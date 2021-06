Quelle est la prochaine étape pour la fête

La victoire écrasante de la démocrate Melanie Stansbury aux élections spéciales du Congrès du Nouveau-Mexique mardi, contre un rival républicain qui s’est largement présenté sur la police, pourrait stimuler son parti avant les élections de mi-mandat de l’année prochaine, alors que les démocrates craignent de perdre des sièges et de renoncer à leur majorité au Congrès.

Le représentant de l’État Stansbury occupera le siège vacant du Congrès laissé vacant par la secrétaire à l’Intérieur Deb Halaand en mars. Stansbury représentera le premier district du Congrès du Nouveau-Mexique après avoir battu son rival républicain, le sénateur Mark Moores.

Les démocrates réticents à faire campagne sur le concept de financement des services de police pourraient trouver un encouragement dans les résultats des élections spéciales au Nouveau-Mexique, d’autant plus que l’histoire suggère une bataille difficile à mi-parcours de 2022. Et avec seulement une majorité à un chiffre à la Chambre et un Sénat également divisé, les démocrates ont peu de place à revendre.

Moores s’est positionné comme le candidat pro-policier par rapport à la position plus réformatrice de Stansbury, reflétant les préoccupations nationales concernant le maintien de l’ordre à la suite des meurtres de personnes de couleur par la police et des manifestations nationales en faveur des vies noires.

Plus de 1 100 personnes ont été tuées par la police en 2020, la même année, George Floyd, un homme noir de Minneapolis, est décédé après que l’ex-policier blanc Derek Chauvin se soit agenouillé sur le cou pendant plus de 9 minutes. Chauvin a été reconnu coupable de meurtre en avril.

Le financement de l’application de la loi était l’un des principaux enjeux de la campagne de Moores.

Financer les attaques de la police n’a pas fonctionné

Moores a tenté à plusieurs reprises de connecter Stansbury aux appels nationaux pour financer la police, une question controversée parmi les électeurs.

« Pensez à qui est dans la prison fédérale en ce moment: El Chapo, le co-fondateur d’Al-Qaïda, le kamikaze d’Oklahoma City, l’Unabomber », a déclaré Moores aux électeurs républicains lors d’un déjeuner le mois dernier. « C’est à quel point ce programme est radical, et nous devons l’arrêter. »

Dans une annonce d’attaque de la campagne de Moores, une voix off contre une photo de Stansbury a déclaré que « Melanie Stansbury soutient la législation la plus dangereuse d’Amérique » et a suggéré que « les meurtres, les violeurs et les agresseurs d’enfants » seraient libérés en conséquence. La législation en question, le BREATHE Act, vise à réformer la police américaine.

Mais les attaques de Moores n’ont pas réussi à décourager l’enthousiasme des électeurs pour Stansbury. La démocrate a battu son adversaire républicain par plus de 30 000 voix, soit près de 25 points de pourcentage.

Un terrain d’essai pour les mi-sessions 2022

Le Washington Post a rapporté en mai que les démocrates, dans la perspective des élections de mi-mandat de 2022, avaient déterminé que les publicités d’attaque républicaines contre le financement de la police étaient plus efficaces que prévu.

Mais le site d’information et de sondage FiveThirtyEight a noté que les élections au Nouveau-Mexique étaient « le premier face-à-face entre un démocrate et un républicain pour un siège au Congrès dans la présidence de Joe Biden ». La « marge confortable de Stansbury pourrait être un signe positif pour les démocrates à l’approche des élections de mi-mandat de 2022 ».

Et Jaime Harrison, le président du Comité national démocrate, a été franc en qualifiant la victoire de Stansbury d’avertissement au GOP l’année prochaine.

« Cette victoire devrait servir de mise en garde aux républicains de tout le pays », a déclaré Harrison dans un communiqué. « Le président Biden et les démocrates proposent un programme audacieux pour mieux reconstruire notre pays, tenir leurs promesses et remettre notre pays sur la bonne voie – ce sera un choix facile pour le peuple américain lors de ces élections de mi-mandat. »

Contribution : The Associated Press