Quelle est la prochaine étape dans l’espace en 2023

Dans le système solaire

Les lunes de la plus grande planète du système solaire sont également à l’ordre du jour l’année prochaine. Avril 2023 verra un nouvelle mission captivante lancement de l’Agence spatiale européenne (ESA) appelé JUICE, pour “Jupiter Icy Moons Explorer”. Prévu pour arriver en orbite autour de Jupiter en 2031, le vaisseau spatial effectuera des études détaillées des lunes joviennes Ganymède, Callisto et Europe, dont on pense qu’elles abritent des océans qui pourraient contenir de la vie sous leurs surfaces glacées.

“C’est la première mission qui se concentre fondamentalement sur les lunes glacées”, déclare Mark McCaughrean, conseiller principal pour la science et l’exploration à l’ESA. “Nous savons maintenant que ces lunes glacées ont des océans d’eau très profonde, et elles pourraient avoir les conditions pour que la vie se développe.”

JUICE cartographiera ces océans avec des instruments radar, mais McCaughrean dit qu’il sera également en mesure de rechercher d’éventuelles biosignatures à la surface de la glace d’Europe, qui pourraient pleuvoir à partir de panaches éjectés dans l’espace depuis son océan souterrain.

Plus tard en 2023, l’ESA devrait assister au lancement d’une autre mission majeure : son télescope Euclid, qui a été passé d’une fusée russe à une fusée SpaceX Falcon 9 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le télescope sondera “l’univers sombre”, en observant des milliards de galaxies sur un tiers du ciel pour mieux comprendre la matière noire et l’énergie noire dans le cosmos.

En octobre, la NASA devrait lancer sa propre mission scientifique importante lorsque Psyché prend son envol après un retard à partir de 2022. Le vaisseau spatial se dirigera vers 16 Psyché, un astéroïde inhabituel riche en métaux qui n’a jamais été vu de près.

Un certain nombre d’autres développements intrigants sont attendus en 2023. La mission OSIRIS-REx de la NASA devrait revenir sur Terre en septembre avec des morceaux d’un astéroïde appelé Bennu, qui pourrait offrir nouvel aperçu dans la structure et la formation du système solaire. Amazon vise à envoyer les premiers satellites pour le projet Kuiper au début de 2023, le début d’un réseau de communication en orbite de 3 000 satellites qui, espère-t-il, rivalisera avec la constellation Starlink de SpaceX. Et plusieurs nouvelles fusées sont sur le point d’être lancées, notamment la fusée Vulcan Centaur de United Launch Alliance (elle transportera l’atterrisseur lunaire d’Astrobotic et certains des satellites d’Amazon) et peut-être la grande fusée New Glenn de Blue Origin. Les deux sont des fusées lourdes qui pourraient emmener de nombreux satellites dans l’espace.

« Il y a une énorme quantité d’activités », dit Cowart. “Je suis très excité à propos de cette année.”

Cette histoire fait partie de la série What’s Next de MIT Technology Review, où nous examinons les industries, les tendances et les technologies pour vous faire savoir à quoi vous attendre au cours de l’année à venir.