Quelle est la prochaine étape pour Jack Harlow ?

Abonnez-vous à Popcast !

Podcasts Apple | Spotify | Brodeuse

L’ascension de Jack Harlow a été l’un des récits les plus curieux du hip-hop au cours des deux dernières années. Jusqu’à présent, en 2022, il a eu un énorme succès pop, “First Class”, et a sorti son deuxième album de label majeur, “Come Home the Kids Miss You”, qui a fait ses débuts au n ° 3. Il est l’une des plus grandes stars émergentes du hip-hop. , et dont les visées sont purement centristes.

Il est aussi blanc, et c’est, nécessairement, un territoire difficile ; Le déploiement de l’album de Harlow n’a pas été sans accrocs. Mais ses objectifs sont plus intéressants – ne pas être une pop star croisée qui contourne le courant dominant du hip-hop, mais créer une version du hip-hop très différente de celle de ses pairs noirs et être acceptée pour cela.

Sur Popcast de cette semaine, une conversation sur les décisions musicales de Harlow, les aspects tactiles du déploiement de son album et la longue histoire des rappeurs blancs et les divers degrés d’étreinte qu’ils ont atteints.