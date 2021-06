Quelle est la probabilité qu’un astéroïde s’écrase sur Terre ? Voici ce que les agences spatiales prédisent

Le 30 juin est marqué comme la journée des astéroïdes, qui est la journée sanctionnée par les Nations Unies de sensibilisation du public aux risques d’impacts d’astéroïdes. Les astéroïdes sont des objets rocheux qui orbitent autour du Soleil tout comme les planètes, mais plusieurs caractéristiques les distinguent. La plupart des astéroïdes du système solaire se trouvent dans la ceinture d’astéroïdes principale, qui est une région située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Cependant, il y a des moments où la nouvelle d’un astéroïde égaré volant vers la terre arrive. Il y a eu des moments où un astéroïde a effectivement frappé la planète et a entraîné des séquelles importantes comme l’extinction des dinosaures qui est supposée s’être produite en raison à un tel événement.

Selon l’Agence spatiale européenne, les astéroïdes qui pénètrent parfois dans l’atmosphère terrestre et frappent le sol, comme l’événement de Tcheliabinsk en 2013, peuvent créer des explosions aériennes explosives, avec des ondes de choc qui peuvent briser le verre, endommager les bâtiments et blesser quiconque se trouve à proximité.

Alors, à quelle fréquence un astéroïde peut-il frapper la terre ?

Selon la NASA, en raison du rapport de notre système solaire par rapport à la taille de la Terre, ce qui réduit considérablement les chances qu’il soit touché par un astéroïde. Cependant, il y a encore des chances qu’un tel événement ait lieu. Nasa a également mentionné que même si la plupart des astéroïdes du système solaire sont situés dans la ceinture d’astéroïdes, ils ont réussi à envoyer des vaisseaux spatiaux comme Voyager I et II, entre autres, à travers cette ceinture sans aucun problème. La mission a été possible grâce à l’espace vide présent dans la ceinture, a expliqué la NASA. L’agence spatiale américaine surveille également toute collision possible d’astéroïdes à l’aide de sa technologie. Au cas où les astronomes trouveraient un tel objet, ils auraient amplement le temps de suivre et de mesurer son orbite avec précision, ce qui donnerait aux scientifiques le temps de planifier un système pour le dévier de sa trajectoire orbitale actuelle, a déclaré la NASA.

Un exemple récent de la façon dont les scientifiques calculent le risque d’une éventuelle collision d’astéroïdes s’est produit le mois dernier. La NASA a souligné que l’astéroïde 99942 Apophis avait été identifié comme l’un des astéroïdes les plus dangereux qui pourraient avoir un impact sur la Terre après sa découverte en 2004. Cependant, cette évaluation d’impact a changé à mesure que les astronomes suivaient Apophis et que son orbite était claire. À l’aide d’une nouvelle campagne d’observation radar combinée à une analyse précise de l’orbite, les astronomes ont conclu qu’il n’y avait aucun risque qu’Apophis ait un impact sur notre planète avant au moins un siècle.

