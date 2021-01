Maintenant, le nom de Trump est bien plus connu au niveau international qu’il ne l’était en 2015. Pourrait-il reprendre là où il s’était arrêté avec ses entreprises commerciales et accélérer?

Un projet pourrait être la tour Trump de Moscou que son équipe avait poursuivie au plus profond de la campagne de 2016, malgré les dénégations à l’époque, ou des projets de construction au Moyen-Orient.

Trump TV?

Une autre avenue commerciale a également fait l’objet de nombreuses spéculations: Trump TV. M. Trump aurait envisagé de le mettre en place s’il avait perdu les élections de 2016.

Il a été muselé par des sociétés de médias sociaux, Twitter interdisant définitivement son compte et Facebook le suspendant temporairement jusqu’à l’inauguration de Joe Biden, ce qui signifie qu’une nouvelle plate-forme de communication est nécessaire.

Le réseau ultra-Trumpy One America News Network a été désigné par des experts comme une voie possible pour y parvenir, en prenant le relais et en faisant de lui la star.

D’autres allégations pertinentes ont toujours circulé ces dernières années. M. Trump aurait manifesté de l’intérêt pour une édition Apprentice: White House.

Mais quels que soient les plans qu’il pourrait être en train de mettre au point, il n’est pas garanti que ce soit bien fait. Un grand nuage gris se profile à l’horizon pour M. Trump – devenir un citoyen ordinaire.