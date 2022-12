Quelle est la prochaine étape pour l’Argentine après la victoire en Coupe du monde ?

DOHA, QATAR –

Lionel Messi a mis fin à sa longue attente pour le titre de Coupe du monde dans l’une des finales les plus mémorables de l’histoire.

Messi était à son plus haut niveau d’inspiration, marquant deux buts pour porter son total pour le tournoi à sept et offrant le troisième triomphe de son pays en Coupe du monde alors que l’Argentine battait la France 4-2 aux tirs au but après un match nul 3-3 en prolongation.

Mais Kylian Mbappe l’a fait travailler dur pour le trophée dont il rêvait depuis longtemps en inscrivant un tour du chapeau, dont deux buts en 97 secondes de retard en temps réglementaire pour faire reculer la France de 2-0.

L’attaquant français a de nouveau égalisé le score après que Messi ait remis l’Argentine devant en prolongation.

En fin de compte, c’était la Coupe du monde de Messi à soulever.

Après avoir réalisé l’ambition de sa vie, quelle est la prochaine étape pour lui et l’Argentine ?

ATTENTE VS. PERFORMANCE

Avec Messi dans l’équipe, il sera toujours parmi les favoris. Mais à 35 ans et dans les dernières étapes de sa riche carrière, l’attaquant semblait moins armé que les années précédentes pour mener son pays vers le succès. Et lorsque l’Arabie saoudite a produit l’un des plus grands bouleversements des 92 ans d’histoire de la compétition en battant l’Argentine 2-1 en phase de groupes, le potentiel d’une sortie précoce embarrassante semblait une réelle possibilité.

Messi a inspiré l’équipe à se remettre de ce revers et a produit l’une des meilleures performances de tournoi de tous les temps avec sept buts et trois passes décisives. Alors que les attentes de l’Argentine n’étaient peut-être pas au plus haut pour la Coupe du monde de cette année, Messi a finalement réalisé les attentes placées sur lui pendant la majeure partie de sa carrière en remportant le plus grand prix du sport.

QUI EST DEHORS ?

Messi a déclaré qu’il resterait encore un peu, même si une autre Coupe du monde serait peut-être trop demander. Angel di Maria a 34 ans et plus tôt cette année, il a annoncé qu’il se retirerait du football international après le tournoi au Qatar. Nicolas Otamendi a également 34 ans et ne sera probablement pas impliqué lorsque l’Argentine viendra défendre son trophée dans quatre ans.

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni est sûr d’avoir gagné des admirateurs de grands clubs après avoir remporté la Coupe du monde à l’âge relativement jeune de 44 ans.

QUI EST LE SUIVANT?

Bien que Messi soit l’inspiration de l’Argentine, c’était une équipe pleine de jeunes talents qui n’ont pas encore atteint leur apogée. Le plus notable est l’attaquant de 22 ans Julian Alvarez, qui a marqué quatre buts pour devenir le dernier attaquant vedette du pays.

Le milieu de terrain Enzo Fernandez, 21 ans, a été nommé meilleur jeune joueur du tournoi et est déjà lié à des transferts vers les meilleurs clubs, malgré sa récente signature pour Benfica. Les défenseurs Cristian Romero et Nahuel Molina ont 24 ans et le milieu de terrain Alexis Mac Allister a 23 ans. Scaloni a la base d’une équipe autour de laquelle construire.

ET APRÈS?

Les qualifications pour la prochaine Coupe du monde devraient débuter en mars et l’Argentine défendra également son titre de Copa America en 2024.