Quelle est la probabilité d’une interdiction nationale de l’avortement ?

À la suite de la décision de la Cour suprême de vendredi annulant Roe contre Wade, Les républicains ont clairement indiqué que leurs ambitions ne s’arrêtent pas là : certains font déjà la queue pour soutenir une interdiction nationale de l’avortement s’ils reprennent le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre.

L’ancien vice-président Mike Pence tweeté Vendredi que les républicains “ne doivent pas se reposer et ne doivent pas céder jusqu’à ce que le caractère sacré de la vie soit rétabli au centre de la loi américaine dans chaque État du pays”.

Les dirigeants républicains de la Chambre – dont le chef de la minorité Kevin McCarthy, le président du comité d’étude républicain Jim Banks et le membre du comité judiciaire Jim Jordan – ont également déclaré qu’ils soutiendraient une interdiction nationale de l’avortement après 15 semaines de grossesse, CNN a rapporté.

“Dans les jours et les semaines qui suivent cette décision, nous devons travailler pour continuer à rejeter les politiques extrêmes qui cherchent à autoriser les avortements tardifs et l’argent des contribuables pour financer ces procédures électives”, a déclaré McCarthy dans un communiqué vendredi. “Alors que nous célébrons la décision d’aujourd’hui, nous reconnaissons les décennies de plaidoyer du mouvement pro-vie et nous reconnaissons qu’il reste beaucoup de travail à faire pour protéger les plus vulnérables d’entre nous.”

L’abrogation de Roe contre Wade laissé les États-Unis avec un patchwork de lois étatiques régissant l’avortement. Dans certaines régions du Sud, une personne souhaitant se faire avorter devrait parcourir des centaines de kilomètres pour en obtenir un. Mais une interdiction nationale remplacerait même les lois étatiques permissives dans les États qui s’efforcent d’élargir l’accès à l’avortement. Une estimation a révélé que refuser tous les avortements souhaités augmenterait les décès liés à la grossesse de 21% à l’échelle nationale s’il n’y avait pas de moyens efficaces pour les femmes enceintes de gérer elles-mêmes leurs avortements.

Une interdiction nationale est un objectif de longue date des défenseurs de l’avortement, qui tentent depuis des mois d’élaborer une stratégie pour rallier les républicains autour de la question lors des élections de mi-mandat de cette année et pousser les candidats à la présidence du GOP de 2024 à approuver la politique. La Cour suprême a maintenant mis cet objectif potentiellement à portée de main.

Mais il n’est pas clair dans quelle mesure une interdiction nationale est politiquement réalisable. Adopter une politique aussi largement impopulaire pourrait entraîner des coûts électoraux pour les républicains en activant davantage les électeurs démocrates. Et le parti aurait besoin de consolider son pouvoir au Congrès et à la Maison Blanche pour en faire une loi.

Les obstacles politiques à l’adoption d’une interdiction nationale

On s’attend généralement à ce que les républicains reprennent la majorité à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, ce qui signifie qu’une interdiction pourrait être adoptée. Mais cela ne gagnerait probablement pas le soutien d’une majorité à l’épreuve de l’obstruction au Sénat, même si le GOP reprend le contrôle de la chambre comme prévu, bien que les républicains puissent choisir d’éliminer l’obstruction systématique pour passer l’interdiction.

Un démocrate à la Maison Blanche opposerait son veto à une telle législation. Mais il n’y a pas de telle garantie après 2024, d’autant plus que la plupart des Américains ne veulent pas que le président Joe Biden se présente à la réélection.

Pourtant, il n’est pas clair que les républicains auraient les voix. Ils ont déjà présenté des projets de loi qui reconnaîtraient la vie dès le moment de la fécondation, interdisant de fait l’avortement dans tout le pays. Mais seuls 19 sénateurs et 164 membres de la Chambre ont soutenu le projet de loi, bien en deçà du nombre dont il aurait besoin pour être adopté.

Une interdiction de 15 semaines, alors que les dirigeants républicains de la Chambre ont flotté, pourrait avoir de meilleures perspectives. En effet, la grande majorité des avortements – environ 93%, selon les Centers for Disease Control and Prevention – se produisent déjà à 13 semaines de grossesse ou avant, et les Américains sont généralement moins favorables à l’avortement plus tard dans la grossesse. Mais il s’agit toujours d’un seuil plus précoce que celui qui existe actuellement dans la plupart des États où l’avortement est légal.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, s’est montré prudent pour entretenir publiquement l’idée. Après qu’une version préliminaire de l’avis de la Cour suprême a été divulguée à Politico en mai, il a déclaré qu’une interdiction nationale était “possible”, mais a ensuite fait marche arrière, affirmant qu’il n’y avait pas de majorité anti-veto au Sénat pour la législation relative à l’avortement. toute sorte.

Adopter une interdiction nationale pourrait finalement se retourner contre les républicains, étant donné que 85% des électeurs pensent que l’avortement devrait être légal dans certaines ou toutes les circonstances. Cette année, il y a d’autres facteurs en jeu, notamment l’inflation et un président démocrate impopulaire, et les élections de novembre sont encore dans des mois – beaucoup de temps pour que les démocrates maintiennent l’élan autour de la question. Pourtant, la perspective d’une interdiction pourrait être un facteur de motivation pour les électeurs cet automne.

«Je pense vraiment que c’est une secousse pour les démocrates, et que ce n’est pas vraiment une secousse pour les républicains. Les républicains sont déjà excités et prêts à se présenter pour voter. Je ne pense donc pas que cela aide du tout les républicains », m’a dit Jay Williams, un stratège du GOP basé en Géorgie, lorsque le projet d’avis a fuité.

L’ancien président Donald Trump aurait également prédit que la décision de la Cour suprême pourrait finalement nuire politiquement aux républicains, en particulier parmi les femmes de banlieue qui l’ont propulsé au pouvoir en 2016, suggérant qu’il serait sceptique quant à l’adoption d’une interdiction nationale.

Mais les défenseurs de l’avortement ont fait valoir que ces préoccupations pourraient ne pas arrêter les efforts républicains, soulignant que les législateurs du Texas n’ont subi aucune réaction politique importante pour avoir interdit l’avortement l’année dernière après la détection d’une activité cardiaque fœtale, généralement environ six semaines après le début de la grossesse.