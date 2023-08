Quelle est la prochaine étape pour l’ancien site du musée Lizzadro à Elmhurst ? – Section locale de Shaw

Joyau culturel d’Elmhurst depuis près de 60 ans, l’ancien musée d’art lapidaire Lizzadro a rendez-vous avec le boulet de démolition.

Le bâtiment emblématique est vacant depuis que le musée et sa collection de jade finement sculpté, de mosaïques italiennes, de pierres précieuses, de fossiles et de spécimens de minéraux ont été déplacés de Wilder Park vers une maison plus grande à Oak Brook en 2019.

Les travaux de construction, en commençant par l’intérieur, devraient commencer vers le 14 août.

« Notre intention est de démolir le bâtiment, de rendre l’espace ouvert disponible dans un premier temps, puis cela nous permettra d’envisager ce qui pourrait s’y passer », a déclaré Jim Rogers, directeur exécutif du district du parc.

Le musée a ouvert ses portes en novembre 1962 près du centre-ville d’Elmhurst avec un trésor d’art lapidaire rassemblé par le fondateur Joseph Lizzadro. La démolition du bâtiment de 5 000 pieds carrés à l’angle sud-est de Wilder Park offrira des espaces verts supplémentaires et de futures opportunités de développement, selon les responsables. Une possibilité est un nouvel équipement à Wilder Park.

«Nous pourrions éventuellement envisager de reconfigurer le parking qui dessert Wilder Park et Wilder Mansion. Nous pourrions envisager d’agrandir notre exploitation horticole qui se trouve à l’extrémité sud de Wilder Park », a déclaré Rogers jeudi. « Mais une grande partie de cela pourra être motivée par un processus dans lequel nous sommes en train de participer, qui s’appelle Elevate Elmhurst Parks. »

Les responsables demandent les commentaires de la communauté sur l’avenir du site du musée en conjonction avec « Élevez les parcs d’Elmhurst», un effort pour mettre à jour le plan global et stratégique du district. Cette semaine, le district a envoyé un sondage à des maisons sélectionnées au hasard à Elmhurst.

« Nous recueillons de nombreux commentaires sur l’avenir du district du parc et examinons le type d’équipements du parc que la communauté pourrait souhaiter », a déclaré Rogers. « Que recherchent-ils dans certains parcs, quel type d’améliorations et d’améliorations la communauté aimerait-elle voir? »

Dans le cadre de ce processus, le district a organisé des groupes de discussion et une journée portes ouvertes. Les résidents qui ont partagé leurs idées sur une carte interactive ont suggéré au quartier de remplacer le site de Lizzadro par un pavillon de spectacles en plein air, un théâtre en plein air ou un « Ravinia au milieu d’Elmhurst ».

« Nous voulons être très intentionnels et très attentifs à ce que nous pourrions faire dans cet espace », a déclaré Rogers.

Pendant ce temps, le district s’attend à ce que le processus de démolition prenne environ un mois. Le désamiantage a été achevé plus tôt cette année à un coût d’environ 55 000 $. La démolition du musée lui-même devrait coûter environ 85 000 $.

Aux termes d’un accord de 1961 entre Elmhurst Park District et la Lizzadro Family Foundation, le bâtiment est devenu la propriété du district une fois le musée parti.

Le district a embauché Dewberry Architects Inc. pour évaluer la structure, et l’équipe a trouvé des problèmes d’ADA et de sécurité des personnes, notant les fuites du toit lors de fortes pluies. Les commissaires du district du parc ont approuvé la démolition en avril.

« En 2018, nous avons fait un examen complet du bâtiment, et à ce moment-là, on a estimé que cela pourrait coûter près de 2 millions de dollars rien que pour le réaménager », a déclaré Rogers.

Les travaux de démolition auront lieu de 7 h à 15 h du lundi au vendredi. Les travaux s’effectueront au large de l’avenue Cottage Hill. Le parking du 225 S. Prospect Ave., au nord du Wilder Park Conservatory, restera ouvert.

Le district partage des mises à jour sur le processus «Elevate Elmhurst Parks» à epd.org/news/elevate-elmhurst-parks.

