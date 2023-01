Quelle est la prochaine étape pour le Brésil après l’invasion des capitaux

Pendant des mois, voire des années, avant les élections présidentielles brésiliennes de 2022, Jair Bolsonaro a semé le doute sur la démocratie et les institutions électorales brésiliennes. Dimanche, les partisans de l’ancien président de droite ont prouvé la puissance de ce message en prenant d’assaut les sièges du pouvoir gouvernemental à Brasilia.

L’attaque a prouvé la force du mouvement de droite que Bolsonaro a contribué à raviver peut survivre à l’homme lui-même, alors même que les institutions démocratiques et judiciaires du Brésil ont réagi rapidement et agressivement à la menace.

Au moins 1 200 personnes ont été arrêtées pour interrogatoire à la suite des émeutes, où des foules ont attaqué la Cour suprême, le Congrès et le palais présidentiel de la capitale. La Cour suprême a suspendu le gouverneur de Brasilia, l’accusant d’encourager la violence, et un haut juge a promis de tenir pour responsables tous les responsables des émeutes, comprenant financiers et fonctionnaires. Les forces de sécurité ont démantelé les camps de tentes mis en place par les partisans de Bolsonaro, qui avaient été surveillés pendant des semaines après que Bolsonaro ait perdu le second tour présidentiel du Brésil au profit du président de gauche Luiz Inácio Lula Da Silva, connu sous le nom de Lula.

Bolsonaro n’a jamais concédé l’élection, mais les institutions et les politiciens, y compris les alliés politiques de Bolsonaro, se sont alignés pour valider la victoire de Lula. Lula a été investi, comme prévu, le 1er janvier, promettant d’être un président pour tous les Brésiliens. Bolsonaro s’est enfui en Floride.

Mais, le 8 janvier, avec Lula une semaine après le début de son mandat, les partisans fidèles à Bolsonaro ont lancé une attaque contre les symboles démocratiques du pays, la pire attaque contre la démocratie depuis que le Brésil s’est éloigné d’une dictature militaire dans les années 1980.

C’était un soulèvement qui allait finalement échouer, du moins lorsqu’il s’agissait d’inverser ou d’influencer un résultat électoral. Mais c’était quand même une démonstration de force très publique pour un Bolsonarismo, et cela a peut-être été une victoire en soi.

Qu’est-ce que cela dit sur la force du bolsonarisme ?

Le jour où la foule a envahi, le processus politique avait suivi son cours. Lula a prêté serment le 1er janvier, la transition terminée et son gouvernement en place. Bolsonaro n’avait plus de pouvoir depuis une semaine, faire des choses au hasard en tant qu’homme de Floride. (Lundi, Bolsonaro aurait été hospitalisé pour des douleurs abdominales, peut-être liées à une blessure par arme blanche qu’il a reçue lors des élections de 2018.)

Mais cet assaut a peut-être moins porté sur les élections passées que sur l’avenir du mouvement de droite au Brésil. Le Congrès était en vacances à l’époque, laissant le bâtiment pratiquement vide. Lula était absent du palais présidentiel. Mais les images des partisans de Bolsonaro, vêtus de jaune et de vert, escaladant les murs, brisant les vitres et envahissant les sièges du pouvoir, montraient néanmoins un gouvernement assiégé. “Ils ont créé toutes les images qu’ils voulaient, ils savaient qu’ils seraient arrêtés – ils voulaient créer des martyrs”, a déclaré Rosana Pinheiro-Machado, professeur à l’École de géographie de l’University College Dublin, qui a étudié l’extrême droite au Brésil. .

Pinheiro-Machado a déclaré que le récit de leur héroïsme prend déjà racine sur les réseaux sociaux comme Telegram et WhatsApp. Des centaines de personnes ont peut-être été arrêtées, mais cela est présenté comme une injustice par les puissants pour écraser le peuple. « Ils faisaient l’histoire, ils faisaient la révolution. C’est leur point de vue », a ajouté Pinheiro-Machado.

C’est une histoire puissante qui prend racine et une expression d’indignation qui va au-delà de la déception face à un résultat électoral. Les partisans de Bolsonaro semblaient dire que, que leur homme soit au pouvoir ou non, ils ne partiraient pas. “Il ne s’agit pas seulement de” l’élection a été volée, nous voulons que notre gars revienne là-bas “”, a déclaré Andre Pagliarini, professeur adjoint d’histoire au Hampden-Sydney College et membre du Washington Brazil Office. « C’est ‘peut-être que la démocratie elle-même n’en vaut pas la peine si Lula et le Parti des travailleurs continuent de gagner les élections.’ Et c’est un plus grand défi que Bolsonaro.

Bolsonaro condamné la violence, affirmant que les manifestations pacifiques font partie de la démocratie mais pas l’invasion des bâtiments (bien qu’il ait également pris une pique à gauche). Mais ses mots pourraient ne pas avoir autant d’importance maintenant. Bolsonaro a consolidé le mouvement de droite, lui a donné une tribune au plus haut siège du pouvoir, mais il semble préparé et prêt à aller au-delà de lui. La force de ce mouvement dépendra de beaucoup de choses – et déjà il y a des signes que les institutions brésiliennes sont prêtes à relever le défi de front.

Les institutions démocratiques du Brésil survivent jusqu’à présent à l’épreuve. Mais au Brésil, comme ailleurs, ce défi n’est pas terminé.

La réponse des dirigeants politiques et des institutions brésiliennes aux émeutes du 8 janvier a été unifiée et forte. De telles attaques ne seront pas tolérées ; les auteurs, à tous les niveaux, seront tenus responsables.

Toutes les grandes personnalités politiques du Brésil ont condamné les émeutes. Lula, ainsi que les dirigeants des deux branches du Congrès brésilien et de la Cour suprême, ont publié ensemble une déclaration dénonçant «actes terroristes.” La solidarité du Congrès est particulièrement notable, étant donné que le parti de Bolsonaro et d’autres partis de droite détiennent beaucoup de pouvoir au sein de ces organes. Lula est retourné à Brasilia et a rencontré les dirigeants de ces autres branches du gouvernement à la suite de l’attaque. Le Congrès revient de vacances et pourrait également lancer une enquête. “Je pense que l’équilibre des pouvoirs a été ajusté, d’une certaine manière, d’une manière qui fonctionne pour la démocratie”, a déclaré Nelson Rojas de Carvalho, professeur agrégé à l’Universidade Federal Rural do Janeiro.

Pourtant, de nombreuses questions restent en suspens concernant ces émeutes, notamment le manque apparent de préparation des forces de sécurité à ces troubles. Il y a aussi des questions de complicité, d’autant plus que les partisans de Bolsonaro ont installé leur ville de tentes juste à l’extérieur de la caserne militaire, dont l’actuel ministre de la Justice avait averti qu’ils étaient des “incubateurs de terrorisme”. Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré la police se tient à côté ou discute avec les manifestants.

Les forces de sécurité ont depuis nettoyé les camps des partisans de Bolsonaro. Lula a déclaré l’état d’intervention fédérale à Brasilia jusqu’au 31 janvier, ce qui permet aux autorités fédérales de remplacer temporairement celles de l’État. La Cour suprême a également réagi rapidement, limogeant le gouverneur fédéral de Brasilia pour son rôle potentiel dans les émeutes. Des centaines de personnes ont été arrêtées pour interrogatoire, en plus de celles arrêtées sur les lieux des attentats. Le ministre brésilien de la Justice, Flávio Dino, a déclaré dimanche que les responsables avaient identifié ceux qui avaient payé 40 bus pour amener les partisans de Bolsonaro à Brasilia, et qu’ils étaient en train de les arrêter. « Les premiers mouvements indiquent qu’ils sont vraiment à la hauteur de la tâche, ils vont lutter agressivement contre ce défi à la démocratie. Lula semble revigoré par cela », a déclaré Pagliarini. Il a ajouté qu’il semblait y avoir une nouvelle volonté et un empressement à enquêter sur ce réseau, qui, pour des raisons évidentes, n’a subi que peu de conséquences lorsque Bolsonaro était au pouvoir.

Cette solidarité et cette absence d’équivoque sont la meilleure réponse de la démocratie brésilienne aux défis qui lui sont lancés. Pourtant, ont souligné les experts, il y a un équilibre délicat à trouver – déjà certains membres de la droite pointent du doigt les excès du gouvernement, comme la destitution du gouverneur du Brésil – comme un signe des propres tendances dictatoriales et communistes de Lula. (Ce qui, encore une fois, est assez riche de la part de personnes qui ont juste essayé de renverser la démocratie et qui appellent l’armée à intervenir.) Mais même si cela peut alimenter le discours de droite contre Lula, utiliser le système judiciaire et l’état de droit pour enquêter et poursuivre ces forces peut être l’un des outils les plus nécessaires pour démêler le mouvement antidémocratique.

Parce que le défi du mouvement d’extrême droite au Brésil persistera probablement et continuera à semer le chaos pendant le mandat de Lula et au-delà. Des manifestations plus modestes se sont poursuivies lundi, des manifestants bloquant des routes à São Paulo. Les conséquences du 8 janvier mettent en place une compétition entre les pressions antidémocratiques que Bolsonaro a contribué à raviver et les forces démocratiques et institutionnelles qui tentent de protéger et de préserver la démocratie, ainsi que de gouverner et de servir le peuple à une époque d’incertitude et de difficultés économiques. .

De cette façon, le 8 janvier du Brésil ressemble au 6 janvier des États-Unis. Il ne s’agit pas vraiment d’un événement singulier, mais d’une lutte permanente. Aucune élection ne peut vaincre ces impulsions autoritaires, tout comme une foule violente ne peut abattre toute une démocratie. « Nous avons ces deux mondes qui fonctionnent ensemble. C’est ainsi que le monde est structuré aujourd’hui – et au final, cela va durer de nombreuses années », a déclaré Pinheiro-Machado.