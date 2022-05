Quelle est la prochaine étape pour Galaxy Watch et Wear OS ? – Salle de presse mondiale Samsung

Il y a à peine un an, chez Google I/O, j’ai eu le privilège de participer à l’annonce de la nouvelle plate-forme unifiée de Wear OS, réunissant le meilleur de Google avec l’expertise logicielle et matérielle portable de Samsung Electronics. C’était le cumul du partenariat de longue date entre Samsung et Google.

La sortie de Wear OS Powered by Samsung sur la série Galaxy Watch4 a été une étape capitale pour les deux entreprises et une étape qui ne pouvait être accomplie que grâce à un partenariat véritablement collaboratif guidé par nos objectifs communs. Lorsque nous avons fusionné notre propre plate-forme logicielle basée sur Tizen avec le système d’exploitation de Google, nous savions que nous pouvions apporter d’immenses améliorations à l’expérience utilisateur globale via Wear OS. Il activait – et continue d’activer – diverses fonctionnalités telles que Watch Face Studio, qui aide les utilisateurs et les concepteurs à créer facilement et intuitivement leurs propres cadrans de montre.

Nous apportons le meilleur de notre partenariat et, ensemble, nous nous efforçons de créer des expériences innovantes pour les utilisateurs de Samsung Galaxy. En tant que tel, Wear OS illustre vraiment la valeur de notre collaboration. En fait, je pense que nous pouvons officiellement appeler Wear OS un succès indéniable, car il y a maintenant plus de trois fois plus d’appareils Wear OS actifs que l’année dernière. Nous considérons cette croissance de nos appareils portables comme le début de choses encore plus grandes à venir.

Une plateforme unifiée, centrée sur vous

En tant que leader sur le marché des appareils portables, Samsung comprend l’importance d’unifier son expérience utilisateur portable avec la communauté Android au sens large. Au fur et à mesure que nous développons ces expériences, nous écoutons nos utilisateurs pour apporter les améliorations et les mises à niveau qui soutiendront leur vie quotidienne. La création de Wear OS a permis aux développeurs Android de transférer facilement le code de leurs applications de smartphone pour créer des applications Wear OS. Lorsque les utilisateurs de Galaxy téléchargent l’application compatible Wear OS depuis le Google Play Store, ils peuvent également choisir d’installer automatiquement la même application sur leur Galaxy Watch.

Les utilisateurs de Samsung Galaxy ont été les premiers à recevoir les dernières fonctionnalités et avantages du partenariat et de la plate-forme, aboutissant à notre version portable la plus importante à ce jour – la série Galaxy Watch4. C’est notre travail de nous assurer que nos clients non seulement apprécient l’expérience Galaxy, mais se sentent également habilités à apporter les changements qui améliorent leur santé et leur santé en général. bien-être. Health Connect, annoncé aujourd’hui, est le résultat de nos efforts continus pour fournir des solutions de santé holistiques à nos utilisateurs.

Développer l’écosystème Android

Alors que nous célébrons un an de collaboration et de succès, nous ouvrons encore plus l’écosystème en apportant de nouvelles expériences et de nouveaux avantages aux utilisateurs de Galaxy Watch4. Cet été, je suis ravi de partager que les utilisateurs de Galaxy Watch4 pourront télécharger Google Assistant sur leurs appareils, offrant des interactions vocales plus rapides et plus naturelles, permettant des réponses rapides et une aide en déplacement.

Nous apportons également des fonctionnalités améliorées à nos partenaires tiers. Bientôt, nos utilisateurs pourront contrôler Spotify avec Google Assistant et changer de chanson à la volée en utilisant uniquement leur voix. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Plus tard cette année, encore plus d’applications et de services Google seront optimisés pour les montres Galaxy, offrant une fois de plus l’expérience d’appareil portable la plus complète et la plus transparente avec les smartphones Android.

Nous venons juste d’effleurer le potentiel de notre partenariat avec Google et ce qui attend nos utilisateurs. Les appareils de la série Galaxy Watch sont déjà appréciés des utilisateurs de smartphones Android grâce à nos conceptions exclusives, à notre riche écosystème de cadrans de montre et à notre plateforme de santé holistique. J’ai hâte de vous montrer la prochaine vague d’innovations et d’améliorations de l’écosystème sur lesquelles nous avons travaillé pour la série. Restez à l’écoute pour des nouvelles encore plus excitantes!