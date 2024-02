Quelle est la prochaine étape après le vote de la Chambre pour destituer le secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas

Il s’agissait de la deuxième tentative des républicains de la Chambre des représentants de destituer Mayorkas, après l’échec de peu d’un vote similaire la semaine dernière. Les démocrates et certains universitaires ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la destitution – l’outil le plus sérieux prévu par la Constitution américaine pour maîtriser un agent public – soit utilisée comme une arme partisane.

Mardi, les Républicains de la Chambre ont voté la destitution de Mayorkas pour « refus délibéré et systémique de se conformer à la loi » et « abus de confiance du public » liés à sa gestion de l’immigration et de la sécurité à la frontière américano-mexicaine. Tous les démocrates présents se sont opposés à cette décision – ainsi que les représentants républicains Mike Gallagher (Wisconsin), Ken Buck (Colorado) et Tom McClintock (Californie), qui ont également voté contre la tentative de la semaine dernière, affirmant que l’affaire ne répondait pas aux critères. pour mise en accusation.