Quelle est la prochaine étape pour le Royaume-Uni après la démission de Lizz Truss ?

Après trois Premiers ministres en autant d’années, où va le Parti conservateur britannique ?

La question immédiate de savoir qui succédera à Liz Truss en tant que parti et chef du Royaume-Uni, après qu’elle a annoncé qu’elle démissionnerait à peine six semaines après son mandat instable, recevra une réponse la semaine prochaine. Mais si la chute de Truss a été rapide, elle a été le point culminant d’années de myopie économique et politique – et ces années ne se sont pas limitées au Brexit. La façon dont son parti conservateur et le pays dans son ensemble tracent la voie à suivre est loin d’être claire.

Le successeur de Truss sera choisi par le même processus qui l’a propulsée au poste de Premier ministre il y a moins de deux mois : un processus interne qui consulte d’abord les députés du Parti conservateur, puis les membres du parti de façon plus générale. Et les noms sont, encore une fois, ceux que nous avons déjà entendus. Y compris, peut-être, le prédécesseur de Truss, Boris Johnson.

Tout cela ne permet pas de savoir si le prochain Premier ministre – quel qu’il soit – sera en mesure de résoudre les problèmes plus profonds et plus complexes qui subsistent au sein de la politique, de l’économie et de la société britanniques.

Comment le prochain Premier ministre sera-t-il choisi – et qui sera-t-il susceptible d’être?

Les conservateurs ont choisi un processus très accéléré pour choisir leur prochain chef ce tour de table.

Truss restera en fonction pendant que les députés conservateurs désigneront leur candidat préféré au cours du week-end. À 14 heures, heure locale, le lundi 24, le bassin de candidats – ceux qui ont reçu au moins 100 nominations chacun – sera verrouillé. Les députés commenceront à voter le même jour, jusqu’à ce qu’ils réduisent le champ à deux candidats, a rapporté le Guardian. Ce processus devrait être terminé à 21 heures, heure locale.

Une fois ces deux candidats sélectionnés, les membres réguliers du Parti conservateur pourront voter en ligne. Tout se terminera le 28 octobre, a promis le parti.

Mais de manière réaliste, le seuil des 100 nominations a déjà vanné le champ.

Certains des plus grands noms actuels incluent Rishi Sunak, l’ancien chancelier de l’Échiquier que Truss a battu parmi les membres du parti pour assurer son bref séjour au 10 Downing Street; Penny Mordaunt, leader de la Chambre des communes ; et, peut-être sans surprise, l’ancien Premier ministre Boris Johnson.

Bien que Sunak ait perdu le vote des membres au profit de Truss de 14 points de pourcentage lors de la course à la direction de septembre, ses collègues au Parlement l’ont préféré à Truss. Au cours de la campagne, il s’est prononcé contre son plan économique du côté de l’offre, surnommé Trussonomics, l’appelant «l’économie de conte de fées» dans un débat et avertissant qu’il pourrait causer exactement le genre de chaos qui s’est déroulé après que le premier chancelier de Truss, Kwasi Kwarteng, a annoncé les mesures le 23 septembre. Sunak est le choix évident “dans un monde rationnel et lucide”, a déclaré Tony Travers, directeur de LSE London, à Vox dans une interview – bien que la politique britannique récente se soit avérée être tout sauf ça.

Sunak est perçu comme l’adulte dans la salle, et son expérience antérieure en tant que chancelier de Johnson l’a mis dans une position confortable pour redresser l’économie à court terme. Cependant, la révélation que sa femme a peut-être esquivé 20 millions de livres d’impôts alors qu’elle était plus riche que la reine Elizabeth II a quelque peu aigri la réputation de Sunak auprès du public.

Parmi les membres votants conservateurs, Johnson est clairement le favori, bien que ce ne soit pas le cas de ses anciens collègues au Parlement, ni du public britannique dans son ensemble. “C’est un personnage atypique, il fait [Tory voters] rire, il ne prend rien trop au sérieux – ce qui n’est pas vrai, bien sûr », a déclaré Travers. “Il ne prend aucune des choses normales en politique très au sérieux, [though] il prend au sérieux le fait d’être au pouvoir et de gagner.

De nombreux députés, ou députés, peuvent revenir sur l’étonnante victoire de Johnson en 2019 et extrapoler que son retour au pouvoir pourrait aider à sauver leurs sièges lors des prochaines élections locales. Cependant, un certain nombre de députés servant dans le gouvernement de Johnson – notamment Sunak – ont démissionné de manière assez spectaculaire au cours de l’été, ce qui les a probablement rendus réticents à soutenir un autre gouvernement Johnson. Et cela peut rendre difficile pour Johnson de franchir le seuil de 100 nominations que le parti a (peut-être délibérément) fixé.

Penny Mordaunt, la seule députée à avoir officiellement déclaré sa candidature au moment d’écrire ces lignes, est la chef conservatrice de la Chambre des communes et s’est également présentée aux élections pour remplacer Johnson. Bien qu’elle ne soit pas connue comme Johnson ou même Sunak, elle est respectée parmi ses collègues au Parlement. Lors des élections pour remplacer Johnson, Mordaunt a en fait battu Truss à chaque tour de scrutin tenu par les députés conservateurs pour réduire le champ jusqu’au tour final.

Trois autres candidats – les députés Suella Braverman et Kemi Badenoch, et le ministre de la Défense Ben Wallace – pourraient également se présenter, selon les informations de Politico, bien qu’aucun n’ait confirmé son intention de le faire.

La crise politique actuelle se prépare depuis des années

Bien que les départs de Truss et de Johnson aient été choquants, les crises politique et économique au Royaume-Uni couvent depuis la crise financière de 2008.

Liam Stanley, professeur de politique à l’Université de Sheffield et auteur du livre La Grande-Bretagne seule : comment une décennie de conflit a refait la nation, a déclaré à Vox dans une interview que certaines des graines des crises d’aujourd’hui ont été semées avec David Cameron, l’ancien Premier ministre qui a dirigé le Parti conservateur de 2005 à 2016. l’idée qu’il y aurait une croissance économique constante, bien qu’à un niveau modérément bas », a-t-il expliqué. “Cela signifiait que la politique, d’une certaine manière, était assez facile. Il s’agissait simplement de prendre des décisions relativement modestes sur la manière dont vous partagez les bénéfices de la croissance. »

Cameron était un centriste et son gouvernement d’opposition a accepté de soutenir les dépenses sociales du parti travailliste au pouvoir pour le service national de santé et l’éducation. Puis le krach financier de 2008 s’est produit. Cameron et les conservateurs ont décrit le parti travailliste comme “responsable de la crise financière, de la récession et de tout ce qui l’a accompagnée”, a déclaré Stanley. Lorsque Cameron a assumé le poste de Premier ministre en 2010, les conservateurs ont institué une austérité budgétaire massive, dégradant des institutions comme le NHS et ne parvenant pas à résoudre les problèmes sous-jacents tels que la stagnation des salaires et une crise du logement abordable. Ces problèmes ont persisté dans les années qui ont suivi, pendant lesquelles le Parti conservateur a été au pouvoir. Maintenant, le Royaume-Uni est dans une crise du coût de la vie, liée en partie à ces facteurs à long terme et exacerbée par l’inflation mondiale actuelle, la guerre en Ukraine et les sanctions de l’Occident contre la Russie.

La politique britannique est également devenue un système bipartite sous Cameron ; les libéraux démocrates, autrefois une force d’opposition puissante et modérée aux conservateurs et aux travaillistes, ont formé une coalition avec le Parti conservateur. Puis, lors du vote sur le Brexit et par la suite de la campagne de Johnson, les conservateurs ont choisi des électeurs qui avaient précédemment voté pour les travaillistes, leur donnant une majorité ouvrière de 71 sièges qui a sans doute contribué à leur chute.

Une partie de cela est une crise d’identité; sans le Brexit pour unifier des types d’électeurs extrêmement divergents, les conservateurs ont de gros problèmes de factionnalisation. Mais aussi, tant que les conservateurs conservaient leur majorité et croyaient que les travaillistes étaient inéligibles, a déclaré Travers, ils pouvaient se comporter de manière « indisciplinée » – comme Johnson bafouant les lois Covid-19 de son propre gouvernement et Truss déployant une politique illogique et nue. programme politique et économique.

Que se passe-t-il ensuite ?

La première chose à faire est, apparemment, de stabiliser l’économie du Royaume-Uni, ce que Trussonomics a plongé dans un profond désarroi.

“La stabilité contribuerait grandement à aider les choses en ce moment, mais même cette stabilité ne va aider que certaines personnes”, a déclaré Stanley. C’est parce que le problème le plus aigu et le plus insoluble sera toujours la crise du coût de la vie.

“Il est concevable que les conservateurs sélectionnent la semaine prochaine un chef qui s’avère alors plutôt doué pour combiner les factions, convaincre tout le monde qu’il y a un ennemi commun, remettre l’économie sur une sorte d’équilibre, avoir un récit convaincant pour l’avenir”, dit Travers.

“Quiconque prend le relais, il devra probablement adopter une sorte de politique budgétaire prudente, ce qui signifie probablement une forme d’austérité”, a déclaré à Vox Nikhil Sanghani, directeur général de la recherche au Forum officiel des institutions monétaires et financières.

Et au milieu d’une inflation galopante, le chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt demande déjà aux agences gouvernementales autres que les ministères de la santé et de la défense de réduire leurs budgets jusqu’à 15%, a rapporté Bloomberg cette semaine, ainsi que de fixer une date limite d’avril pour l’énergie prévue par Truss. paiements de soutien. Il est tout à fait possible que celui qui deviendra premier ministre promulgue des augmentations d’impôts, ce qui augmenterait les recettes, mais serait politiquement embarrassant pour un parti qui a si récemment soutenu des réductions d’impôts à la manière des années 1980.

La crise financière pour la plupart des Britanniques ne fera que se resserrer, car la valeur de la livre reste faible alors que l’inflation est encore assez élevée. La Banque d’Angleterre a également augmenté ses taux d’intérêt à sept reprises au cours des derniers mois pour lutter contre l’inflation, ce qui a entraîné une flambée des taux hypothécaires, faisant craindre un krach immobilier à venir.

« Quel que soit le gouvernement qui arrive, il va être confronté à une situation difficile ; on leur a déjà montré d’une part qu’il ne faut pas toucher aux marchés et qu’il est donc impossible d’offrir un soutien illimité à l’économie », a déclaré Sanghani. “Le revers de la médaille est que si vous vous en tenez à des politiques budgétaires plus prudentes et à l’austérité budgétaire, cela va être difficile à mettre en œuvre politiquement alors que vous êtes déjà confronté à une économie faible, à une inflation élevée et à des personnes qui veulent de l’aide pour payer leurs factures ou leurs hypothèques, et le gouvernement est incapable d’intervenir et de fournir cela parce que leurs finances ne sont pas vraiment en ordre en ce moment.

Bien que les conservateurs ne convoquent pas d’élections générales anticipées pour le moment – ​​ils perdraient sans aucun doute – une victoire travailliste semble presque assurée lors de la prochaine. Plusieurs experts ont rappelé à Vox la maxime du gouvernement britannique : « Les oppositions ne gagnent pas les élections, les gouvernements les perdent ». Keir Starmer, le leader travailliste, n’est pas particulièrement charismatique, mais, ont dit Travers et Stanley à Vox, il a principalement essayé de rester vers le centre politique et fait avancer des idées politiques comme le New Deal du Labour pour les travailleurs et un plan de prospérité verte.

“Je ne pense pas que le parti travailliste soit dans la position où il se trouvait à la fin des années 1990”, à l’époque de Tony Blair et du New Labour, a déclaré Travers à Vox. «Mais, cela dit, le Parti travailliste a maintenant de plus grandes pistes dans les sondages d’opinion que Tony Blair n’en avait à l’époque. Mais c’est en grande partie parce que les conservateurs ont sapé leur réputation.

Une question cruciale que les conservateurs ne semblent pas avoir affrontée est de savoir comment intégrer la bande d’anciens électeurs travaillistes – des syndicalistes cols bleus, souvent, qui s’attendent à un investissement gouvernemental élevé dans les priorités sociales mais voulaient quitter l’Union européenne ou trouver des réductions d’impôt attrayantes — dans le parti.

Trop de politiciens britanniques, a déclaré Stanley, opèrent également à partir d’un vieux manuel économique dans lequel une croissance progressive était supposée. Ce n’est plus le cas, les dirigeants “très modérés, assez fades, soucieux de gérer leur image” sont extrêmement déconnectés d’un public qui peine à payer ses factures.

Selon les experts, le public britannique est habitué à être aliéné et à ne pas aimer ses dirigeants politiques. Travers a établi un parallèle direct avec le flux viral du tabloïd britannique The Sun demandant si le mandat de Truss durerait plus longtemps qu’une tête de laitue aux œuvres du XVIIIe siècle de William Hogarth illustrant la débauche, la gourmandise et la corruption dans une compétition électorale entre les Whigs et les Tories de l’époque, disant “il y a une riche histoire de satire britannique, de ridicule et d’ironie” quand il s’agit de politiciens.

Malgré le tumulte et le mécontentement écrasant à l’égard des conservateurs, “ce serait vraiment choquant si le Parti conservateur ne survivait pas”, a déclaré Travers à Vox. “C’est un parti politique incroyablement ancien et durable, l’un des plus anciens et des plus durables au monde, et il a des capacités incroyables pour s’adapter, changer, se relancer et aller de l’avant.”

Bien sûr, a noté Travers, ils ont été mal vaincus en 1997, 1966, 1945 et en 1906, mais dans l’ensemble, “ils font mal et recommencent”.