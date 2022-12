Quelle est la prochaine étape (exclusivité Cast) – Hollywood Life

Le hit de Netflix Ginny & Géorgie est de retour pour la saison 2 le 5 janvier 2023. Après le cliffhanger choquant de la première saison, il va y avoir des retombées pour le duo mère-fille dans la saison 2. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Brianne Howe et Antonia Gentry sur l’avenir de Georgia et Ginny. Antonia a expliqué comment Ginny allait gérer la découverte que sa mère avait tué son beau-père, Kenny.

“C’est une chose incroyablement difficile à gérer pour un jeune de 15 ans, pour n’importe qui, mais je pense surtout pour un jeune de 15 ans”, a déclaré l’actrice. HollywoodLa Vie lors du press junket de l’émission. “Ginny est très forte mais pour arriver à ce point fort, nous allons vraiment la voir s’effondrer. Elle ne peut pas le faire toute seule. Nous la voyons vraiment lutter avec toutes les choses auxquelles elle doit faire face, que ce soit sa santé mentale, que ce soit le secret. Vous allez voir Ginny s’effondrer, mais vous la verrez aussi se relever et devenir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort. Je suis vraiment ravie que les gens suivent son parcours.

Brianne a ajouté: “Ginny utilisant de l’aide, je pense que c’est un message si puissant. C’est normal de demander de l’aide, et parfois nous avons tous besoin d’aide.

La découverte de Ginny et sa fuite avec Austin vont inévitablement changer la dynamique entre Ginny et sa mère. Brianne a souligné que c’est «littéralement tout ce que la Géorgie a évité au cours des 16 dernières années. Tout ce qu’elle a toujours voulu, c’est l’approbation de Ginny. Donc, regarder Ginny grandir et se rendre compte que Ginny n’est pas nécessairement une mini-Georgie, ce qui est tout ce que Georgia a toujours voulu… la regarder devenir elle-même, la regarder avoir ses propres pensées et opinions, et Georgia doit avoir une certaine auto- prise de conscience pour la première fois.

Elle a poursuivi: «La Géorgie est tellement coincée en mode survivant. Elle n’a jamais vraiment eu le luxe d’une thérapie ou d’une réflexion sur elle-même. Nous commençons donc à la voir se casser. Elle est définitivement poussée à l’extrême, mais d’une certaine manière, c’est pour le mieux de leur relation.

La fin de la première saison comprenait également le démantèlement de MANG après que Max eut découvert Ginny et Marcus. Dans la saison 2, Antonia a révélé que Ginny allait commencer un nouveau chapitre.

«Je pense que nous la voyons vraiment repartir de zéro en quelque sorte. Elle est complètement décollée, donc c’est vraiment aux gens de sa vie de la ramener à nouveau, de lui permettre d’être vulnérable, de lui permettre d’être honnête », a déclaré Antonia. «La même chose peut être dite pour ces personnages, se permettant d’être honnêtes et vulnérables pour établir ces liens de guérison. Alors je ne sais pas. Je pense que c’est vraiment déchirant de voir où Max et Ginny se sont arrêtés et l’intégralité de MANG. Cette saison, nous voyons vraiment ces relations évoluer et de nouvelles amitiés se former auxquelles vous n’auriez pas pensé auparavant.

Quant à une réunion romantique entre Ginny et Marcus, Antonia ne pouvait pas trop gâcher. Mais elle a dit: “Je pense qu’ils seront toujours dans la vie l’un de l’autre et j’adore leur relation cette saison. J’aime la façon dont les deux évoluent, et j’espère que les fans aussi.”

À la fin de la première saison, Paul a proposé à Georgia. Le couple naviguera dans la vie engagée dans la saison 2 alors qu’ils planifient le mariage ultime de Wellsbury.

“Georgia et Paul passent au niveau supérieur”, a taquiné Brianne, “Leur relation progresse définitivement. Sweet Paul a certainement sa propre idée de ce qui semble se passer ici et Georgia est tout à fait d’accord pour le laisser penser ces choses. Mais toute la saison est vraiment consacrée à ce mariage. Nous planifions le mariage à chaque étape du processus.

