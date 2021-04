Ryan Mason pense que Tottenham a «quatre ou cinq ans» de retard sur Manchester City après sa défaite finale en Coupe Carabao, mais que faire ensuite pour les Spurs et le capitaine Harry Kane?

Kane n’a pas réussi à enregistrer une touche dans la boîte de City à Wembley alors que la tête tardive d’Aymeric Laporte a apporté à Pep Guardiola son 30e trophée et la quatrième Coupe de la Ligue consécutive de City alors qu’ils cherchent à compléter un triplé cette saison.

Mason, entraîneur par intérim des Spurs après le limogeage de Jose Mourinho en début de semaine, a déclaré que son équipe avait tout laissé sur le terrain à Wembley, empêchant City de rester à l’écart pendant 82 minutes. Mais qui les Spurs devraient-ils cibler en tant que manager permanent? Et que se passe-t-il si Kane quitte le club?

Jamie Redknapp, Michael Dawson et Micah Richards ont également eu leur mot à dire dans le studio Sky Sports sur ce qui sera une période charnière pour Daniel Levy et Spurs …

« Nous avons quatre ou cinq ans de retard sur City »

Kane n’a pas réussi à toucher le ballon dans la surface de réparation de City à Wembley



Ryan Mason s’adressant à Sky Sports:

« Je pensais que nous étions engagés à 100%. Ils sont une très bonne équipe. Je pensais que nous avons parfois porté notre chance, déçus de concéder sur coup d’arrêt, mais les gars ont absolument tout donné. Ils ont cru, ils ont tout laissé sur le coup franc. terrain.

« Très déçu du résultat, évidemment, mais je ne peux rien reprocher à l’effort. Je pense que City a probablement quatre ou cinq ans d’avance sur nous, ils ont un manager depuis si longtemps, ils ont travaillé d’une certaine manière pendant si longtemps. temps.

«À l’avenir, mon idée et je suis sûr que tout le monde a l’idée de Tottenham, c’est d’être courageux et d’essayer de dominer les matchs comme eux. C’est un processus, cela prend du temps, je pense que le fait que les joueurs ont essayé et cru. Cela en dit long. , cela me fait croire qu’ils veulent travailler de cette façon.

« Mais c’est normal, nous avons travaillé de cette façon pendant la meilleure partie de la semaine, avons eu deux jours pour nous préparer pour ce match, et avons joué contre la meilleure équipe du pays. Oui, nous avons parfois porté notre chance, mais je pensais que le jeu a continué, ils créaient moins. C’est difficile à prendre mais je suis fier des garçons. «

«Sarri? Cela ne passionnera pas les fans des Spurs | ‘Donnez un projet à Parker’

Image:

Les chances pour le prochain manager des Spurs



Jamie Redknapp de Sky Sports:

« Le timing [of Mourinho’s sacking] c’était incroyable, mais ça ne me surprend pas avec le club, c’est déjà arrivé. Ils embauchent et licencient très rapidement, mais ils doivent s’assurer de réussir le prochain. Il y a maintenant beaucoup de pression sur le conseil d’administration pour bien faire les choses. Cela n’a pas fonctionné avec Jose Mourinho, maintenant le prochain manager doit être le bon, sinon la pression va vraiment augmenter.

« Maurizio Sarri ne passionnera pas du tout les fans des Spurs.

« Vous imaginez que Julian Nagelsmann ira chercher le poste au Bayern Munich. Nuno Espirito Santo – est-ce que cela m’excite? Je ne suis pas sûr. Scott Parker a l’air de tomber avec Fulham, mais a une histoire avec Tottenham. Rafa Benitez? . Brendan Rodgers, quitteriez-vous Leicester maintenant, où vous avez établi quelque chose? «

L’ancien défenseur des Spurs Michael Dawson sur Sky Sports:

«J’aimerais voir Scott Parker l’obtenir. J’ai un projet. Ils l’ont fait avec Mauricio Pochettino, il a nettoyé beaucoup de gens, a recommencé et il a bâti sur ça. Parker a commencé son entraînement au club, c’est un bon gars.

« Regardez Pep (Guardiola) au début de la saison, quand Leicester les a battus, ils sont restés avec lui et sont devenus incroyables. Vous devez rester avec eux, avoir un projet, et c’est pourquoi je pense que Scott Parker est l’homme qui doit entrer, tout nettoyer et repartir à zéro, pour vraiment le soutenir. «

« Le futur manager dépend de l’avenir de Kane »

« Cela dépend de savoir s’ils gardent Harry Kane ou non. Cela aura un impact sur qui prendra le poste des Spurs, si nous sommes réalistes. Si vous vendez votre attaquant, ce qui pourrait arriver maintenant, cela dictera qui sera le manager. .

« Vous cherchez toujours à reconstruire, mais si vous perdez votre talisman, c’est un impact énorme. Quiconque a essayé d’entrer et d’être le deuxième choix de Harry Kane, ça n’a pas marché. C’est la priorité des Spurs maintenant, faites-le clouer. vers le bas, puis vous inquiétez pour le manager par la suite. «

Jamie Redknapp de Sky Sports:

«Personne ne lui en voudrait de partir. En ce moment, comme c’est le cas, avec le désarroi de ne pas avoir de manager au club… à moins qu’Harry ne sache qui est le prochain manager et qu’ils l’ont mis en place, ce que je ne crois pas En ce moment, ce sont des décisions très importantes pour Daniel Levy, peut-être la plus importante depuis qu’il est au club, pour bien faire les choses.

« C’est un club trop grand pour avoir une situation où les managers entrent et sortent trop rapidement, ils doivent garder la main sur leurs meilleurs joueurs, car s’ils ne le font pas, ce sera une période difficile une fois que la foule reviendra. »

L’ancien défenseur des Spurs Michael Dawson sur Sky Sports:

« Avec l’avenir de Kane, ça va être la grande question maintenant. Va-t-il rester? Nous nous accrochions à ceci: pouvons-nous gagner la coupe? C’est parti maintenant. Le Top quatre semble que ça va être une lutte. Peuvent-ils continuer Il est tout pour ce club de football, et si vous le perdez, c’est un atout majeur qui a disparu.

« Un manager majeur arrive, demandant quels fonds ils vont avoir, comment vont-ils améliorer le club pour les mettre à portée de main des quatre premiers maintenant qu’ils sont à la poursuite. »

Et après?

Et après?