Quelle est la prochaine étape pour Castellanos après 4 buts contre le Real Madrid ?

Presque exactement un an après avoir marqué quatre buts dans un stade de baseball contre le Real Salt Lake en MLS en avril 2022, l’attaquant de Gérone Valentin « Taty » Castellanos ferait le même exploit contre un type de « royauté » très différent dans le football : le Real Madrid.

Prêté à Gérone par le New York City FC, le vainqueur du Soulier d’or de la MLS 2021 a fait la une des journaux du monde entier le mois dernier après sa performance historique à plusieurs buts lors d’une spectaculaire victoire 4-2 contre Madrid, faisant de lui le premier joueur depuis 1947 à en récolter quatre. buts en un seul match de Liga contre les géants espagnols.

« On rêve toujours de marquer contre les plus grands clubs », a déclaré Castellanos optimiste à ESPN à propos de son total de quatre buts. « C’est une très belle joie que j’ai vécue. »

Cette joie a sans aucun doute augmenté ces dernières semaines après avoir prolongé sa séquence consécutive de buts à quatre matchs. Prouvant qu’il ne s’agit pas d’un coup de chance et avec 13 buts au total lors de sa première saison en Espagne, il semble également que ce n’est qu’une question de temps avant qu’un club plus important ne tente sa chance sur la valorisation de 15 millions d’euros (16,6 millions de dollars) rapportée par le NYCFC. prévu pour son contrat cet été.

Aussi divergent que puisse paraître cette voie entre jouer au Yankee Stadium et faire taire les tenants en titre de la Ligue des champions, le développement de Castellanos s’inscrit dans le cadre de City Football Group, le conglomérat mondial multi-clubs sous Manchester City.

Brian Marwood, directeur général de Global Football pour CFG, se souvient encore d’avoir regardé les premières vidéos sur Castellanos que ses dépisteurs sud-américains avaient envoyées sur le joueur assez inconnu.

« Sa puissance, son rythme, sa capacité technique », a déclaré Marwood à propos de l’adolescent qui a commencé sa carrière professionnelle à l’Université du Chili. « Je pense qu’une chose qui pour moi s’est toujours démarquée avec lui tout au long de ce voyage est l’énergie et le désir qu’il apporte quand il joue. »

Valentin ‘Taty’ Castellanos profite au maximum de son prêt à Gérone du NYCFC. Siu Wu / alliance photo via Getty Images

Alors que Marwood a vu un ailier qu’ils pourraient transformer en un n ° 9 efficace, Castellanos a vu une opportunité intrigante quand on lui a offert une chance en 2017 avec Montevideo City Torque, un club uruguayen qui venait d’être acheté par CFG en avril de cette année.

« Je n’ai pas hésité, parce que bon, je savais que j’allais peut-être avoir des minutes là-bas, j’allais jouer, j’allais essayer de gagner un poste qui me permettrait de grandir en tant que professionnel. C’est comme ça que ça s’est passé et c’est comme ça que j’ai commencé à grandir », a déclaré Castellanos.

CFG détient désormais ou est l’investisseur majoritaire de 12 clubs sur les cinq continents après la récente acquisition de l’Esporte Clube Bahia au Brésil. Le NYCFC étant devenu le premier club sœur de Manchester City en 2013, le CFG compte actuellement en moyenne plus d’un club ajouté par an au cours de sa décennie d’existence.

Partageant tous une idéologie footballistique similaire, Castellanos a bénéficié d’une vision commune du terrain parmi les équipes qui lui a permis de gravir les échelons du CFG.

« Essayer de jouer de l’arrière, essayer de jouer avec le gardien de but, avoir un style de jeu très similaire aux autres », a déclaré Castellanos à propos du plan de jeu de Torque qui lui a permis de s’adapter aux mouvements futurs. « C’est pourquoi cela m’a aussi beaucoup aidé d’être dans ces équipes. »

Bien que l’on ne s’attende pas à être une copie conforme du niveau d’élite vu à Manchester City, l’ADN fondamental reste dans les clubs de CFG.

« Notre philosophie est que nous avons un style et nous nommons des entraîneurs pour ce style. Nous ne nommons pas d’entraîneurs et continuons à changer de style chaque fois que nous obtenons un nouvel entraîneur », a déclaré Marwood. « Je pense que cela aide certainement les joueurs lorsqu’ils se déplacent dans les clubs ou les entraîneurs lorsqu’ils se déplacent dans les clubs, qu’il y a quelque chose qui est en place ou qui est sur le point d’être en place. »

Pour Castellanos, cette familiarité avec le système CFG a facilité sa transition vers le NYCFC en 2018. Lorsqu’il a rejoint le club cet été-là, Domenec Torrent, ancien assistant du manager de Manchester City, Pep Guardiola, était son entraîneur-chef. Après la sortie de Torrent en 2019, Ronny Delia est devenu entraîneur du NYCFC en 2020 et a été soutenu par l’ancien manager de Manchester City Women, Nick Cushing, qui est depuis devenu l’entraîneur-chef du NYCFC.

Castellanos est rapidement devenu l’un des meilleurs joueurs de la MLS. S’appuyant sur un total prometteur de 18 buts et 10 passes décisives de 2018 à 2020, Castellanos est finalement devenu le meilleur buteur de la ligue en 2021 avec 19 au total. Énergique, agressif et complet avec ses talents offensifs, Castellanos a également aidé le NYCFC à remporter un titre de la Coupe MLS la même année, tout en remportant des applaudissements en tant que membre du meilleur XI de la ligue pour 2021.

« J’ai vécu beaucoup de choses merveilleuses avec le club. Cela faisait quatre ans et demi que je vivais dans une ville incroyable… une partie de mon cœur sera toujours à New York », a déclaré Castellanos.

Avec le NYCFC, ‘Taty’ Castellanos a remporté une Coupe MLS 2021 ainsi que le Golden Boot Award. Photo AP/Amanda Loman

À l’été 2022, une autre opportunité s’est présentée sous la forme d’un prêt à Gérone, un club récemment promu en Liga dans lequel le CFG détient une participation majeure. Avec une volonté de se tester en Europe, le prêt est devenu officiel en juillet de l’année dernière. , réalisant un rêve de jouer dans l’une des meilleures ligues du monde.

Bien qu’il se soit imposé comme un démarreur clé et qu’il s’adapte rapidement au style de Gérone, le processus n’a pas toujours été simple ni simple. Face à des adversaires et des backlines beaucoup plus exigeants, les buts ne sont pas arrivés aussi rapidement qu’en MLS. Dans un moment remarquable le 10 avril, des images sont apparues de lui pleurant après un match nul sans but avec Barcelone dans lequel il n’a pas réussi à atteindre la cible dans une situation 1 contre 1 avec le gardien Marc-Andre ter Stegen.

« Beaucoup savent que j’ai dû fermer mes comptes sur les réseaux sociaux [following the Barcelona game]surtout pour essayer de me vider un peu la tête, pas à cause de mauvais messages », a déclaré Castellanos.

Mais quelques jours plus tard, il gagnerait sa rédemption. Castellanos a marqué le premier but de Gérone lors d’une victoire 2-0 contre Elche. Une semaine plus tard, le 25 avril, il deviendrait alors un phénomène à travers la planète après sa performance de quatre buts contre le Real Madrid.

Avec ses comptes de médias sociaux sauvegardés, il y a eu une vague de gratitude et d’éloges de la part des fans locaux qui ont regardé sa superbe vitrine.

« Tous les messages positifs », a déclaré Castellanos. « Beaucoup de gens de Gérone me remercient. »

L’attaquant ne s’est pas arrêté là. Soulignant une amélioration de son rythme, de son positionnement et de son endurance depuis son arrivée en Espagne depuis la MLS, l’Argentin a poursuivi sa séquence de buts en cours avec un but le 1er mai lors de la victoire 2-0 de Gérone à l’extérieur contre Séville. Lors de leur dernier match le 4 mai, Castellanos a marqué un spectaculaire vainqueur à la 84e minute contre Majorque dans un résultat de 2-1 – prolongeant sa séquence de buts à quatre matchs.

jouer 0:20 Valentin Castellanos marque de la tête contre Majorque Valentin Castellanos marque de la tête contre Majorque

« C’est une histoire merveilleuse [about Taty], je suis content pour lui personnellement car, comme je le disais tout à l’heure, il a un appétit incroyable pour le jeu. Il a une énorme envie de bien faire. C’est un garçon très humble. Il travaille tous les jours comme si c’était son dernier jour. Il donne tout », a déclaré Marwood.

Actuellement septième du classement espagnol, Gérone a sans aucun doute été renforcée par son attaquant qui mène l’équipe avec 13 buts lors de sa première saison européenne. En fait, avec seulement cinq jours de match restants en Liga, Castellanos est actuellement à égalité au cinquième rang de la course aux buts de la ligue.

Ce qui soulève la question : quelle est la prochaine étape pour l’attaquant ?

« Je pense que pour commencer à parler de son avenir et où cela pourrait être et où va-t-il ensuite ou reste-t-il à Gérone, nous devons laisser cela jusqu’à la fin de la saison car cela peut entrer dans l’esprit des joueurs. Nous don Je ne veux aucune distraction », a déclaré Marwood.

Dans le cadre d’un scepticisme plus large concernant l’évolution du jeu moderne, CFG ne manque pas de critiques sur les sommes gargantuesques dépensées, l’acquisition rapide d’équipes à travers la planète qui peuvent transformer des clubs autonomes en affiliés et les inquiétudes concernant la propriété.

Quoi qu’il en soit, cela ne devrait pas diminuer l’histoire de Castellanos ou sa propre progression en tant que joueur.

Bénéficiant d’un système qui lui a donné la plate-forme pour réussir à l’étranger, il est maintenant devenu l’une des histoires les plus fascinantes du football européen cette saison.

« Commencer à un niveau beaucoup plus bas avec Torque, puis maintenant, être dans l’une des meilleures ligues du monde. C’est une motivation pour les jeunes joueurs », a déclaré Castellanos. « Cela peut être fait. Ils peuvent le faire [too]. »