire 30 % de ses revenus du commerce électronique, 40 % du camionnage industriel et 30 % du camionnage spécialisé pour des services à haute valeur ajoutée, notamment des événements en direct et équipement de soins de santé.

Le PDG de Forward Air, Tom Schmitt, s’est récemment entretenu avec Frank Holland de CNBC de la saison d’expédition des fêtes, du volume que ses clients attendent pour le Nouvel An lunaire et des perspectives de la chaîne d’approvisionnement, du camionnage et des prix pour 2023. Regardez la vidéo ci-dessus pour ses prévisions.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des points saillants de la conversation.

La faiblesse du quatrième trimestre se prolongera jusqu’en 2023

Schmitt a décrit le quatrième trimestre comme “exceptionnellement lent”, et il a déclaré que ce n’était pas une surprise au milieu d’un consensus selon lequel ce ne serait pas une saison de pointe “très prononcée”.

Le problème : au milieu d’une demande plus faible, une grande partie des stocks était déjà expédiée d’Asie vers l’Amérique du Nord et se trouvait déjà dans des entrepôts plus proches du consommateur.

Cette situation ne prendra pas fin avec la fin de 2022. “Les premiers mois de l’année prochaine, il y a un consensus, il y aura de la lenteur”, a déclaré Schmitt. “Ce sera comme ça pour le ou les deux prochains trimestres.”

Les expéditeurs gagnent moins, Peloton aide à expliquer pourquoi

Forward Air est dans un créneau de grande valeur, gérant l’expédition pour les tournées de concerts et l’équipement médical, et des taux plus élevés peuvent être atteints dans ces domaines avec une marge d’erreur faible ou nulle sur les délais de livraison, a-t-il déclaré, mais dans tout l’espace logistique, il y a moins profit en ce moment en fonction des tendances globales des expéditions.

Il a donné l’exemple des tapis roulants lourds vendus pendant le boom du commerce électronique, et qui, dans l’histoire récente, ont été commandés par sept mais sont maintenant tombés à trois “parce que d’autres sont déjà assis dans des entrepôts”, a-t-il déclaré.

Toutes les entreprises du secteur du transport maritime seront confrontées à une pression sur les marges au cours du prochain trimestre ou des deux prochains trimestres, a-t-il déclaré, simplement parce qu’il y a moins de pièces par expédition.

La compagnie de fret augmente ses tarifs, avec une augmentation annuelle fixée à 5,9 % en février 2023. Schmitt a déclaré que les tarifs au comptant sont en baisse et que la “douceur transactionnelle” restera, mais que le contrat continuera d’être solide.

Perspectives commerciales de la Chine

Alors que l’économie commerciale de la Chine va rebondir, mais cela prendra du temps, les stocks s’ajustant toujours à la baisse par rapport aux surabondances déjà expédiées et moins à venir avant que l’industrie de la logistique n’atteigne un rythme plus normalisé, ” les sept tapis roulants contre trois recommencent à fonctionner “, a déclaré Schmitt.

Ses perspectives pour les ventes du Nouvel An lunaire sont similaires, avec des signes que la Chine « commencera à vivre dans une économie post-Covid », bien qu’avec certaines formes de pratiques de sécurité à un niveau amélioré. “Mais je m’attends à plus de normalité … plus proche de la pré-pandémie avec le Nouvel An lunaire de cette année, mais nous n’en sommes pas encore là”, a déclaré Schmitt.