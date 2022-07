Quelle est la probabilité que le mauvais temps interrompe votre Internet domestique ?

En tant que natif de Caroline du Nord, je me suis familiarisé avec les fréquentes tempêtes estivales qui semblent sortir de nulle part. Et bien que j’adore ouvrir mes fenêtres pour me laisser aller à l’odeur de la pluie ou me pelotonner avec un bon livre quand il fait couvert, le temps pluvieux n’est pas idéal s’il provoque une panne d’Internet.

Il est vrai que des conditions météorologiques extrêmes telles que des pluies torrentielles, des vents violents, des conditions hivernales et même une forte couverture nuageuse peuvent interférer avec votre service Interneten fonction de la type de connexion internet vous avez. Internet par satellite sont les plus vulnérables aux interruptions de service dues aux conditions météorologiques, mais ceux qui disposent d’un Internet domestique 5G connexion peut également rencontrer des problèmes Internet liés à la météo. Câble, ADSL et internet fibre les connexions sont beaucoup plus fiables. Cependant, une tempête particulièrement violente avec le potentiel de couper l’électricité – comme un ouragan – pourrait affecter le Internet dans votre région et dans votre maison.

Avant qu’une panne d’Internet ne pleuve sur votre parade, il est important de savoir à quoi vous attendre de votre service avant le mauvais temps imminent, et quelles mesures préventives ou contre-mesures vous pouvez prendre pour réduire les risques de problèmes.

Internet par satellite est le plus vulnérable

Il n’est peut-être pas surprenant que vous soyez plus susceptible de rencontrer des interruptions de service dues à la pluie, à la neige et à la glace, à une couverture nuageuse épaisse, etc. Internet par satellite.

Les signaux satellites doivent parcourir une assez longue distance pour aller du satellite en orbite – qui vole souvent à environ 22 000 miles ou plus au-dessus du sol – jusqu’à votre domicile. Tout obstacle en cours de route, comme les précipitations ou une couverture nuageuse épaisse et les gouttelettes d’eau dispersant le signal qui les accompagnent, peut perturber votre service Internet.

Non seulement cela, mais le plat lui-même peut s’enliser avec de la neige et de la glace, ce qui, bien que moins susceptible de causer des problèmes que de fortes pluies ou une couverture nuageuse, peut toujours affecter votre service.

John Kim/Crumpe



Les fortes pluies et la couverture nuageuse sont la kryptonite du satellite

L’installation d’un pare-pluie ou de quelque chose pour protéger votre antenne parabolique peut sembler une solution simple pour éviter les pannes temporaires, mais il est malheureusement peu probable qu’elle aide.

Étant donné que les signaux satellites doivent parcourir des kilomètres pour atteindre votre domicile, ils peuvent rencontrer des conditions perturbatrices de service n’importe où le long du chemin, pas seulement à proximité de votre parabole. C’est pourquoi vous pouvez rencontrer des pannes d’Internet liées aux conditions météorologiques, même s’il ne pleut pas ou qu’il n’y a pas de nuages ​​directement au-dessus de votre maison. C’est aussi pourquoi un pare-pluie n’aidera pas à prévenir les problèmes de connectivité. Si quoi que ce soit, l’installation d’une surface solide sur ou autour de votre parabole pourrait également bloquer le signal, ce qui peut entraîner encore plus d’interruptions de service.

Ainsi, en cas de panne d’Internet due à la pluie ou à la couverture nuageuse, vous ne pouvez pas faire grand-chose d’autre que d’attendre que cela passe et que le service reprenne. Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, cependant, car les fournisseurs de satellites ont apporté des améliorations ces dernières années pour minimiser l’effet du mauvais temps sur votre connexion Internet.

Améliorations de la conception et de la technologie par Hughes Net et Viasat, tels que des antennes paraboliques plus petites et plus élégantes et des signaux Internet plus puissants, ont contribué à réduire la vulnérabilité de l’Internet par satellite à la pluie et à la couverture nuageuse. Vous trouverez également une technologie satellite innovante avec Lien stellairequi comporte un conception de plat améliorée ainsi que la technologie des satellites en orbite basse pour aider à réduire les pannes dues aux conditions météorologiques. tout en améliorant considérablement les vitesses, la latence et les performances globales. Cela ne veut pas dire que les interruptions de service liées aux conditions météorologiques ne se produiront pas avec Internet par satellite ; ils ne sont tout simplement pas aussi courants qu’ils l’ont peut-être été dans le passé.

Getty Images



Mais tu peux faire quelque chose contre la neige et la glace

La pluie et les nuages ​​finiront par passer, mais la neige et la glace peuvent persister pendant des jours ou des semaines dans certaines régions. Une légère couche de neige ou une fine couche de glace n’aura probablement que peu ou pas d’effet sur votre service Internet, mais une accumulation importante d’un pouce ou plus (ici dans le Sud, un pouce est en effet important) pourrait causer un problème.

Lorsque la neige ou la glace s’accumule sur votre antenne parabolique et affecte votre service Internet, vous pourrez peut-être l’enlever vous-même, à condition que vous puissiez le faire en toute sécurité. Il n’est pas rare que des antennes paraboliques s’installent sur un toit, une rampe de pont ou un autre endroit difficile à atteindre, ce qui peut rendre l’accès et le nettoyage difficiles et dangereux, en particulier dans des conditions glaciales. N’essayez pas d’enlever la neige ou la glace de votre parabole si vous ne pouvez pas y accéder en toute sécurité.

Si vous pouvez atteindre votre plat en toute sécurité, essayez de retirer la neige à la main ou avec une brosse à poils doux, comme un balai à main. Soyez doux et essayez d’éviter de pousser ou de déplacer la parabole, car cela, même de quelques centimètres, peut faire tomber la parabole de sa position et réduire la qualité du signal ou même perdre le signal. De plus, vous voudrez éviter d’utiliser tout ce qui pourrait rayer la surface, comme un grattoir à pare-brise, pour éviter d’endommager la parabole.

En cas d’accumulation de glace, l’application d’un peu d’eau tiède résoudra généralement le problème. Pour de meilleurs résultats et pour éviter de déplacer le plat ou d’endommager les composants internes, utilisez un vaporisateur pour appliquer un léger jet d’eau tiède jusqu’à ce que la glace disparaisse ou que le service Internet revienne. Encore une fois, vous voudrez éviter d’utiliser tout ce qui pourrait endommager ou déplacer le plat, comme un grattoir à glace.

Les chauffe-plats ou les couvercles ne feront-ils pas le travail pour moi ?

On dit souvent qu’une once de prévention vaut mieux que guérir. Je ne sais pas si c’est tout à fait le cas avec les chauffe-antennes paraboliques et les couvercles, mais ils valent le coup.

Vous obtiendrez probablement les meilleurs résultats avec un chauffe-plat. Les plats Starlink sont livrés avec un radiateur intégré (pour le plus grand plaisir de chatons par temps froid qui pourraient être tentés de transformer votre plat en une oasis personnelle), mais vous pouvez également en acheter un en ligne pour HughesNet ou Viasat pour quelques centaines de dollars. Gardez à l’esprit qu’ils ajouteront également un peu à votre facture d’électricité, mais la plupart des appareils ont une jauge de température et s’allument automatiquement en cas de besoin pour éviter l’accumulation de neige et de glace, ce qui aide à réduire la consommation d’énergie.

Les couvercles d’antenne parabolique sont une option moins chère, mais ils sont généralement moins efficaces. Vous n’aurez aucun problème à trouver un couvre-plat pour moins de 50 $ en ligne, mais les résultats peuvent être de courte durée. Les couvercles de vaisselle peuvent accumuler de la saleté, de la poussière et du pollen, créant une surface idéale pour la neige et la glace, de sorte que vous pouvez toujours nettoyer votre vaisselle manuellement, même avec un couvercle de vaisselle.

Internet sans fil fixe et 5G ne sont pas totalement clairs

Les services Internet en direct comme l’Internet fixe sans fil et l’Internet domestique 5G sont susceptibles de subir bon nombre des mêmes interruptions de service que l’Internet par satellite, mais à plus petite échelle.

Avec les deux services, les signaux Internet parcourent des distances beaucoup plus courtes, généralement seulement cinq à 10 miles au maximum, il y a donc moins de chances de rencontrer du mauvais temps en cours de route. De plus, les tours fixes sans fil et cellulaires utilisées pour la 5G ne sont pas à des kilomètres au-dessus de la Terre, ce qui signifie qu’une couverture nuageuse importante ne devrait pas affecter le service.

Les fortes pluies, en revanche, peuvent être une autre affaire. L’Internet sans fil fixe fonctionne en diffusant des signaux Internet en ligne droite, ou en position fixe, entre la tour et votre maison. Tout ce qui interfère avec ce signal, comme une averse saisonnière, peut perturber le signal et donc votre connexion Internet.

La pluie est moins un problème avec les services Internet à domicile 5G comme T Mobile ou Verizon car, contrairement à l’internet sans fil fixe, la 5G fonctionne en envoyant des signaux dans toutes les directions. Même si certains signaux sont bloqués ou détournés en raison de la pluie ou des chutes de neige, d’autres sont toujours susceptibles d’atteindre votre équipement et de maintenir votre connexion Internet, même si le signal peut ne pas être aussi puissant.

La neige et la glace sont également moins préoccupantes avec la 5G car il n’y a pas de récepteur externe. Le service sans fil fixe, cependant, nécessite le montage d’une antenne parabolique ou d’un récepteur (bien que souvent beaucoup plus petit qu’une antenne parabolique) qui pourrait accumuler des précipitations gelées. Les radiateurs et les couvercles sont plus difficiles à trouver pour les équipements sans fil fixes, vous devrez donc peut-être supprimer manuellement toute accumulation si elle interfère avec votre connexion Internet.

Capture d’écran par Sarah Tew/CNET



Qu’en est-il du câble, de l’ADSL et de la fibre ?

Les lignes de câble, DSL et de fibre fonctionnent directement jusqu’à votre domicile, de sorte qu’elles ne sont pas aussi sensibles aux perturbations météorologiques que les méthodes de livraison en direct telles que le satellite, le sans fil fixe et la 5G. La pluie, la neige et la couverture nuageuse n’auront pas d’impact sur votre service Internet, à l’exception des cas extrêmes où une ligne est endommagée au fil du temps en raison de l’exposition.

La plus grande menace pour votre Internet par câble, DSL ou fibre par mauvais temps est une panne de courant. Une perte de courant dans votre maison rendra probablement votre modem et votre routeur inutilisables, ce qui signifie que, même si un signal Internet est toujours en cours d’exécution vers votre domicile, vous ne pourrez pas l’utiliser à moins que votre équipement ne dispose d’une batterie de secours.

Et si une panne de courant frappe votre fournisseur, vous risquez de ne pas avoir de chance. Les intempéries peuvent mettre hors service les serveurs ou les systèmes d’un fournisseur qui fournissent Internet, entraînant des pannes généralisées. Ainsi, même si l’électricité n’est pas coupée chez vous, le mauvais temps peut toujours affecter votre connexion Internet. Pire encore, vous ne pourrez rien faire d’autre que d’attendre que le service soit rétabli.

Il existe également une légère possibilité que des surtensions électriques interfèrent avec les signaux Internet par câble ou DSL, qui sont transportés par des câbles en cuivre hautement conducteurs, et affectent la qualité de votre connexion. Les chances que cela se produise sont plus élevées sur les anciens réseaux DSL que sur les nouveaux systèmes Internet par câble, mais le risque est encore relativement faible pour les deux types de services.

Comment la météo affecte votre FAQ Internet

Puis-je utiliser des sprays anti-intempéries sur mon antenne parabolique ? Il n’est pas recommandé d’utiliser tout type de revêtement chimique sur votre antenne parabolique, y compris les aérosols résistants aux intempéries ou imperméabilisants, les aérosols de cuisson (pour empêcher la neige de coller) ou tout autre produit non destiné à être utilisé sur une antenne parabolique. En plus d’endommager potentiellement la surface du plat, de nombreux sprays pourraient attirer la saleté, la poussière et le pollen, créant une surface plus sujette à l’accumulation de neige ou de glace.

Dois-je nettoyer mon antenne parabolique ? Le nettoyage de votre vaisselle n’est souvent pas nécessaire, sauf pour maintenir l’attrait extérieur. Comme mentionné ci-dessus, nettoyer votre plat de la saleté et d’autres dépôts peut aider à empêcher la neige et la glace de s’accumuler, mais cela n’améliorera généralement pas les performances. Si vous décidez de nettoyer votre antenne parabolique, faites-le délicatement à l’aide d’une éponge douce et d’eau tiède. Évitez d’utiliser des produits de nettoyage en dehors du détergent à vaisselle doux, car les produits chimiques agressifs peuvent endommager la surface de votre plat. Idéalement, vous ne voudriez pas nettoyer votre vaisselle avec tout ce que vous n’utiliseriez pas pour nettoyer votre écran de télévision.

La chaleur extrême affectera-t-elle mon service Internet ? Comme pour les gros orages, la chaleur extrême n’a relativement aucun impact sur les signaux Internet, mais peut affecter les systèmes qui les transportent. L’augmentation des demandes d’énergie pendant une vague de chaleur exerce une pression supplémentaire sur les réseaux électriques, ce qui pourrait affecter le service Internet à votre domicile ou quelque part en cours de route.

