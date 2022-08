Quelle est la prochaine étape de l’enquête Trump du procureur général de New York ?

Avec cette menace en main, les avocats de Mme James pourraient utiliser le refus de M. Trump de répondre aux questions comme levier dans les pourparlers de règlement.

Mme James chercherait très probablement un règlement qui comprendrait une sanction financière pour M. Trump et qui obligerait peut-être son entreprise à adopter des changements dans son mode de fonctionnement. Et un accord de règlement accuserait très probablement M. Trump et sa société d’actes répréhensibles importants, notamment l’inflation frauduleuse de la valeur de ses clubs de golf, hôtels et autres propriétés sur les états financiers qu’il a fournis aux banques dans l’espoir d’obtenir des prêts.

Mme James a révélé dans un dossier judiciaire cette année que le cabinet comptable de longue date de M. Trump, qui a compilé ces déclarations, avait rompu les liens avec lui. L’entreprise, Mazars, a essentiellement rétracté près d’une décennie des états financiers de M. Trump.

En cherchant à repousser une poursuite de Mme James, les avocats de M. Trump sont plus susceptibles de faire valoir que l’évaluation de l’immobilier est un processus subjectif et que son entreprise a simplement estimé la valeur de ses propriétés, sans avoir l’intention de la gonfler artificiellement.