Quelle est la première ligne de défense d’Israël, le Dôme de Fer ?

La première ligne de défense d’Israël, un système de défense antimissile développé par Rafael Advanced Defense Systems, est baptisée Iron Dome. Il a été déployé pour la première fois en 2011 et a depuis repoussé et détruit les roquettes des militants du Hamas et des forces palestiniennes.

Le Dôme de Fer est basé sur terre et construit pour protéger les citoyens israéliens des barrages de roquettes déployées le plus souvent depuis la bande de Gaza par les terroristes soutenus par l’Iran, le Hamas. Le système est capable de lutter contre des missiles d’une portée comprise entre 2,5 milles et environ 43 milles.

ISRAËL TEST AVEC SUCCÈS UN SYSTÈME DE DÉFENSE ANTIMISSILE BASÉ EN MER

Le bouclier israélien utilise un radar pour suivre une menace entrante, comme un missile ou un obus d’artillerie, et transmet les données et les coordonnées de la cible à une unité de tir de missile. Les missiles intercepteurs Tamir sont tirés sur le projectile ennemi pour éliminer la menace.

Dans le passé, le Dôme de Fer a été efficace à 90 % pour intercepter des milliers de roquettes tirées par des terroristes du Hamas, selon des responsables israéliens. Le système de défense faisait partie intégrante de la défense d’Israël lors du conflit avec Gaza en 2012 et 2014.

En décembre 2020, le ministère israélien de la Défense a annoncé avoir testé des systèmes de défense aérienne basés en mer sur une période de quelques semaines et que tous les tests avaient été interceptés avec succès par les systèmes de défense israéliens à plusieurs niveaux – le Dôme de Fer, la Flèche et la Fronde de David.

David’s Sling, ou « Baguette magique », est la couche de protection secondaire et un système complet de défense aérienne également développé par Rafael Advanced Defense Systems pour lutter contre les missiles balistiques et les attaques de roquettes à moyenne portée.

ISRAËL DÉVOILE OFFICIELLEMENT LE SYSTÈME DE DÉFENSE ANTIMISSILES SLING DE DAVID

L’Arrow est la troisième couche de protection et un système de défense antimissile – le plus avancé du genre. Il est utilisé pour lutter contre les frappes de missiles à longue portée. Les États-Unis ont investi dans le Dôme de Fer, la Fronde de David et la Flèche et ont financé le réapprovisionnement des systèmes de défense.

En 2021, les législateurs bipartites de la Chambre ont redoublé le soutien américain à Israël à la suite d’un conflit meurtrier avec le Hamas. La bataille a duré 11 jours en mai 2021 et a entraîné la mort de 250 Palestiniens et 10 Israéliens.

Les démocrates et les républicains ont écrit au secrétaire à la Défense, aujourd’hui à la retraite, Lloyd Austin, en juin 2021, exhortant le Pentagone à travailler avec le Congrès pour réapprovisionner Israël en intercepteurs pour le Dôme de fer.

Au total, 55 législateurs ont signé la lettre de soutien.

La lettre disait : « Nous devons garantir que le Dôme de Fer reste capable de protéger Israël sans courir le risque que son stock d’intercepteurs s’épuise. Israël doit toujours disposer des ressources dont il a besoin pour se défendre contre les roquettes lorsqu’il est à nouveau pris pour cible. »

Les États-Unis ont commencé à financer le Dôme de Fer en 2011 et 55 % des composants du système sont actuellement fabriqués aux États-Unis, selon le Centre d’études stratégiques et internationales.

Israël est le bénéficiaire sans égal de l’aide militaire américaine, totalisant plus de 3 milliards de dollars chaque année. Rien que pour le Dôme de Fer, les États-Unis ont offert 1,6 milliard de dollars pour le Dôme de Fer entre 2011 et 2021.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En juin 2022, une entreprise américaine, JustAnswer, a lancé une aide à l’Ukraine pour construire un système de défense antimissile modernisé, à l’image du Dôme de fer, afin d’empêcher les roquettes russes de frapper des civils. Le système de missiles « Sky Project » vise à créer un système de défense aérienne mobile tous temps conçu pour intercepter et détruire les roquettes et les obus d’artillerie.