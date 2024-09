Quelle est la prochaine étape pour Caitlin Clark et The Fever après leur élimination des séries éliminatoires de la WNBA ?

UNCASVILLE, Connecticut — L’Indiana Fever a commencé sa saison en échouant contre le Connecticut Sun. Au lendemain de cette défaite lors de la soirée d’ouverture du mois de mai, ils ont reconnu que leur jeune équipe – même si elle était dirigée par un phénomène au poste de meneur et la recrue de l’année en titre à ce poste – avait du temps à apprendre pour gagner en WNBA. .

Après quatre années passées à jouer un style spécifique dans l’Iowa, Caitlin Clark a dû trouver comment gérer un nouveau système offensif. Tout le monde a dû apprendre à jouer avec elle : Aliyah Boston devrait prendre des décisions à partir d’un lancer court, Kelsey Mitchell aurait moins le ballon dans les mains. Tous les joueurs de Fever devraient courir. Beaucoup.

Après un départ 2-9, l’Indiana a fait des progrès rapides sur ces fronts. The Fever a remporté sept matchs de plus que la saison dernière, mettant ainsi fin à une sécheresse de sept ans en séries éliminatoires. Ils ont terminé dans la moitié supérieure du classement de la ligue et étaient un choix à la mode pour contrarier le Connecticut au premier tour, ou du moins prendre un match contre le Sun.

Au lieu de cela, l’Indiana a de nouveau quitté le Connecticut, conscient de l’écart qui le séparait du premier rang de la ligue après avoir été balayé en deux matchs. Quatre mois après son moment de bienvenue à la WNBA, Clark et ses coéquipières ont reçu une autre leçon sur l’exécution des séries éliminatoires, une leçon avec laquelle ils devront s’asseoir pendant l’intersaison alors qu’ils poursuivent la reconstruction de leur franchise.

« Lorsque vous envisagez une année de reconstruction, tout le monde veut évidemment se rendre aux championnats et ramener le ring et tout le reste », a déclaré Boston. « Mais je pense que lorsque vous regardez le basket-ball dans son ensemble et lorsque vous regardez où vous commencez jusqu’à là où vous en êtes maintenant, il s’agit de tremplins. »

La partie la plus critique de la reconstruction de Fever est terminée : ils ont accumulé leur talent de star. Qu’est-ce qui vient ensuite ?

Lorsque Lin Dunn est revenue dans l’Indiana en tant que directrice générale par intérim en 2022, elle a fixé un calendrier de trois ans pour le retour de Fever en séries éliminatoires. L’entraîneur Christie Sides pensait que cela prendrait une saison supplémentaire lorsqu’elle a signé en 2023, mais le repêchage de Boston et Clark a permis de maintenir le plan de Dunn en mouvement. The Fever a atteint les séries éliminatoires lors de sa troisième saison à la barre, et maintenant ils passent à la phase suivante.

Cela signifie jouer pour les championnats, a déclaré Dunn.

La saison 2024 a prouvé que Clark et Boston peuvent être des éléments fondamentaux d’une équipe championne, mais leur amélioration interne sera essentielle pour la progression de l’Indiana.

Clark est devenue plus forte au fil de l’année, faisant d’elle une tireuse et une conductrice plus efficace. Cependant, elle était encore trop dépendante de son tir à 3 points face à de meilleures défenses. Sur ses 40 tentatives de tir contre le Connecticut, 25 sont venues de l’autre côté de l’arc, malgré un succès limité (20 %). Elle a connu des difficultés similaires lors d’un match de deux matchs contre les Aces plus tôt ce mois-ci, tirant 3 sur 18. Clark doit diversifier son régime de tirs pour maintenir son efficacité lorsque la concurrence augmente.

La défense doit également devenir une priorité pour Clark. Elle a commis plusieurs erreurs contre Marina Mabrey lors du premier match, et la Fever a de nouveau parlé d’erreurs au cours du match éliminatoire. Peut-être qu’un meilleur conditionnement et plus de temps libre avant la saison 2025 permettront à Clark de jouer plus fort des deux côtés, compte tenu de la façon dont la trêve olympique a dynamisé sa performance au cours de la seconde moitié de 2024. Mais elle doit avoir un impact sur le jeu dans les deux sens. joueur pour l’Indiana pour passer à l’étape suivante.

Même si ESPN a rapporté que Clark n’avait pas l’intention de jouer à l’étranger, elle a déclaré qu’elle n’avait pas encore pris cette décision. Elle prévoit de prendre quelques semaines de congé avant de reprendre ses activités de basket-ball, s’engageant seulement en plaisantant à jouer beaucoup de golf dans un avenir proche. Pour le moment, Clark n’est attaché à aucune ligue non WNBA, y compris la nouvelle ligue à trois contre trois Unrivaled. Dunn a déclaré qu’elle aimerait voir Clark jouer cinq contre cinq supplémentaires avant sa deuxième saison WNBA.

Quelle saison rookie pour Caitlin Clark 👏 🏀 Étoile WNBA 2024

🏀 La WNBA 2024 assiste le leader

🏀 A mené l’Indiana à sa première participation aux séries éliminatoires en 8 ans

🏀 19.2 PPG

🏀 8.4APG

🏀 5.7 RPG pic.twitter.com/921IzxXnyD – Centre sportif (@SportsCenter) 26 septembre 2024

Avec son abondance de jeunes talents, Sides a déclaré que l’Indiana avait tout ce dont il avait besoin pour passer au niveau supérieur. L’élimination au premier tour a révélé certaines lacunes dans la construction de la liste, la principale d’entre elles étant l’expérience.

« Nous avons rencontré une équipe de vétérans dans leur arène locale qui avait une énorme expérience en séries éliminatoires, mais nous ne l’avons pas fait », a déclaré Dunn. « Alors maintenant, nous en avons eu, et voyons comment nous réagissons à cela. Il n’est pas possible de parler de ce que c’est, il suffit d’en faire l’expérience. Et cela envoie un autre message : à mesure que nous avançons dans l’agence libre, nous devons recruter des vétérans qui ont joué pour des championnats.

Lorsque le Seattle Storm a remporté deux titres après avoir repêché Breanna Stewart et Jewell Loyd avec le premier choix plusieurs années consécutives, Sue Bird – déjà deux fois championne – les menait. Les Aces avaient trois choix n°1 de 2017 à 2019, mais Las Vegas avait encore besoin de la main vétéran de Chelsea Gray, puis de Candace Parker, pour surmonter la bosse.

La Fever ne nécessite pas nécessairement un meneur de jeu titulaire avec Clark dans les parages, mais un vétéran capable de soulager Clark dans la deuxième unité et de jouer parfois à côté d’elle pour la pousser hors du ballon serait un ajout intelligent. Peut-être que Courtney Vandersloot, actuellement marginalisée à New York avec le Liberty jouant des formations plus importantes, voudrait passer une partie du crépuscule de sa carrière dans l’Indiana. Vandersloot, qui a remporté le championnat 2021 avec le Sky, est le général de terrain accompli qui pourrait aider Clark à grandir en tant que meneur et guider les autres jeunes de Fever.

Si l’Indiana veut faire tapis offensivement, Kelsey Plum est un futur agent libre, ce qui réunirait trois des quatre meilleurs buteurs de l’histoire du basket-ball universitaire féminin. Cette formation serait probablement trop petite et inflammable sur le plan défensif, mais les Fever devraient rêver grand cette intersaison maintenant qu’ils ont établi une preuve de concept.

L’Indiana doit également résoudre son dilemme en première ligne. Bien qu’il ait commencé la saison en vantant le jumelage de Boston avec son compatriote NaLyssa Smith, lors des plus grands matchs de l’année, Smith était collé au banc, tombant même de la formation de départ lors du match 2. The Fever a préféré mettre un grand espacement ensuite. à Boston, qu’il s’agisse de Damiris Dantas ou de Temi Fagbenle, et l’entraîneur du Connecticut, Stephanie White, n’a pas tardé à évoquer les défis de la défense de l’Indiana lorsqu’il jouait un alignement de cinq joueurs capables d’espacer le terrain.

The Fever ne sera probablement pas en mesure de protéger tous ses titulaires réguliers (Clark, Kelsey Mitchell, Lexie Hull, Smith et Boston) ainsi que Fagbenle et Dantas lors du prochain repêchage d’expansion, ce qui signifie qu’un point d’inflexion arrive bientôt. Si l’Indiana ne pense pas pouvoir maximiser les compétences de Smith tout en constituant une équipe autour de son trio All-Star composé de Clark, Mitchell et Boston, c’est le moment de passer à autre chose, d’autant plus que son contrat de recrue est toujours un atout négociable.



L’avenir de NaLyssa Smith n’est pas assuré dans l’Indiana. (Kamil Krzaczynski / USA Today Sports via Imagn Images)

L’organisation est consciente de l’impératif de capitaliser sur cette fenêtre, même si Clark et Boston ont probablement de nombreuses belles années devant eux. The Fever vient d’embaucher l’ancien directeur général Kelly Krauskopf pour retourner dans l’Indiana en tant que président du basket-ball et des opérations commerciales. Dunn a souligné la nécessité d’un « grand leadership » en ce moment sans précédent pour la WNBA, en particulier avec un nouvel accord sur les droits médiatiques et une potentielle nouvelle CBA à l’horizon. Le front office avait besoin de plus de soutien pour concrétiser la prochaine étape de sa reconstruction, et cette aide est en route.

Pour concourir pour les titres, l’Indiana doit se comporter comme tel, de haut en bas. Apprendre à exécuter dans les deux dernières minutes d’un match éliminatoire est une pièce du puzzle, mais être une franchise qui investit tout au long est un autre élément crucial dans la course aux armements toujours croissante de la WNBA.

La saison 2024 de Fever doit être considérée comme un succès compte tenu des gains qu’ils ont réalisés dans leur entreprise et sur le terrain. L’Indiana est un adversaire redouté pour la première fois depuis près d’une décennie et les stars ont l’impression de ne faire qu’effleurer la surface de ce qu’elles peuvent devenir.

« C’était spécial », a déclaré Clark. « Ce groupe a accompli beaucoup de choses que beaucoup de gens ne pensaient probablement pas possibles, premièrement, commencer la saison, et deuxièmement, après le début de la saison. … C’est un bon petit avant-goût de ce qui est possible pour cette organisation et pour cette franchise, et il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons garder la tête haute.

La phase de lune de miel ne durera pas éternellement. La chronologie avance. À ce stade de l’année prochaine, les Fever veulent être là où se trouve le Sun, protégeant leur terrain au lieu de regretter de terminer leur saison sur la route et de remporter une série éliminatoire pour la première fois en 10 saisons. Tout est en jeu pour l’Indiana, mais le vrai travail commence maintenant.

(Photo d’Aliyah Boston, à gauche, et de Caitlin Clark : Joe Buglewicz / Getty Images)