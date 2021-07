Quelle est la prochaine étape pour Donald Trump ?

Les procureurs n’ont pas été en mesure d’obtenir la coopération de Weisselberg pour les aider.

WASHINGTON – Alors que Donald Trump continue de faire miroiter la possibilité d’une candidature à la présidentielle de 2024 – témoignage de son emprise de fer sur le Parti républicain – son avenir juridique est devenu plus incertain et plus compliqué jeudi, après que les procureurs ont annoncé des accusations de fraude fiscale contre sa société homonyme et un cadre fidèle.

Selon l’acte d’accusation, les procureurs de New York accusent la Trump Organization d’un stratagème de fraude fiscale qui a duré des années et qui a payé les dirigeants de l’entreprise « officiellement », leur permettant d’éviter de payer des centaines de milliers de dollars d’impôts fédéraux et d’État, selon l’acte d’accusation. Allen Weisselberg, directeur financier de longue date de la société, était le plus grand bénéficiaire du programme, selon les procureurs, qui lui a permis de recevoir environ 1,76 million de dollars de revenus non imposés.

Les accusations, résultat d’une enquête conjointe du procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, et du procureur général de New York, Letitia James, n’impliquent pas directement l’ancien président et ne le mettent pas en danger d’aller en prison.

Mais les accusations criminelles soulèvent des questions sur ce que Trump savait et s’il était impliqué dans le programme à long terme qui aurait été orchestré par sa propre entreprise, a déclaré Renato Mariotti, un ancien procureur fédéral de l’Illinois.

Jeudi, les responsables ont également laissé ouverte la possibilité que d’autres personnes soient inculpées au fur et à mesure que l’enquête progresse.

« La plus grande implication potentielle est qu’il ne s’agit que du début d’une enquête plus vaste », a déclaré Randall Eliason, ancien procureur fédéral à Washington, DC et expert en criminalité en col blanc, ajoutant que l’accusation contre l’Organisation Trump et Weisselberg ne n’empêche pas les procureurs de s’en prendre à d’autres personnes de l’entreprise, y compris Trump. « Ce n’est pas du tout rare dans les grandes enquêtes en col blanc d’avoir quelques inculpations initiales suivies de plus. »

Duncan Levin, avocat de Jennifer Weisselberg, l’ancienne belle-fille d’Allen Weisselberg qui a coopéré avec les procureurs, a suggéré que les actes d’accusation représentent probablement le début d’actions en justice contre les intérêts et les associés de Trump.

Levin a déclaré que son client, qui a fourni au moins 10 boîtes de documents aux procureurs et s’est engagé à témoigner devant un grand jury ou au procès, était présent lors de conversations au cours desquelles Trump a discuté de l’octroi d’avantages sociaux, notamment des frais de scolarité et des rénovations d’appartements, en lieu et place du salaire d’Allen Weisselberg.

Les procureurs n’ont pas été en mesure d’obtenir la coopération de Weisselberg pour les aider à poursuivre les cadres supérieurs. Confronté à des accusations criminelles, Weisselberg a désormais un motif de coopérer, ce qui pourrait théoriquement nuire à Trump, a déclaré Patrick Cotter, avocat de la défense en col blanc et ancien procureur fédéral.

« En ce sens, la position juridique (de Trump) est un peu plus en péril », a déclaré Cotter.

Mais Trump pourrait également sortir indemne, a averti Cotter, ajoutant qu’il était possible qu’il n’ait aucune connaissance du stratagème.

Le bureau de Vance a enquêté pour savoir si la Trump Organization a manipulé la valeur des propriétés pour obtenir des prêts avantageux et des taux d’imposition réduits. Les enquêteurs se sont également penchés sur les paiements d’argent cachés versés à des femmes qui auraient eu une liaison avec Trump. James a annoncé en mai que l’enquête civile parallèle de son bureau s’était transformée en enquête criminelle et que les autorités de l’État s’étaient jointes à l’enquête de Vance.

Le procureur de district a remporté une victoire majeure plus tôt cette année, après que le cabinet comptable de Trump a été contraint de remettre huit ans de dossiers fiscaux de Trump à la suite d’une longue bataille juridique qui s’est terminée devant la Cour suprême. L’enquête semble s’être accélérée le mois dernier avec la révélation qu’un grand jury spécial avait été convoqué pour examiner d’éventuelles preuves de criminalité par le président, ses associés ou l’entreprise elle-même.

Michael Cohen, l’ancien avocat personnel de Trump, qui a reconnu avoir rencontré plusieurs fois les enquêteurs, coopère également avec les procureurs. Cohen a plaidé coupable en 2018 à des accusations fédérales qui comprenaient des violations du financement de la campagne pour avoir facilité des paiements d’argent secret au nom de Trump et pour avoir menti au Congrès.

Il a déclaré que les actes d’accusation marquaient la fin de la « farce politique de Trump, également connue sous le nom de cauchemar politique américain ».

Quant à la responsabilité légale de Trump, Cohen a déclaré: « Les documents et les chiffres ne mentent pas – Donald Trump le fait. »

Des actes d’accusation peu susceptibles de nuire à Trump parmi les républicains

Alors que les avocats de la Trump Organization sont aux prises avec les procureurs à New York, Trump cherchera à transformer les actes d’accusation en un problème politique en affirmant qu’ils font partie d’un complot démocrate visant à le faire tomber ainsi que sa campagne « Make America Great Again ».

L’ancien président a déjà passé des semaines à attaquer l’accusation et à minimiser les allégations contre lui et sa société.

« A New York, les procureurs de la gauche radicale dépensent actuellement beaucoup de temps et d’argent à menacer des familles et à essayer de détruire la vie d’innocents, vraiment, de très bonnes personnes, dans leur croisade pour m’infliger de la douleur », a déclaré Trump à ses partisans lors de un discours du 5 juin au Parti républicain de Caroline du Nord.

Les analystes politiques ont déclaré que les affirmations de Trump pourraient jouer avec les conservateurs, et les actes d’accusation ne lui feront probablement pas de mal parmi les électeurs républicains qui décideront du candidat présidentiel du parti en 2024.

« Trump s’est longtemps plaint d’être persécuté par les démocrates », a déclaré le commentateur républicain Scott Jennings. « Pour beaucoup de gens qui croient cela, cet (ensemble d’actes d’accusation) sera un événement de confirmation. »

Mais les futures révélations de l’enquête pourraient bien avoir un impact politique sur Trump alors qu’il envisage une autre candidature à la présidentielle. Ses efforts pour banaliser les accusations tomberont au fil du temps parmi les électeurs non idéologiques alors qu’ils saisiront la portée des efforts de Trump pour réduire les factures d’impôts de millions de dollars, ont déclaré des analystes politiques et juridiques.

Norm Eisen, chercheur principal à la Brookings Institution, basée à Washington, a déclaré que les actes d’accusation ne sont pas la fin ni « même le début de la fin ».

« Pour paraphraser Churchill, ce n’est que la fin du début », a déclaré Eisen, qui a co-écrit un rapport sur l’enquête sur les affaires de Trump. « Il pourrait bien y avoir plus d’accusations à venir, y compris pour Trump, ce qui rendra l’accusation encore plus difficile à faire tourner avec ses fanfaronnades habituelles. »

Lors d’une mise en accusation jeudi à Manhattan, le procureur de district adjoint Carey Dunne a repoussé les allégations selon lesquelles les procureurs étaient motivés par l’animosité politique contre Trump.

« La politique n’a aucun rôle dans la chambre du grand jury, et je peux assurer votre honneur qu’elle n’a joué aucun rôle ici », a déclaré Dunne.

Qu’en est-il de la marque Trump et de son entreprise ?

On ne sait pas ce que cela pourrait signifier pour la Trump Organization et la marque Trump, mais dans le passé, des entreprises ont fait faillite après un acte d’accusation.

« Ils pourraient perdre des investisseurs. Cela peut nuire à la volonté des parties de leur prêter ou de faire des affaires avec eux. Cela met évidemment un nuage au-dessus de la tête de l’entreprise », a déclaré Jessica Roth, ancienne procureure fédérale de Manhattan et professeure à la Cardozo School. de la loi.

Il n’est pas du tout inhabituel que les procureurs s’en prennent aux entreprises en plus des cadres. Les accusations mènent généralement à des condamnations par des plaidoyers de culpabilité, et les entreprises vont rarement en procès, selon les experts.

Pour décider d’accuser ou non les sociétés, les procureurs tiennent compte d’un certain nombre de facteurs.

« Dans quelle mesure les actes répréhensibles sont-ils répandus au sein de l’entreprise ? Depuis combien de temps durent-ils ? Quelle est leur gravité ? Quel est le rang des personnes impliquées ? Quel est l’historique de l’entreprise ? Y a-t-il des antécédents d’autres actes répréhensibles ou de la criminalité ? mesures prises par l’entreprise pour prévenir la criminalité dans ses rangs ? Dans quelle mesure l’entreprise a-t-elle coopéré avec les procureurs ? Quelles seraient les conséquences collatérales pour les parties innocentes telles que les employés ? » dit Roth.

Cela ne signifie pas que tous ces facteurs s’appliquent à la Trump Organization, a déclaré Roth, mais cela signifie probablement qu’au moins un est présent.

Au cours de l’audience, Dunne a clairement indiqué que le manque de coopération de la société était un facteur. Il a déclaré que la Trump Organization n’avait fait aucun effort pour discipliner ses dirigeants et pour signaler les crimes présumés et, au lieu de cela, avait traîné le litige devant la Cour suprême.

« Une entreprise a tout à fait le droit d’adopter ce type d’approche combative et non coopérative », a déclaré Dunne. « Mais l’ayant fait, il n’a pas le droit de se retourner et d’exiger la clémence et les avantages qui reviennent à une entreprise qui coopère. »