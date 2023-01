Quelle est la prochaine étape de la fermeture de St. Margaret’s-Pérou? Les responsables décrivent 6 prochaines étapes – Shaw Local

St. Margaret’s Health a annoncé vendredi après-midi qu’elle fermait son hôpital péruvien, à compter de 7 heures du matin le samedi 28 janvier.

L’hôpital n’aura plus de couverture médicale pour les urgentologues. Pour qu’un hôpital puisse fonctionner légalement dans l’Illinois, il doit disposer d’une salle d’urgence ouverte et entièrement équipée.

Tim Muntz, président et chef de la direction de St. Margaret, et Terry Judd, président du conseil d’administration de l’hôpital, ont envoyé vendredi une lettre aux employés et au personnel décrivant la suite.

Les responsables ont déclaré qu’ils informeraient le département de la santé publique de l’Illinois de la fermeture temporaire de l’hôpital péruvien.

Les responsables ont également déclaré qu’ils contacteraient tous les patients programmés de St. Margaret’s-Pérou et déplaceraient leurs rendez-vous à St. Margaret’s-Spring Valley, qui restera ouvert.

Les services hospitaliers du Pérou fournissant les soins intensifs, la médecine-chirurgie / pédiatrie, toutes les chirurgies, les urgences, les laboratoires, les rayons X et d’autres services hospitaliers ambulatoires seront transférés à Spring Valley.

Les responsables informeront les fournisseurs EMS de la fermeture et dirigeront tous les transports d’urgence vers St. Margaret’s-Spring Valley, à compter du jeudi 26 janvier.

Des dispositions seront prises pour que les accouchements en obstétrique soient offerts dans les hôpitaux d’Ottawa, de Pontiac et de Morris. L’unité d’obstétrique ferme.

Les responsables ont déclaré qu’ils poursuivraient leurs efforts pour convertir le Pérou en un hôpital d’urgence rural. L’espoir est de le rouvrir en tant qu’hôpital d’urgence rural, une désignation qui ouvre St. Margaret’s à des fonds extérieurs, mais qui nécessite des modifications réglementaires de Springfield. Les autorités encouragent les résidents à contacter les législateurs locaux et à demander leur aide pour l’adoption immédiate des règles relatives aux hôpitaux régionaux d’urgence.

Les responsables ont déclaré que les employés de l’hôpital St. Margaret’s-Pérou devraient se rendre sur le site de l’emploi et postuler pour des postes vacants et affichés.