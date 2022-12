Quelle est la prochaine étape pour la représentante américaine Cheri Bustos ? – Section locale de Shaw

La membre du Congrès Cheri Bustos approche de la fin de son mandat et attend avec impatience les opportunités futures.

Bustos, 61 ans, termine son cinquième et dernier mandat en tant que représentante du 17e district du Congrès et a récemment parlé à Sauk Valley Media des réalisations passées et de la suite de sa carrière.

Elle s’est concentrée sur le soutien des familles, des emplois, de l’économie, des agriculteurs et de la fabrication, pour n’en nommer que quelques-uns.

La priorité n ° 1 a été de « bien faire » par les électeurs, a-t-elle déclaré.

“Pour moi, c’est ce que signifie être membre du Congrès”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai jamais perdu de vue ce qu’est ce travail.”

Bustos a été coprésident du Comité de la politique démocratique et des communications, président du Comité de campagne du Congrès démocratique et coprésident du Comité directeur et politique.

La membre du Congrès Cheri Bustos purge le reste de son mandat après avoir décidé de ne pas se présenter pour une réélection.

Elle a déclaré que le parti démocrate avait apporté des réalisations majeures, telles que le retour du financement de projets communautaires – dont 1,5 million de dollars qui sont allés au Morrison Institute of Technology pour son annexe d’automatisation – et la reconnaissance du service de circonscription.

Bustos, avec des liens familiaux avec l’agriculture, a attiré beaucoup de soutien des zones rurales républicaines du district grâce à son travail dans l’agriculture et au Farm Bill. Elle a siégé au comité de l’agriculture pendant 10 ans, notamment à la tête du sous-comité des produits agricoles généraux et de la gestion des risques.

“Tout au long de mon mandat, en tant que l’un des seuls membres de la direction démocrate de la Chambre du Midwest, j’ai toujours travaillé pour m’assurer que le Heartland était entendu aux plus hauts niveaux du Congrès”, a-t-elle déclaré. «Cela a conduit à des réalisations majeures, telles que la réunion de toutes les parties prenantes à la table pour adopter un solide accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) pour le travail, l’agriculture et nos fabricants, et a contribué à faire en sorte que notre région du pays soit un élément central. des pas en avant de notre nation.

Elle a eu 120 visites “Cheri-on-Shift” dans tout le district et a appris à conduire un chariot élévateur, à souder par points sur des voitures et à transformer des carpes des fleuves Mississippi et Illinois.

Son district s’étend sur 14 comtés – y compris les comtés de Whiteside et Carroll – et environ 150 villes, dont environ 80% ont une population de 5 000 habitants ou moins.

“Comment vous comprenez un quartier comme celui-ci et les villes d’un quartier comme celui-ci, c’est que vous vous présentez”, a-t-elle déclaré.

DOSSIER 2019 : la députée Cheri Bustos (à gauche) livre une boîte de livres à la bibliothécaire de Rock Falls, Amy Lego. Le programme de dépôt de livres de la Bibliothèque du Congrès de Bustos a livré 2 500 livres à 50 bibliothèques.

Ancien journaliste et cadre de la santé, Bustos a déclaré qu’il était également important d’être un chien de garde du gouvernement.

Elle a cité un exemple étant la loi sur l’arrêt des paiements abusifs aux personnes décédées, un projet de loi bipartite qui « économise considérablement l’argent des contribuables en réduisant le gaspillage du gouvernement sous la forme de trop-payés, de paiements mal documentés ou de paiements effectués à des bénéficiaires non éligibles ».

Elle s’est également battue pour obtenir des fonds pour améliorer les écluses et les barrages sur les voies navigables du haut Mississippi et de l’Illinois, aidant les agriculteurs à transporter les récoltes vers le marché.

«Après avoir voté en faveur de la loi bipartite sur les infrastructures en 2021, j’ai travaillé avec un groupe de législateurs bipartites, dont les sénateurs Dick Durbin et Tammy Duckworth, pour obtenir 829 millions de dollars de ce nouveau financement pour nos écluses et barrages – le plus gros investissement dans ce système. depuis leur première construction pendant la Grande Dépression dans les années 1930 et 1940. »

Dans le comté de Carroll, Bustos a travaillé pour ouvrir la prison fédérale de Thomson et a aidé à obtenir un financement pour le projet de développement de Shimer Square à Mount Carroll.

“Aux côtés des sénateurs Durbin et Duckworth, j’étais une ardente défenseure de l’ouverture et de l’activation de la prison fédérale de Thomson”, a-t-elle déclaré. “À notre demande, la prison de Thomson a obtenu le pouvoir d’embauche directe, des primes de recrutement et de rétention et une augmentation du salaire local pour résoudre les problèmes de personnel.”

Un projet laissé sur la table qu’elle aurait souhaité voir réalisé est la route Amtrak des Quad Cities à Chicago, qui est toujours en cours d’élaboration.

Les dernières années ont été difficiles pour tant de familles et d’étudiants à cause de la pandémie de COVID-19, a-t-elle déclaré.

“C’était difficile pour tout le monde”, a-t-elle déclaré.

Il y a aussi eu une polarisation accrue entre les partis.

Elle a souligné l’importance d’être suffisamment agile pour trouver un moyen de travailler ensemble, quel que soit le parti qui détient la majorité ou qui est à la Maison Blanche.

“Vous ne pouvez pas en faire l’ennemi,” dit-elle.

Bustos a déclaré qu’elle n’avait jamais prévu d’être une politicienne de carrière et qu’elle voulait “faire de la place à la prochaine génération”.

Elle est toujours en train de reconstituer ce que sera sa prochaine carrière, mais prévoit de faire partie du Council for Responsible Social Media, un groupe nouvellement formé pour examiner les impacts négatifs des médias sociaux sur la santé mentale, civique et publique et les méfaits technologiques pour les enfants, les communautés et la sécurité nationale comme l’insurrection du 6 janvier.

Bustos a déclaré qu’elle prévoyait de rester dans l’Illinois avec sa famille. Elle et son mari Gerry, qui prend sa retraite en tant que shérif du comté de Rock Island, ont trois fils et trois petits-enfants.

Le démocrate Eric Sorensen, ancien météorologue de la télévision à Rockford et dans les Quad Cities, a remporté une course serrée le 8 novembre contre la républicaine Esther Joy King pour le siège de Bustos dans un district redessiné, obtenant 51,8 % des voix.

Bustos a déclaré que Sorensen apportera une voix unique au Congrès et qu’il prévoit de se concentrer sur la science et l’environnement, entre autres questions.