Quelle est la prochaine étape dans l’affaire Georgia RICO de Trump, expliquée par un expert

Si vous avez prêté attention à l’actualité ces cinq derniers mois, vous avez peut-être remarqué que l’ancien président Donald Trump a quelques ennuis juridiques. Il fait désormais face à quatre actes d’accusation, allant de violations du financement de campagne à la manipulation inappropriée d’informations classifiées en passant par la tentative de vol des élections de 2020.

Ses accusations les plus récentes proviennent de l’État de Géorgie, où la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, a déployé l’une de ses lois préférées : la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues, ou RICO. Willis a utilisé les accusations de RICO dans deux autres affaires très médiatisées : l’une concernant les enseignants d’Atlanta et les résultats des tests, et l’autre impliquant le collectif de rap Young Stoner Life (YSL) basé à Atlanta.

Trump a été inculpé aux côtés de 18 autres coaccusés pour avoir tenté d’annuler les résultats des élections de 2020 en Géorgie, notamment en tentant de rassembler une fausse liste d’électeurs géorgiens et en sollicitant une « violation du serment par un agent public ».

David Sklansky, professeur à la faculté de droit de Stanford et expert en droit pénal et en procédure pénale, note que la loi géorgienne RICO couvre un champ d’application plus large que son homologue fédérale. « C’est important car cela signifie que de nombreux crimes spécifiques à la Géorgie peuvent faire partie de cet acte d’accusation », dit-il. « Les actes sous-jacents accusés dans cette affaire comprennent des infractions qui semblent étroitement adaptées précisément à des circonstances telles que celles qui se seraient produites ici. »

Dans cet épisode de Les mauvaises herbesnous nous asseyons avec Sklansky pour discuter de l’histoire des lois RICO, de la manière dont elles s’appliquent à cette affaire et de ce que tout cela pourrait signifier pour l’avenir de la démocratie.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de notre conversation, édité pour plus de longueur et de clarté. Vous pouvez écouter Les mauvaises herbes sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher ou partout où vous obtenez des podcasts.

Colline Jonquilyn

Il y a beaucoup de hypothèses en ce moment, et c’est parce qu’il s’agit d’une affaire gigantesque avec des implications très graves. Mais avant d’aborder ce que pourrait signifier ce verdict de culpabilité, je veux parler de logistique. Allons-nous voir ce procès avoir lieu lors de la primaire, ou est-ce que les choses vont bouger ?

David Sklansky

Je serai surpris si cette affaire peut être jugée aussi rapidement que le procureur. [Fani Willis] dit qu’elle veut que l’affaire soit jugée. Elle a dit qu’elle aimerait voir une date de procès dans les six mois. Mais je pense qu’avec 19 accusés, c’est vraiment exagéré. Dans l’affaire des éducateurs d’Atlanta que Willis a jugée en vertu de la loi géorgienne RICO, il a fallu un an et demi pour arriver au procès après l’acte d’accusation.

L’affaire YSL est toujours en cours de sélection du jury, qui a débuté en janvier. Et aucune de ces affaires ne présente certaines des complexités supplémentaires de cette affaire. Aucune de ces affaires, par exemple, n’impliquera des efforts pour renvoyer l’affaire devant la Cour fédérale, ce qui est le cas dans cette affaire.

Mark Meadows, l’un des coaccusés de Trump, a déjà déclaré qu’il souhaitait que son affaire soit portée devant un tribunal fédéral. D’autres accusés, dont Trump, pourraient se joindre à cette demande, ce qui complique encore davantage la situation. Et puis nous avons la complication que les accusés dans cette affaire, y compris Trump, ont des complications juridiques ailleurs.

Je pense que chacune de ces affaires comporte ses propres défis, mais surtout avec 19 accusés et l’éventail de questions juridiques que soulève l’affaire Géorgie, un procès qui s’ouvrira dans six mois me semble ambitieux.

Colline Jonquilyn

Je suis heureux que vous ayez mentionné la demande de Mark Meadows. Je veux en savoir plus. Pas seulement les résultats, mais qu’arriverait-il à cette affaire si elle passait de la Géorgie à une affaire fédérale ?

David Sklansky

Je ne pense pas qu’il soit clair que cela signifierait qu’une condamnation serait sujette à la grâce présidentielle. En fait, je pense que cela ne ferait probablement pas l’objet d’une grâce présidentielle.

Colline Jonquilyn

Même si l’affaire est portée devant la Cour fédérale ?

David Sklansky

Oui, parce que si l’affaire est transférée devant la Cour fédérale, ce sera toujours un procès pour crimes d’État. La seule chose qui change, c’est la salle d’audience où se déroule l’affaire et les règles de procédure qui s’y rattachent. Ainsi, si l’affaire est portée devant un tribunal fédéral, les règles fédérales de procédure pénale sont appliquées, les règles fédérales de preuve sont appliquées et le jury est choisi dans la zone couverte par le tribunal fédéral, qui serait le plus grand comté de Fulton.

Ainsi, un avantage possible pour un accusé comme Meadows en déplaçant l’affaire devant la Cour fédérale est que le groupe de jurés changera et que vous pourriez obtenir un groupe de jurés plus favorable. Un autre avantage possible est que ses avocats peuvent estimer qu’un tribunal fédéral est un lieu plus convivial pour eux, car ils sont plus familiers avec les procédures fédérales que ne le seront les procureurs d’État. Je serai curieux de voir si Trump se joint à cette demande, car je pense que cela présente des avantages et des inconvénients pour Trump.

Pour Trump comme pour Meadows, cela peut signifier un groupe de jurés plus favorable, mais cela peut aussi signifier qu’une fois l’affaire déplacée, elle pourrait avancer plus rapidement, car les tribunaux fédéraux en général sont plus habitués aux affaires importantes et complexes. Et il n’est pas clair que Trump s’en sortirait mieux avec cette affaire devant un tribunal fédéral.

Néanmoins, s’il fallait parier, je parierais que ses avocats se joindront à cette demande. Et la raison en est que c’est encore un autre facteur qui pourrait ralentir les choses, du moins à court terme.

Colline Jonquilyn

Je pense que le truc du jury est très intéressant parce que le comté de Fulton est bleu vif. J’écoutais nos collègues de Aujourd’hui, expliqué, et ils ont fait un épisode merveilleux lorsque la nouvelle a été annoncée. La Géorgie en général est fatiguée de Trump.

David Sklansky

Il est difficile de savoir comment cela se déroulerait dans une affaire pénale, mais cela pourrait bien signifier que le plus grand nombre de jurés ne finirait pas par aider Trump ou aucun des autres accusés, car il y a beaucoup de républicains en Géorgie qui semblent en avoir marre et fini avec les efforts visant à annuler les résultats de leurs élections et à s’immiscer dans la gouvernance de leur État.

Colline Jonquilyn

Alors, la possibilité de déplacer cette affaire du comté de Fulton vers un tribunal fédéral signifierait-elle que la durée de prison obligatoire changerait ? Qu’est-ce que cela signifie en termes de détermination de la peine ?

David Sklansky

Cela ne change rien en termes de détermination de la peine, car cela signifierait que les règles de procédure seraient les règles fédérales et non celles des États. Mais le droit matériel qui serait appliqué – les interdictions pénales, les dispositions relatives à la détermination des peines – seraient tous des lois géorgiennes.

Ce qui, je le sais, semble étrange. Vous penseriez : « Eh bien, si tout cela relève de la loi géorgienne, pourquoi voudriez-vous le soumettre à un tribunal fédéral ? » Et cela pourrait ne pas être porté devant un tribunal fédéral, précisément parce que les procès des États sont généralement traités par les tribunaux des États.

Ce qui complique les choses ici, c’est qu’il existe une loi fédérale qui stipule que les accusés criminels ont le droit de déplacer leur procès du tribunal d’État au tribunal fédéral s’ils disposent d’une défense plausible centrée sur leurs responsabilités fédérales. Et c’est ce que dit Meadows. Meadows dit : « Écoutez, ma défense est que je poursuivais simplement mes fonctions et que je faisais mon travail en tant que chef de cabinet du président. » Le tribunal fédéral de district devra décider s’il existe réellement ici une défense plausible qui découle de la position fédérale qu’avait Meadows à l’époque. Et si Trump se joint à cette demande, la problématique sera la même en ce qui concerne Trump.

Colline Jonquilyn

Le tribunal fédéral serait-il toujours en Géorgie ou serait-il comme ailleurs ?

David Sklansky

Ce serait probablement en Géorgie. Je veux dire, vous pourriez éventuellement déplacer le procès hors de l’État, mais cela n’est généralement pas fait et je doute que cela se fasse ici.

Colline Jonquilyn

Nous avons donc déjà établi qu’il s’agit de l’un des deux cas RICO en Géorgie que j’ai à l’œil. L’autre affaire est l’affaire YSL, et nous avons vu dans cette affaire des gens conclure des accords de plaidoyer. Allons-nous voir cela dans cet autre cas ?

David Sklansky

Je pense que vous verrez des accords de plaidoyer. Avec 19 accusés, les chances qu’ils décident tous d’être jugés sont faibles et cela ne s’est pas produit dans les autres affaires où Willis a inculpé de nombreux accusés. C’est juste la loi des nombres : quand autant de personnes sont impliquées ; il est peu probable qu’ils décident tous de partager leur sort avec le principal accusé dans cette affaire. D’autant plus que même si Trump remporte les élections, il ne sera en mesure de gracier aucun d’entre eux.

Colline Jonquilyn

Je suis vraiment curieux de connaître votre opinion sur cette affaire dans son ensemble. Qu’est-ce que cela nous apprend sur notre système judiciaire, notre politique et l’état actuel de notre démocratie ?

David Sklansky

Eh bien, le jury n’est pas encore élu, pourrait-on dire, car je pense que Donald Trump met la démocratie américaine à l’épreuve de toutes sortes de manières. L’une des façons dont il met cela à l’épreuve est de faire pression pour voir si notre système juridique peut faire face aux types de violations flagrantes de l’État de droit dans lesquelles Donald Trump se livre depuis des années. Et nous n’avons jamais eu un président qui ait essayé de rejeter les résultats de l’élection au cours de laquelle il a été démis de ses fonctions en manipulant le collège électoral, en constituant de faux groupes d’électeurs, en faisant pression sur le vice-président pour qu’il viole son serment, et faire pression sur un secrétaire d’État pour qu’il viole son serment. Il n’est donc pas certain que notre système juridique et notre démocratie soient à la hauteur de ces défis. Je pense que les actes d’accusation sont une bonne nouvelle dans le sens où ils suggèrent que notre système est au moins suffisamment sain pour que ces accusations soient déposées et qu’elles puissent commencer à être jugées. Mais il reste à voir si le système sera suffisamment solide pour les traduire en justice. Je pense qu’ils le seront, mais nous devrons voir.