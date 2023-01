Quelle est la prochaine étape pour le QB Justin Fields des Bears de Chicago? – Section locale de Shaw

LAKE FOREST – Selon les mots de l’entraîneur du quart-arrière Andrew Janocko, le quart-arrière des Bears Justin Fields était « énervé » lorsqu’il a appris qu’il ne jouerait pas cette semaine.

Fields veut jouer tous les matchs, même la semaine 18 alors que la saison est déjà perdue pour le club de football 3-13. Fields s’est blessé à la hanche la semaine dernière contre les Lions de Detroit, une blessure qui a nécessité des soins médicaux sur le banc de l’équipe, mais ce n’était pas assez grave pour l’empêcher d’une défaite 41-10 contre les Lions.

Une semaine plus tard, cette même blessure à la hanche l’a mis à l’écart pour la finale de la saison contre les Vikings du Minnesota dimanche à Soldier Field. Le quart-arrière remplaçant Nathan Peterman débutera à sa place.

“Le mec veut jouer”, a déclaré Janocko. “C’est un compétiteur”

L’entraîneur-chef de première année Matt Eberflus a déclaré cette semaine que c’est la blessure, et non la future position des Bears au repêchage, qui maintient Fields sur la touche. Mais la réalité est que ce match ne signifie rien pour les Bears et il n’y a pas grand-chose à gagner en mettant le quart-arrière de la franchise en danger.

La deuxième saison de Fields est terminée. Les Bears ne sont pas encore prêts pour la réflexion. Le personnel d’entraîneurs se concentre sur le match de cette semaine contre les Vikings. Même si les fans parlent peut-être de l’année prochaine, personne à Halas Hall n’en parle encore.

Janocko a déclaré qu’il ne pouvait pas savoir de quelles armes supplémentaires Fields avait besoin pour la saison 2023 sans procéder à une évaluation approfondie du film et en examinant la saison dans son ensemble. Il y aura beaucoup de temps pour cela après le match de dimanche.

Pourtant, les Bears ont beaucoup appris sur leur quart-arrière cette saison. Pour que le directeur général Ryan Poles comprenne exactement ce dont son équipe a besoin pour aller de l’avant, il devait savoir de quoi son quart-arrière était capable. La chose la plus importante cette saison était que Fields joue et reste en bonne santé.

De ce point de vue, la saison a été un succès.

Fields a fait des choses incroyables avec ses jambes. Il terminera sa saison à 63 mètres du record de course d’une saison du quart-arrière de Lamar Jackson en 2019. Il terminera l’année avec 1 143 verges au sol et huit touchés en 160 courses. En tant que passeur, il a lancé pour 2 242 verges avec 17 touchés et 11 interceptions en 15 matchs. Il a cédé 55 sacs en tête de la ligue cette saison.

Avant que Fields ne commence à courir comme un fou, les premiers matchs étaient difficiles. Au milieu de la saison, il a semblé débloquer quelque chose dans ses capacités de course et il a gardé les Bears dans des matchs serrés. Au cours des derniers matchs, cependant, l’équipe a été défoncée et les résultats n’ont pas été bons.

“Nous aimons la façon dont il a progressé dans le jeu de passes, nous aimons la façon dont il a progressé dans la poche”, a déclaré Janocko. « Connaître les progressions et les lectures. Nous aimons la façon dont il a pu s’aider lui-même avec des protections.

Pour Luke Getsy, un coordinateur offensif de première année travaillant avec un QB de 23 ans, cette saison consistait à tester Fields.

“Chaque jour, nous allons entrer, nous allons les défier”, a déclaré Getsy. « Nous allons leur demander des choses. Tant que nous voyons de la croissance, nous savons que nous sommes sur la bonne voie. Quand vous réfléchissez à ces questions que vous m’avez posées, c’est ce que j’ai vu tous les jours [from Fields].”

Getsy a fait référence à la facilité de Fields à parler aux médias. Il a également noté que Fields était l’une des personnes à calmer le receveur Chase Claypool lorsque les frustrations de Claypool l’ont submergé lors de la défaite de la semaine dernière.

“C’est lui qui devient le leader de l’équipe de football et qui est un grand pro et constant tous les jours”, a déclaré Getsy. “Je pense que c’est la chose la plus importante.”

C’était sans équivoque l’équipe de Fields. Les quarterbacks, même talentueux, n’ont pas toujours le comportement d’un leader ni le respect du vestiaire. Personne ne doute de Fields dans ce domaine.

“Il veut que ce soit sa franchise”, a déclaré Janocko. « Il veut que ce soit sa ville. Juste sa façon de travailler. Passez cinq minutes avec le gamin et vous savez que c’est un mec. Comme, c’est un chien. C’est un alpha. Passez un peu de temps avec lui et vous savez : ce mec, il veut être ça.

Fields est un auto-évaluateur phénoménal. Janocko a déclaré que le quart-arrière se rendait au travail tous les lundis matins avec une liste de choses à améliorer par rapport au match de dimanche. Personne ne lui a demandé de faire ça.

Claypool, pour qui les Bears ont échangé en novembre, a déclaré que Fields et lui élaboraient déjà des plans lâches pour lier cette intersaison. Une fois la saison terminée, les joueurs de la NFL retournent chez eux jusqu’en avril. L’année dernière, Fields a rencontré le receveur Darnell Mooney et l’ailier rapproché Cole Kmet à Atlanta au cours des premiers mois de l’intersaison afin d’obtenir du travail supplémentaire.

Déjà, il y a eu des discussions sur la possibilité de rencontrer et d’étendre une offre à tous les nouveaux récepteurs que les Bears ajoutent en agence libre en mars.

“Il est l’un de ces gars qui déteste perdre autant que moi”, a déclaré Claypool. “Nous voyons un terrain d’entente là-dessus, donc c’est bon de savoir qu’il y a un gars qui vous lance la balle qui veut gagner aussi mal que vous.”