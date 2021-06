Quelle est la prochaine étape pour Jonny Clayton après son triomphe en Premier League Darts ? | Nouvelles de fléchettes

Clayton tentera de remporter son troisième titre télévisé majeur de 2021 au World Matchplay de juillet

« J’ai toujours dit que lorsque j’entrais dans les salles, vous deveniez un peu surpris par tous les grands joueurs, mais j’ai travaillé dur et je suis maintenant parmi les meilleurs. »

Après avoir ajouté le titre de Premier League à ses succès en Masters et en Coupe du monde, Jonny Clayton s’est imposé comme faisant partie de l’élite des dardeurs, mais quelle est la prochaine étape pour The Ferret ?

L’affable Gallois a connu sans doute la plus grande soirée de sa carrière vendredi dernier – battant Michael van Gerwen et Jose De Sousa pour remporter le premier prix de 250 000 £ à Milton Keynes.

Il a vu le joueur de 46 ans devenir le premier Gallois à soulever la couronne convoitée de Premier League et le deuxième débutant consécutif à triompher après la victoire de Glen Durrant en octobre 2020.

Néanmoins, c’est bientôt revenu à la normale pour Clayton – qui continue d’équilibrer ses engagements en travaillant comme plâtrier pour le conseil du comté de Carmarthenshire.

« C’était un peu différent, mais de retour au travail, de retour dans les outils aujourd’hui », a déclaré Clayton au podcast Darts Show mardi.

« La première question était : ‘Est-ce que je dis toujours, ou est-ce que je vais partir ?’ plaisanta-t-il.

Clayton ne peut certainement pas être accusé de couvrir les fissures où ses fléchettes sont concernées. Il a magnifiquement performé au cours des six derniers mois pour remporter trois titres télévisés, mais il hésite à changer de formule gagnante.

1:06 Jonny Clayton a battu Jose de Sousa 11-5 pour remporter la Premier League lors de sa première saison Jonny Clayton a battu Jose de Sousa 11-5 pour remporter la Premier League lors de sa première saison

« J’ai toujours joué aux fléchettes en travaillant, donc je ne vois pas pourquoi ça aiderait si je finissais ? Je vais laisser les choses telles qu’elles sont pour le moment, et je vais continuer à travailler. »

Le furet n’est pas sorti du gouffre pour devenir un vainqueur prolifique. Il est à la périphérie du top 16 mondial depuis qu’il a terminé deuxième aux finales du championnat des joueurs en novembre 2017.

Néanmoins, sa victoire en Coupe du monde aux côtés du n ° 1 mondial et champion du monde Gerwyn Price a apparemment eu un effet domino, et Clayton attribue simplement son ascension aux échelons à la confiance en soi.

« Je pense que c’est juste de la confiance. Je ne pense pas avoir changé quoi que ce soit. Je sors et j’aime ça. Les fléchettes sont un jeu où si tout se passe comme vous le souhaitez, vous allez en profiter et pour le moment, les choses vont mon chemin. »

Mark Webster de Sky Sports – le compatriote gallois de Clayton – a salué les exploits de son compatriote, et il pense que la nature condensée du tournoi de cette année a contribué à son succès.

«C’était énorme, surtout pour ma confiance. Cette victoire avec Gezzy pour remporter la Coupe du monde – j’ai eu un avant-goût de mon premier grand tournoi, qui était génial. » Clayton – La victoire en Coupe du monde était vitale

« Je lui ai dit au début de la Premier League : ‘Jonny, tu es sur une tache violette ici. La Premier League est terminée et dépoussiérée dans six semaines. Continue comme ça et tu pourrais soulever ce trophée.’

« Je n’y pensais pas à l’époque, mais c’est grâce à lui; il remporte la Premier League et gagne également une vie saine.

« Si vous allez gagner votre première Premier League, c’est la façon de le faire. Il était gentil et confortable et n’a jamais semblé en danger de perdre cette finale.

« Même en demi-finale, Michael [Van Gerwen] a fait claquer trois jambes au trot contre lui, mais Jonny contrôlait la nuit des finales et était un champion de Premier League mérité. »

Ayant reçu la 10e et dernière place après sa victoire en Masters en janvier, Clayton a parlé de saisir potentiellement sa première et dernière opportunité de figurer en Premier League.

5:39 Un Jonny Clayton ému était aux anges après avoir remporté son premier titre de Premier League lors de sa première campagne Un Jonny Clayton ému était aux anges après avoir remporté son premier titre de Premier League lors de sa première campagne

Néanmoins, en tant que champion en titre, le petit Gallois est assuré d’une place dans le roadshow de l’année prochaine ; une perspective qu’il savoure déjà.

« C’est un sentiment génial. Je sais que j’y suis. Je pense que le Championnat du monde est le plus grand [tournament] suivi de la Premier League », a poursuivi Clayton.

« J’aime vraiment avoir des fans là-bas. J’aime les plaisanteries parce que je ne suis qu’un des garçons. J’aime l’atmosphère de fête et il y avait quelques-uns de mes amis dans cette foule qui venaient de mon village – cela signifiait beaucoup. «

Le Furet était un gagnant très populaire auprès du public fou. Ce n’est pas tout à fait une histoire de guenilles à la richesse semblable à Rob Cross, mais cela a néanmoins été une ascension fulgurante pour Clayton, et Webster pense qu’il y a beaucoup plus à venir.

« C’est l’un des bons gars, un bon copain et j’étais tellement content pour lui. Il est tellement ancré, et je pense qu’il est formidable pour promouvoir le sport.

Le premier triomphe individuel majeur de Clayton au Masters lui a permis d’obtenir une place de dernier souffle en Premier League

« C’est juste un gars ordinaire de la classe ouvrière qui s’entend bien. Il mérite toutes ses réalisations et il y a plus à venir pour moi. Je ne le vois pas s’arrêter.

« Je ne sais pas s’il gagnera le Matchplay ensuite. Je ne pense pas qu’il ait fini de remporter des titres majeurs, c’est sûr. »

Clayton sera sans aucun doute parmi les favoris pour se battre pour le titre au World Matchplay, bien qu’il y ait une possibilité très réaliste qu’il ne soit pas classé à Blackpool.

Bien qu’il ait remporté un total de 310 000 £ au Masters et à la Premier League, il reste le n ° 17 mondial, car les deux tournois étaient des événements non classés et ne contribuent donc pas à l’Ordre du mérite du PDC.

La perspective que Clayton entre en collision avec Van Gerwen ou Price au premier tour est alléchante, mais il est bien conscient de la cible majeure sur son dos, car il tente d’éviter une quatrième défaite consécutive au premier tour au Winter Jardins.

« Vous voyez les trois finales qu’il a remportées – évidemment l’une était une épreuve en couple pour le Pays de Galles – aux Masters et à la Premier League, il s’est imposé, et je ne pense pas qu’il ait jamais pensé à ce qu’il allait accomplir. « Webster : Le furet n’a montré aucune peur

« Je pense que je pourrais me cacher pour les deux premiers tournois, restez discret », a-t-il plaisanté.

« Gagner la Premier League est passé – nous sommes de retour au travail comme d’habitude maintenant – c’est de retour au sol. Vous devez oublier la semaine dernière.

« C’est bien que les Gallois aient du succès en ce moment. Évidemment Gezzy [Price] en tant que n°1 mondial et champion du monde, c’est énorme.

« J’essaie juste de suivre ses traces. Mark [Webster] est un champion du monde. Richie Burnett est un champion du monde. C’est juste agréable d’avoir mon nom en haut avec ces gars-là. »

