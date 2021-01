Maintenant, le nom de Trump est bien plus connu au niveau international qu’il ne l’était en 2015. Pourrait-il reprendre là où il s’était arrêté avec ses entreprises commerciales et accélérer?

Un projet pourrait être la tour Trump de Moscou que son équipe avait poursuivie au plus profond de la campagne de 2016, malgré les dénégations à l’époque, ou des projets de construction au Moyen-Orient.

Trump TV?

Une autre avenue commerciale a également fait l’objet de nombreuses spéculations: Trump TV. M. Trump aurait envisagé de le mettre en place s’il avait perdu les élections de 2016.

Il a été muselé par des sociétés de médias sociaux, Twitter interdisant définitivement son compte et Facebook le suspendant temporairement jusqu’à l’inauguration de Joe Biden, ce qui signifie qu’une nouvelle plate-forme de communication est nécessaire.

Le réseau ultra-Trumpy One America News Network a été désigné par des experts comme une voie possible pour y parvenir, en prenant le relais et en faisant de lui la star.

D’autres allégations pertinentes ont toujours circulé ces dernières années. M. Trump aurait manifesté de l’intérêt pour une édition Apprentice: White House.

Mais quels que soient les plans qu’il pourrait être en train de mettre au point, il n’est pas garanti que ce soit bien fait. Un grand nuage gris se profile à l’horizon pour M. Trump – devenir un citoyen ordinaire.

En dehors du bureau ovale, M. Trump perdra les protections présidentielles contre les poursuites, celles que l’avocat spécial Robert Mueller a finalement citées dans son enquête sur l’ingérence électorale russe.

Le bureau du procureur du district de Manhattan a recherché les dossiers fiscaux de M. Trump, envoyant des signes avant-coureurs indiquant que, lorsqu’il quitte le gouvernement, des maux de tête juridiques l’attendent.

Des allégations subsistent quant à savoir si son paiement discret à l’ancienne star du porno Stormy Daniels après une affaire présumée, qu’il a démentie, a enfreint les lois sur le financement de la campagne.

Où de telles pistes d’enquête mènent, leur mérite et leurs résultats ultimes sont à deviner – mais la chance que M. Trump affronte ses propres batailles judiciaires n’est pas négligeable.

Une dernière possibilité alléchante vous attend: l’ultime livre révélateur. M. Trump a déploré les initiés de son administration pour avoir écrit de tels travaux, mais à un moment négligé le mois dernier, il a soulevé la question. « Ai-je le meilleur livre de tous les temps? » il a demandé en aparté dans un discours avec les caméras en marche. « J’ai le vrai livre. »

Mais quel que soit le chemin qu’il emprunte, ne vous attendez pas à ce qu’il disparaisse des projecteurs de si tôt.

Que pensez-vous que Donald Trump fera ensuite? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.