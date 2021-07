Quelle est la prochaine étape pour le projet de loi bipartite

Le vote laisse en suspens la priorité législative du président Joe Biden. Si l’accord bipartite visant à réorganiser les transports, le haut débit et les services publics s’effondre, les démocrates devront se demander s’ils associent les plans d’infrastructure physique à leur ensemble distinct de 3,5 billions de dollars pour lutter contre le changement climatique, la garde d’enfants et les soins de santé.

Les républicains travaillant à l’élaboration de la proposition de 1,2 billion de dollars ont voté mercredi contre son avancement lors de la rédaction de la législation finale. Malgré le revers, les 22 sénateurs démocrates et GOP qui ont élaboré le plan ont déclaré qu’ils espéraient publier et faire avancer un projet de loi « dans les prochains jours ».

« J’entends beaucoup de discussions sur le fait de savoir si c’est lié ou jumelé. Mais personne n’a été en mesure de m’expliquer en termes clairs exactement ce que cela signifie », a-t-il ajouté. « Je pense que c’est plus une sorte d’art que de science. Franchement, c’est plus une question de politique dont les différents membres doivent s’inquiéter. »

Les dirigeants démocrates doivent garder au moins 10 sénateurs républicains à bord pour que le plan bipartite soit adopté. Ils ne peuvent pas non plus perdre un seul vote démocrate au Sénat pour faire adopter leur projet de loi dans le cadre du processus de réconciliation budgétaire. Cela signifie apaiser les centristes et les progressistes de l’État rouge.

Le sénateur de l’Ohio, Rob Portman, principal négociateur républicain du groupe bipartite, a déclaré que les plans des démocrates pour aller de l’avant avec la mesure de réconciliation n’affecteraient pas son soutien au projet de loi sur les infrastructures.

« Eh bien, ce n’est pas lié, pas seulement en ce qui concerne les négociateurs, mais en ce qui concerne la Maison Blanche et notre leadership ici », a-t-il déclaré mercredi à CNBC. « C’est totalement indépendant. Cela n’a rien à voir les uns avec les autres. Ils vont de l’avant avec la réconciliation quoi qu’il arrive, Joe. Et ils l’ont toujours été, et nous le comprenons. »

Portman a déclaré qu’il pensait que « nous serons prêts à partir » avec le plan bipartite lundi.

Plusieurs mesures montrent que l’économie américaine s’est solidement remise de la pandémie de Covid-19. L’industrie des loisirs et de l’hôtellerie a réembauché des millions de chefs, de barmans et de personnel de service, la demande de voyages a déclenché une hausse des prix du pétrole et du gaz, et les politiciens des deux côtés de l’allée politique s’inquiètent d’une inflation plus large.

D’autres indicateurs, tels que le rapport du département du Travail sur les demandes d’allocations chômage, restent perplexes et suggèrent un rebond plus lent du marché de l’emploi américain.

Le département a déclaré jeudi que les premières demandes d’assurance-chômage s’élevaient à 419 000 pour la semaine terminée le 17 juillet, bien au-dessus des 350 000 estimations du Dow Jones et plus que les 368 000 révisées à la hausse par rapport à la période précédente.

