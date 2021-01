Le président du Sénat par intérim Patrick Leahy (D-VT) présidera le procès de Trump. | Bloomberg via Getty Images

La Chambre a transmis son article de mise en accusation au Sénat. Voici ce que nous savons du procès.

La Chambre des représentants a officiellement présenté son article de mise en accusation de Donald Trump au Sénat lundi soir, mettant en place son deuxième procès en destitution et le premier de l’histoire d’un ancien président américain.

Cette action principale dans ce procès est encore dans environ deux semaines et devrait commencer vers le 9 février (bien que nous verrons des documents – y compris la réponse de Trump aux accusations – plus tôt.) De nombreux détails sur la façon dont le procès sera structuré et se déroulera restent instable, même si elle sera probablement courte. Le chef de la majorité, Chuck Schumer, a déclaré dimanche que cela «bougerait relativement rapidement» parce que le Sénat avait «tellement d’autres choses à faire» – par exemple, confirmer les candidats du président Joe Biden et essayer de faire adopter un projet de loi sur le soulagement des coronavirus.

Trump est devenu le premier président destitué deux jours avant de quitter ses fonctions, l’accusation étant «d’incitation à l’insurrection», liée à sa tentative d’annuler sa défaite à l’élection présidentielle et à inciter ses partisans à interférer avec le décompte des votes électoraux du Congrès en janvier. 6.

Le responsable principal de la mise en accusation de la Chambre, le représentant Jamie Raskin (D-MD), a lu l’accusation sur le parquet du Sénat lundi. «Le président Trump a gravement mis en danger la sécurité des États-Unis et de ses institutions gouvernementales», a déclaré Raskin. «Il a menacé l’intégrité du système démocratique, a interféré avec la transition pacifique du pouvoir et a mis en péril une branche égale du gouvernement. Il a ainsi trahi sa confiance en tant que président, au préjudice manifeste du peuple des États-Unis.

REGARDER: Le responsable principal de la mise en accusation, le représentant Jamie Raskin, lit l’article de mise en accusation accusant l’ancien président. Trump avec l’incitation à l’émeute du 6 janvier au Capitole américain. https://t.co/OCaj6FmyJd pic.twitter.com/67ZEBmPkjL – Cette semaine (@ThisWeekABC) 26 janvier 2021

Parce que Trump est maintenant hors du pouvoir, la principale question en jeu sera de savoir s’il devrait être interdit d’occuper une fonction fédérale à l’avenir. Mais malgré la violence et les cinq morts qui ont eu lieu lorsque ses partisans ont pris d’assaut le Capitole, la condamnation de Trump semble toujours un défi de taille – car elle nécessiterait une majorité des deux tiers du Sénat, ce qui signifie au moins 17 sénateurs républicains. Et il y a eu peu de signes récemment qu’un tel soutien républicain se matérialisera.

Comment fonctionne un procès de destitution au Sénat

Bien que les sénateurs prêtent serment comme jurés ce mardi, le procès de Trump ne commence pas vraiment encore – Schumer et le chef de la minorité Mitch McConnell ont convenu que l’accusation (les responsables de la mise en accusation désignés par la Chambre des représentants) et la défense (l’équipe de Trump) aura au moins deux semaines pour se préparer, soumettre les mémoires préalables au procès requis et répondre aux mémoires des autres. Pendant ce temps, le Sénat votera sur davantage de candidats de Biden.

L’action du procès lui-même débutera dans deux semaines – la semaine du 8 février. Et comme il n’y a pas de directive fixe sur la façon dont un procès de destitution est structuré, la première étape sera pour le Sénat d’essayer de passer une résolution décrivant comment les choses vont se passer.

Pour le précédent procès de destitution de Trump devant un Sénat contrôlé par le GOP, présidé par le juge en chef John Roberts, il y avait essentiellement trois phases principales d’action. Premièrement, l’accusation a eu plusieurs jours pour présenter ses arguments, en plaidoirie. Deuxièmement, la défense a présenté des arguments préliminaires, également sur plusieurs jours. Et troisièmement, les sénateurs doivent soumettre des questions à l’équipe juridique de chaque partie.

Le Sénat aurait pu choisir de poursuivre le procès après cela – mais il ne l’a pas fait. Les républicains ont alors voté contre la convocation de témoins et ont décidé de rendre un verdict. Et le 5 février 2020, ils ont officialisé ce verdict – acquittant Trump des deux articles de mise en accusation, 52-48 et 53-47. (Rappelez-vous, il faut une majorité des deux tiers – 67 voix – pour la condamnation, donc ils n’étaient pas particulièrement proches. Mitt Romney de l’Utah était le seul républicain du Sénat à avoir voté pour condamner Trump, sur l’un des articles.)

Le deuxième procès de destitution de Trump sera probablement structuré de la même manière que le premier, mais avec quelques différences. D’une part, parce que Trump n’est plus le président en exercice, le juge en chef Roberts ne présidera pas – le président du Sénat pro tem Patrick Leahy (D-VT) le fera à la place. De plus, des documents pertinents provenant d’agences fédérales (qui pourraient expliquer, par exemple, pourquoi la Garde nationale n’a pas été mobilisée plus tôt lorsque les manifestants ont pris d’assaut le Capitole américain) peuvent être plus disponibles, si l’administration Biden choisit de les remettre. (L’administration Trump a retenu la coopération de l’enquête de destitution en 2019, incitant la Chambre à en faire la base du deuxième de ses deux articles de destitution: l’entrave au Congrès.)

Les démocrates font face à un dilemme

Un problème majeur pour les démocrates du Sénat qui prennent des décisions concernant le procès est que la question de savoir si Trump sera condamné ne leur appartient pas. Si les 50 démocrates votaient pour condamner Trump, 17 républicains devraient les rejoindre, sinon Trump serait simplement acquitté à nouveau.

Donc, pour décider comment structurer ce procès – en particulier combien de temps y consacrer par rapport aux autres priorités de Biden, s’il faut convoquer des témoins pour témoigner et combien ils devraient travailler avec McConnell pour le façonner – les démocrates doivent également se décider. sur ce qu’ils essaient vraiment de réaliser ici.

C’est-à-dire: est-ce que condamner Trump est une possibilité réelle ou une chimère?

Parce que si la conviction est réellement sur la table, cela aurait des conséquences énormes pour la démocratie américaine, en raison de la perspective de disqualifier Trump de se présenter à nouveau à la présidence en 2024. qu’il constitue personnellement une menace majeure pour le fonctionnement de notre système électoral. Et s’il peut sembler battu et discrédité maintenant, il reste assez populaire parmi les électeurs républicains et un retour politique pour lui est une réelle possibilité.

Dans les jours qui ont suivi la prise du Capitole, diverses histoires anonymes sont apparues suggérant que McConnell et d’autres républicains du Sénat étaient vraiment prêts à condamner Trump. Mais bien sûr, toute personne familière avec la conduite des républicains du Sénat ces dernières années est consciente qu’ils ont tendance à trouver leur chemin pour rester avec le président Trump. Peu de personnes étaient disposées à parler aussi hardiment en public, et à la Chambre, seuls 10 des 207 républicains présents ont voté pour destituer Trump.

Comme on pouvait s’y attendre, vendredi, Manu Raju, Ted Barrett et Jeremy Bird de CNN ont rapporté que, d’après leurs entretiens avec plus d’une douzaine de républicains du Sénat, «seule une poignée» à la conférence du GOP «risquent vraiment de se retourner pour condamner l’ancien président. . » Plusieurs qui hésitent à défendre carrément la conduite post-électorale de Trump se sont accrochés à l’argument selon lequel il est inconstitutionnel de tenir un procès en destitution pour un ancien président. (Comme l’écrit Ian Millhiser, il n’y a pas vraiment de réponse claire à cette question, mais c’est une esquive pratique pour les républicains qui cherchent à dissimuler leur défense de Trump dans un principe constitutionnel supposé nouvellement découvert.) Dans tous les cas, pour que la condamnation réussisse, les démocrates aurait besoin de beaucoup plus qu’une poignée.

Si le procès de destitution est déjà dirigé vers un certain acquittement, cela ne changera peut-être pas la façon dont les démocrates espèrent structurer le procès – ils voudront sûrement essayer de faire valoir des arguments solides malgré tout. Mais cela affecterait certainement leurs décisions quant au temps qu’ils veulent y consacrer. La tradition récente a été que, même si le Sénat tient un procès de destitution présidentielle, il met toutes les autres affaires de côté – ce qui signifie que toutes les confirmations et toutes les lois seraient interrompues. Les démocrates ont lancé une mise en accusation d’une demi-journée, des affaires ordinaires d’une demi-journée, mais on ne sait pas si cela passerait par le bureau du parlementaire du Sénat, et même cela réduirait leur capacité à poursuivre le programme législatif de Biden.

C’est peut-être pourquoi Schumer a déjà suggéré qu’il ne voulait pas passer trop de temps sur le procès. Parce que si cela ressemble au dernier procès de destitution de Trump, peu de choses se passent là-bas ne changeront d’avis aucun sénateur.