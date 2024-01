Quelle est la prochaine étape après l’inculpation d’Alec Baldwin par le grand jury pour une fusillade mortelle sur le plateau

SANTA FE, NM (AP) — Alec Baldwin fait à nouveau face à une accusation d’homicide involontaire après qu’un grand jury a inculpé l’acteur en lien avec la fusillade mortelle en 2021 d’un directeur de la photographie sur le tournage d’un western au Nouveau-Mexique.

L’acteur principal et coproducteur de “Rust”, Baldwin a pointé une arme sur la directrice de la photographie Halyna Hutchins lors d’une répétition sur un plateau de tournage à l’extérieur de Santa Fe lorsque l’arme a explosé, la tuant et blessant le réalisateur Joel Souza.

EN SAVOIR PLUS: Le Nouveau-Mexique inflige une amende à la société de production « Rust » pour « dangers évidents » lors de la fusillade mortelle du directeur de la photographie

Une nouvelle analyse de l’arme a ouvert la voie aux procureurs pour relancer l’affaire, après avoir rejeté l’accusation d’homicide involontaire l’année dernière. Un nouvel acte d’accusation d’une page rendu vendredi par le grand jury allègue que Baldwin a causé la mort de Hutchins – soit par négligence, soit par « mépris total ou indifférence » pour la sécurité.

Les avocats de la défense de Baldwin indiquent qu’ils combattront cette accusation, qui entraîne une peine de prison pouvant aller jusqu’à 18 mois.

Voici quelques choses à savoir sur l’affaire.

Prochaines étapes

Baldwin peut plaider officiellement avec ou sans mise en accusation devant le tribunal, déclenchant ainsi les préparatifs du procès.

L’acte d’accusation offre aux procureurs deux normes alternatives pour l’accusation d’homicide involontaire contre Baldwin. L’une d’elles serait fondée sur l’usage négligent d’une arme à feu.

Baldwin a déclaré qu’il avait retiré le marteau de l’arme, mais pas la gâchette, et que l’arme avait tiré. Mais une analyse récente de l’arme utilisée par Baldwin par Lucien et Michael Haag du Forensic Science Services en Arizona a conclu que “la gâchette devait être tirée ou enfoncée suffisamment pour libérer le chien complètement armé ou rétracté du revolver pour preuves”. Michael Haag a témoigné devant le grand jury cette semaine en tant que témoin, selon le nouvel acte d’accusation.

EN SAVOIR PLUS: Alec Baldwin à ABC à propos du tournage : “Je n’ai pas appuyé sur la gâchette”

Un rapport antérieur du FBI sur l’analyse de l’arme par l’agence a révélé que, comme c’est souvent le cas avec les armes à feu de cette conception, elle pourrait exploser sans appuyer sur la gâchette si la force était appliquée sur un marteau non armé, par exemple en laissant tomber l’arme. L’arme s’est finalement cassée lors des tests.

Une deuxième alternative pour les procureurs est de prouver hors de tout doute raisonnable que Baldwin a causé la mort de Hutchins sans la prudence ou la « circonspection », également définie comme « un acte commis avec un mépris total ou une indifférence à l’égard de la sécurité d’autrui ».

Baldwin en tant que coproducteur

Les procureurs ont refusé de répondre aux questions vendredi après avoir passé environ une journée et demie à présenter leur cas au grand jury.

L’avocat de la défense et ancien procureur basé à Santa Fe, John Day, qui n’est pas lié à l’affaire, estime que l’acte d’accusation donne aux procureurs une opportunité possible de répondre aux obligations de sécurité de Baldwin en tant que coproducteur.

“Nous ne savons pas exactement quelle est leur théorie”, a déclaré Day. “Il se pourrait qu’ils incluent son rôle de PDG de la production… ne pas avoir un lieu de travail sûr et quelqu’un meurt et vous êtes au sommet de la pyramide.”

La société Rust Movie Productions a payé une amende de 100 000 $ aux organismes de réglementation de la sécurité sur le lieu de travail à la suite d’un récit cinglant de défaillances en matière de sécurité en violation des protocoles standards de l’industrie, notamment un témoignage selon lequel les directeurs de production n’ont pris que peu ou pas de mesures pour remédier à deux ratés d’allumage sur le plateau avant la fusillade mortelle.

Deux essais liés

Par ailleurs, les procureurs spéciaux Kari Morrissey et Jason Lewis se préparent pour un procès en février contre l’armurier “Rust” Hannah Gutierrez-Reed, qui a plaidé non coupable d’homicide involontaire et de falsification de preuves dans cette affaire.

Ce procès se déroulera probablement de manière indépendante – et pourrait donner aux avocats de Baldwin un aperçu des stratégies de poursuite et des témoignages de témoins clés qui sont susceptibles de témoigner également dans la procédure contre Baldwin.

“Ses avocats suivront certainement de près le procès de l’armurier”, a déclaré Kate Mangels, avocate du secteur du divertissement et avocate de la défense basée à Los Angeles, qui n’est pas impliquée dans l’affaire. “Cela pourrait offrir un aperçu de l’approche de l’accusation et des témoignages potentiels.”

Le cas de Baldwin a été confié au juge T. Glenn Ellington du tribunal de district de l’État de Santa Fe, spécialiste des affaires pénales. L’affaire Gutierrez-Reed est supervisée par un autre juge.

“Nous attendons avec impatience notre journée au tribunal”, ont déclaré Luke Nikas et Alex Spiro, avocats de la défense de Baldwin.

Témoins potentiels

Deux des témoins vus au palais de justice comprenaient des membres de l’équipe – l’un qui était présent lorsque le coup mortel a été tiré et un autre qui avait quitté le plateau la veille pour des raisons de sécurité.

Le directeur adjoint et coordonnateur de la sécurité de « Rust », David Halls, n’a pas contesté la manipulation dangereuse d’une arme à feu en mars dernier et a été condamné à six mois de probation avec sursis. Il a accepté de coopérer à l’enquête sur la fusillade.

De nouveaux documents déposés vendredi indiquent que Sarah Zachry, accessoiriste de “Rust”, a signé un accord de coopération avec des procureurs spéciaux en échange de clémence. Zachry a travaillé en étroite collaboration pour sécuriser les armes et les munitions sur le plateau avec Gutierrez-Reed.

Mangels a déclaré qu’un acte d’accusation par un grand jury ne constitue en aucun cas une garantie que les procureurs l’emporteront au procès.

“Le simple fait d’obtenir un acte d’accusation d’un grand jury ne signifie en aucun cas que l’accusation dispose d’un dossier irréfutable ou même d’un dossier solide”, a-t-elle déclaré.