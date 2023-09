Quelle est la prochaine étape pour l’atrophie géographique

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la principale cause de perte de vision chez les personnes de plus de 65 ans. Nous disposons d’excellents traitements pour la forme humide de la DMLA. Mais jusqu’à récemment, nous ne disposions d’aucun traitement thérapeutique pour cibler la cause profonde de l’atrophie géographique, une forme avancée de DMLA sèche.

Un autre problème est que même si le tir est généralement considéré comme sûr, il comporte certains risques. Lors des essais cliniques, seulement 3 % des personnes n’ayant pas reçu le médicament ont développé une DMLA humide. Mais les taux étaient légèrement plus élevés (12 % et 7 %) pour ceux qui se faisaient vacciner une fois par mois ou tous les deux mois.

Quels traitements médicaux sont à l’horizon ?

Bien entendu, la FDA n’approuverait pas un médicament dangereux sans usage médical. Mais maintenant que vous connaissez certains des avantages et des inconvénients du traitement actuel, parlons de la direction que prennent les thérapies GA.

Il est toujours plus difficile de parler du futur que du présent ou du passé car il y a beaucoup d’inconnues. Mais des thérapies médicales prometteuses sont en préparation. Et nous espérons qu’ils feront plus que le médicament actuel pour améliorer la vision et stopper la croissance des lésions.