Quelle est la prochaine étape pour le syndicat existant à l’approche de la vente d’une maison de retraite de 8,3 millions de dollars dans le comté de DeKalb? – Section locale de Shaw

Selon les documents du comté, lorsque la vente du centre de réadaptation et de soins infirmiers du comté de DeKalb sera conclue – prévue en décembre – les travailleurs de l’établissement ne seront plus des employés du comté de DeKalb et Illuminate HC aura toute latitude pour déterminer lequel de ces employés se verra offrir un emploi. . Les membres de la Fédération américaine des employés des États, des comtés et des municipalités #3537, le syndicat AFSCME qui représente les employés des foyers de soins du comté de DeKalb (illustré ici sur cette photo d’archive locale de Shaw du 8 juin 2022) ont passé des mois à se mobiliser contre une vente. (kelsey rettke)