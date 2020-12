Le premier vaccin a peut-être été administré, mais la menace de la maladie reste toujours aussi réelle au début de cette année.

Même si les entreprises et les magasins s’ouvrent, la menace reste aussi réelle que jamais – et maintenant un outil quelque peu morbide vous permettra de calculer votre probabilité de mourir si vous attrapez Covid-19.

Des chercheurs, dont un d’origine indienne, ont mis au point un nouveau calculateur en ligne pour estimer le risque individuel et communautaire de mourir Covid-19 .

L’étude, publiée dans la revue Médecine de la nature, a révélé que le calculateur sera utile aux autorités de santé publique pour évaluer les risques de mortalité dans différentes communautés et pour hiérarchiser certains groupes pour la vaccination Covid-19 les vaccins deviennent disponibles.

L’algorithme sous-jacent à la calculatrice utilise les informations des grandes études existantes pour estimer le risque de Covid-19 la mortalité des individus en fonction de l’âge, du sexe, des facteurs sociodémographiques et de divers problèmes de santé.

Les estimations de risque s’appliquent aux individus de la population générale qui ne sont actuellement pas infectés et saisissent les facteurs associés à la fois aux risques d’infection future et aux complications après l’infection.

« Notre calculateur représente une approche plus quantitative et devrait compléter d’autres directives qualitatives proposées pour déterminer les risques individuels et communautaires et attribuer les vaccins », a déclaré l’auteur principal de l’étude Nilanjan Chatterjee de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health aux États-Unis.

Le calculateur basé sur le modèle est disponible en ligne pour les responsables de la santé publique et les personnes intéressées.

Il permet à un utilisateur de déterminer le risque individuel en fonction de facteurs tels que l’âge, le sexe, la race / origine ethnique et les antécédents médicaux et peut être utilisé pour définir le risque pour un groupe, comme pour une communauté, une entreprise ou une université particulière, en fonction du mélange de facteurs pertinents qui définissent le groupe.

Dans leur article, l’équipe de recherche a utilisé sa calculatrice pour décrire la distribution des risques pour l’ensemble de la population américaine, montrant, par exemple, qu’environ 4% seulement de la population à haut risque – définie comme un risque cinq fois plus élevé que la moyenne américaine – – devrait contribuer à près de 50% du total des décès.

Les chercheurs ont également montré que le risque au niveau de la population varie considérablement d’une ville à l’autre et d’un comté à l’autre.

« Par exemple, le pourcentage de la population adulte dépassant le seuil de risque quintuple varie de 0,4% à Layton, Utah, à 10,7% à Detroit, Michigan », a déclaré Chatterjee.

Le calculateur permet aux utilisateurs de calculer le risque de mortalité des individus en combinant les informations sur les facteurs au niveau individuel avec la dynamique pandémique au niveau de la communauté, disponible à partir d’une grande variété de modèles de prévision.

Ainsi, lorsqu’une grande vague d’infections frappe une population, les estimations de risque pour les individus augmenteront dans cette communauté.

Actuellement, l’outil est mis à jour chaque semaine pour incorporer des informations sur la dynamique de la pandémie au niveau des États.

Ce n’est pas le seul outil d’estimation de votre Covid-19 risque. Auparavant, en novembre, un outil permettait aux gens d’évaluer le risque d’assister à des rassemblements là où ils vivent en utilisant des données d’infection en temps réel.

En savoir plus: Vous vous rendez à un rassemblement social limité? Cet outil vous permet de calculer le risque de Covid-19 Infection

Si vous vous retrouviez aujourd’hui dans un groupe de dix personnes dans la capitale américaine Washington, le risque qu’une personne a Covid-19 serait de 18 pour cent. Le chiffre équivalent à Paris est de 32%.

Il estime la probabilité qu’au moins un Covid-19 une personne positive sera présente à un événement donné dans un district ou un comté donné, après que l’utilisateur a saisi la taille du rassemblement à l’aide d’un outil de diapositives.

(Avec les contributions d’IANS)