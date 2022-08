Quelle est la prochaine étape pour Alex Jones après le verdict de 49 millions de dollars de Sandy Hook ?

DALLAS (AP) – Le verdict de diffamation de près de 50 millions de dollars contre Alex Jones pour ses années de mensonges sur le massacre de l’école primaire de Sandy Hook est loin d’être un jugement final.

Les avocats de Jones envisagent de faire appel et d’essayer de faire baisser le prix qu’un jury du Texas a mis sur sa fausse affirmation selon laquelle la fusillade la plus meurtrière dans une école du pays – qui a tué 20 élèves et six enseignants – était un canular. Le théoricien du complot fait face à la faillite et à d’autres poursuites en diffamation. Et la conduite de Jones et de ses avocats dans la salle d’audience a exposé l’hôte d’Infowars à de nouveaux périls juridiques, notamment des sanctions possibles, des allégations de parjure et un examen approfondi dans l’enquête sur l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

Voici un aperçu des retombées de la poursuite réussie contre Jones par les parents de l’un des enfants victimes de la fusillade du 14 décembre 2012 à l’école de Newtown, Connecticut.

JONES PAYERA-T-IL ET COMBIEN ?

Un jury du comté de Travis a ordonné la semaine dernière à Jones de payer à Neil Heslin et Scarlett Lewis 4,1 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires pour les souffrances qu’il leur a infligées en disant que la fusillade qui a tué leur fils de 6 ans, Jesse Lewis, avait été mise en scène pour augmenter le contrôle des armes à feu . Les jurés ont également accordé 45,2 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs à Jones, portant l’amende totale à environ un tiers des 150 millions de dollars réclamés par le couple.

C’est la première fois que Jones est tenu financièrement responsable pour avoir affirmé à plusieurs reprises que la fusillade de Sandy Hook était truquée. Lewis a déclaré après le procès que Jones avait été tenu pour responsable. Ses avocats envisagent de faire appel et de chercher à réduire les dommages.

Les experts juridiques disent que Jones ne paiera probablement pas le montant total.

Dans la plupart des affaires civiles, la loi du Texas limite le montant que les défendeurs doivent payer en dommages-intérêts «exemplaires» ou punitifs à deux fois les «dommages économiques» plus jusqu’à 750 000 $. Mais les jurés ne sont pas informés de ce plafond, et les verdicts époustouflants sont souvent piratés par les juges.

Russ Horton, un avocat d’Austin, a déclaré que c’était «presque une garantie» que les dommages-intérêts contre Jones seront réduits pour se conformer à la loi, soit par une cour d’appel, soit par le juge de première instance.

Un juge de Virginie a fait exactement cela dans le procès en diffamation de Johnny Depp contre son ex-femme, Amber Heard. En vertu d’un plafond similaire à la loi du Texas, le juge a réduit en juillet les 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires qu’un jury a accordés à Depp à 350 000 $.

Ce que Jones peut se permettre est également contesté.

Il a témoigné que toute attribution de plus de 2 millions de dollars nous « coulerait » et Free Speech Systems – qui est la société mère d’Infowars basée à Austin – a déposé une demande de mise en faillite au cours de la première semaine du procès.

Mais l’économiste Bernard Pettingill a déclaré que Jones et son entreprise valaient jusqu’à 270 millions de dollars. Il a déclaré que Jones avait retiré 62 millions de dollars de l’entreprise en 2021, lorsque des jugements par défaut ont été rendus dans cette affaire et deux autres poursuites en diffamation de Sandy Hood.

Depuis le verdict, Jones a exhorté les partisans d’Infowars à acheter les suppléments nutritionnels, les équipements de survie et les autres produits qu’il vend, affirmant qu’il avait besoin de fonds pour continuer l’émission et ses combats juridiques.

“Si nous ne devenons pas solvables et n’obtenons pas assez d’argent pour sortir de cette faillite, ils nommeront un séquestre et commenceront à vendre l’équipement”, a-t-il déclaré lundi.

PARJURE?

Il y aurait de longues querelles judiciaires avant que le studio Infowars ne puisse être vendu pour des pièces. Mais Jones a des risques plus immédiats et pourrait voir ses frais juridiques augmenter.

Jones a semblé être pris dans au moins un mensonge alors qu’il était à la barre des témoins, lorsqu’un avocat des parents qui le poursuivaient a révélé qu’il avait des copies numériques de textes et d’autres contenus du téléphone portable de Jones. Les messages, y compris les communications concernant Sandy Hook, ont été accidentellement envoyés par e-mail aux avocats des plaignants par l’un des avocats de Jones.

Jones a cherché à ignorer la révélation lors du contre-interrogatoire, ridiculisant un avocat adverse et niant qu’il avait menti. Mais les experts juridiques disent que l’épisode pourrait ouvrir Jones à une éventuelle accusation de parjure.

Les accusations criminelles de parjure sont rares et difficiles à prouver, mais la notoriété de Jones peut faire de lui une cible attrayante, en particulier dans la ville libérale d’Austin.

“Il serait très difficile d’imaginer un procureur poursuivre quelqu’un dans une affaire civile pour parjure”, a déclaré Benson Varghese, avocat à Fort Worth, au Texas. “Les chances sont légèrement plus élevées pour Jones, compte tenu de l’affaire très médiatisée.”

Le parjure aggravé, l’accusation fréquemment portée au Texas pour mensonges à la barre des témoins, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.

Un porte-parole du bureau du procureur du comté de Travis, qui traiterait une éventuelle affaire pénale contre Jones, a refusé de commenter.

LES SANCTIONS?

Même si les procureurs ne poursuivent jamais une affaire, Jones pourrait faire face à d’autres conséquences de la part de la juge Maya Guerra Gamble.

Avant le procès, les avocats des parents poursuivant Jones ont déposé une requête demandant au juge de le sanctionner pour ne pas avoir produit de preuves. Gamble est prêt à reprendre cette motion.

Et devant le tribunal, Gamble a exhorté à plusieurs reprises Jones à dire la vérité.

À un moment donné, elle a envoyé le jury hors de la pièce et l’a réprimandé pour avoir dit aux jurés qu’il s’était conformé à la collecte de preuves avant le procès alors qu’il ne l’avait pas fait. Et le juge l’a encore réprimandé pour avoir témoigné qu’il était en faillite, ce qui n’a pas été déterminé par un tribunal et a suscité la fureur des avocats opposés à Jones.

“Ce n’est pas votre émission”, a déclaré Gamble à Jones. « Vos croyances ne font pas quelque chose de vrai. Vous êtes sous serment.

Les juges disposent d’un large pouvoir discrétionnaire pour fixer des sanctions – y compris des amendes, des peines d’emprisonnement et d’autres peines – mais il est rare qu’elles soient imposées.

Avi Moshenberg, un avocat des parents, a refusé de dire s’ils demanderaient d’autres sanctions, mais a déclaré qu'”il y avait certainement des choses troublantes qui se sont produites pendant le procès”.

L’avocat de Jones, Andino Reynal, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

JONES ET LE JAN. 6 ENQUÊTE

Les avocats de Jones remettant accidentellement ses SMS dans l’affaire l’exposent également à un examen plus approfondi de la part du comité de la Chambre des États-Unis examinant l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021 qui visait à renverser la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle.

Le comité, qui a passé des mois à montrer comment l’ancien président Donald Trump a poussé sans relâche ses fausses allégations d’élections truquées, a assigné Jones à témoigner. Et le président du panel l’a accusé d’avoir aidé à organiser un rassemblement près du Capitole qui a précédé l’insurrection.

Maintenant, les législateurs auraient les textes de Jones.

Un avocat des parents poursuivant Jones, Mark Bankston, a donné au comité deux ans de messages de Jones, a rapporté lundi CNN, citant une personne anonyme familière avec l’affaire. Bankston a déclaré à l’Associated Press qu’il “coopérait avec le comité” mais n’a pas fait de commentaires supplémentaires.

Lors de son émission du mardi, Jones a minimisé l’importance des messages. Il a montré une photo de sa femme en maillot de bain qu’il avait envoyée à Roger Stone, un confident de Trump qui a également été cité à comparaître par le comité du 6 janvier, et a déclaré que les messages n’incluaient rien après avril 2020.

“C’est six mois de textes limités”, a déclaré Jones. “C’est une fraction de mon téléphone.”

AUTRES CAS

Avant le procès à Austin, Jones avait déjà été reconnu responsable dans une poursuite en diffamation distincte au Texas et une autre dans le Connecticut par des proches de certaines des victimes de Sandy Hook.

L’autre affaire au Texas a été déposée par Leonard Pozner et Véronique De La Rosa, dont le fils Noah a été tué dans la fusillade. L’affaire du Connecticut a le potentiel d’une récompense plus importante car elle regroupe trois poursuites intentées par 15 plaignants, un ancien agent du FBI qui a répondu à l’école et les proches de neuf victimes de Sandy Hook.

Il appartiendra à un jury du Connecticut de décider quels dommages-intérêts, le cas échéant, Jones doit dans ce cas, bien que la loi puisse également limiter ce qu’il devrait payer.

Les procès en dommages-intérêts devaient commencer dans les deux cas le mois prochain, mais leur progression a été compliquée par le dépôt de bilan de Free Speech Systems en juillet, un processus qui gèle les litiges en cours.

Horton, l’avocat d’Austin, a déclaré que les affaires pourraient potentiellement se poursuivre personnellement contre Jones pendant que Free Speech Systems est devant le tribunal de la faillite, et il a averti que le dépôt du chapitre 11 donne au tribunal de la faillite un pouvoir considérable pour examiner les finances de Jones.

“La faillite n’est pas un endroit où se cacher si vous avez quelque chose à cacher”, a déclaré Horton.

___

Collins a rapporté de Hartford, Connecticut, et Tarm a rapporté de Chicago. L’écrivain de l’Associated Press Paul J. Weber à Austin, au Texas, a contribué à ce rapport.

___

Retrouvez la couverture complète par AP du procès d’Alex Jones sur : https://apnews.com/hub/alex-jones

Jake Bleiberg, Dave Collins et Michael Tarm, Associated Press