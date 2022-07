Quelle est la prochaine étape pour Andy Murray ? Washington et Montréal au programme avant l’US Open | Actualité Tennis

Les attentes d’Andy Murray sur les courts durs nord-américains ont été levées ces dernières semaines avec le numéro 50 mondial commençant sa campagne à Washington et au Canada avant l’US Open. Peut-il ramasser suffisamment de points pour gagner un classement automatique très important à New York?

Le joueur de 35 ans, qui a déjà atteint la finale à Sydney et Stuttgart plus tôt dans l’année, a déjà disputé 14 tournois cette saison et n’a pas vu les malheurs des blessures des années précédentes autre qu’une blessure à l’abdomen qui a anéanti ses espoirs. de jouer au Queen’s Club.

Ce n’est pas la première fois qu’il revient de l’adversité avec l’Ecossais remportant sa course pour être en forme pour Wimbledon, mais tout comme sa sortie anticipée à l’Open d’Australie en janvier, Murray a subi une sortie décevante aux mains de John Isner au deuxième tour. .

“La saison sur gazon dans son ensemble, il y a eu de bons moments, mais aussi des moments difficiles. La défaite à Wimbledon a été décevante et frustrante pour moi, mais j’ai aussi eu mes meilleures victoires depuis un certain temps à Stuttgart”, a déclaré Murray au site officiel de l’ATP.

“Donc, un peu de haut en bas, mais un peu de progrès dans l’ensemble et j’essaierai de continuer ainsi tout au long de l’été sur le terrain dur.”

Sa saison sur gazon s’est terminée par une défaite en quart de finale contre Alexander Bublik au Hall of Fame Open.

“[I want] continuer à m’améliorer”, a déclaré Murray. “Si je continue à voir des progrès, je continuerai à jouer.”

Alors, quelle est la prochaine étape ?

Image:

Murray est un triple vainqueur à Montréal





Murray affrontera Mikael Ymer lors du premier tour de l’ATP 500 Citi Open à Washington DC.

L’ancien n ° 1 mondial devra dépasser le Suédois afin d’obtenir une date de deuxième tour avec la 15e tête de série Aslan Karatsev.

Il est sur le point de jouer en simple dans la capitale pour la première fois en quatre ans, rejoignant le meilleur américain, Taylor Fritz, et cinq des six meilleurs hommes américains dans le top 40 du domaine.

Murray avait initialement participé à l’ATP 250 Atlanta (25-31 juillet) mais a décidé de ne pas jouer le tournoi car son plan était toujours de jouer deux événements de Newport, Atlanta et Washington.

Le triple champion du Grand Chelem se rendra ensuite au Canada pour le prestigieux Open Masters 1000 Banque Nationale à Montréal (7-14 août).

Il est trois fois vainqueur du tournoi, remportant la victoire en 2009, 2010 et 2015.

Murray reste indécis quant à savoir s’il participera au deuxième Masters 1000 juste après Montréal. L’Open Western & Southern à Cincinnati se déroule du 14 au 21 août et il garde de bons souvenirs d’avoir joué à l’événement, où il a remporté le titre en 2008 et 2011.

Il pourrait également récolter des points supplémentaires à l’Open ATP 250 Winston-Salem (21-27 août) s’il vise une place parmi les 32 premiers et une entrée automatique dans le tirage au sort de l’US Open.

Le dernier Grand Chelem de 2022 se déroule du 29 août au 11 septembre à Flushing Meadows à New York.

